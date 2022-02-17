«Общество ищет новые силы, новые лица»

Инициативные группы и политические партии уже выдвинули 17 кандидатов на пост президента Южной Осетии, выборы которого состоятся 10 апреля. Цифра неокончательная – на завтра назначено еще одно собрание по выдвижению пока неназванного кандидата. Местные наблюдатели такой аномальный наплыв желающих занять президентское кресло связывают с текущей политической ситуацией в Цхинвале.

На сегодняшний день уже состоялись собрания 13 инициативных групп избирателей и четыре съезда, которые выдвинули 17 кандидатов на пост президента. Две инициативные группы не провели свои мероприятия (не набрали положенных ста участников), и еще два претендента отказались от участия в президентской гонке.

Судя по всему, семнадцать – цифра неокончательная. Завтра обозначится еще один претендент – в гостинице «Ирыстон» назначено собрание инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты. Инициаторы скрывают его имя от ЦИКа, но не от пользователей социальных сетей, – призывают прийти к 15 часам поддержать экс-президента Эдуарда Кокойты.

Местные спикеры возмущаются по поводу слишком большого, по их мнению, числа претендентов. Экс-президент Кокойты накануне даже обратился с призывом не устраивать из выборов клоунаду и проявить уважение к избирателю.

И все-таки о чем говорит такой наплыв претендентов, с чем связан резко возросший спрос на президентское кресло? Своими наблюдениями с «Эхом Кавказа» поделился политолог Вячеслав Гобозов. Он указывает, что пока это не рекордное число претендентов на высший пост – в 2011 году ЦИК РЮО только официально зарегистрировал 17 кандидатов, и это не считая тех, кому было отказано в регистрации из-за несоответствия цензу оседлости или по иным причинам. И все-таки есть разница между теми и нынешними выборами. В 2011 году, говорит Вячеслав Гобозов, было окончание политического цикла. Президент Кокойты уходил после второго срока, не оставляя после себя популярного в народе преемника, и тем самым объявлял кресло вакантным. Для многих это было время испытать судьбу, попробовать свои силы. Сейчас другое дело, считает Вячеслав Гобозов, потому что действующий президент идет на второй срок:

«О чем это говорит? Слишком много людей, учитывая размеры нашего государства, считают, что они могут составить серьезную конкуренцию действующему президенту. Это показатель того, что уровень популярности власти в обществе находится, выражусь мягко, не на должном уровне, коль уж столько человек считают для себя возможным выиграть у действующего президента. Это первое, что отличает нынешнюю ситуацию от 2011 года».

По наблюдениям Вячеслава Гобозова, есть и второе отличие от выборов 2011 года, если рассуждать о большом числе кандидатов как о неком симптоме состояния общества и проявлении циркулирующих в нем политических настроений. На эти выборы идет много претендентов, которые ранее не были замечены в политической или даже просто в публичной деятельности, или же они обозначились в этой сфере совсем недавно, говорит Вячеслав Гобозов:

«Это является показателем колоссального разрыва между ожиданиями общества и действиями политической элиты. И чем дальше, тем больше этот разрыв проявляется. Тот факт, что сегодня на новом поприще пытаются выдвинуться люди, ранее не участвовавшие в политической жизни, является как раз показателем разочарованности общества в своем политическом классе. Теперь оно ищет новые силы, новые лица. Безусловно, это признаки кризиса доверия, который необходимо учитывать нынешним игрокам, потому что он несет угрозу им всем, независимо от того, каких взглядов они сегодня придерживаются».

И, наконец, третий вывод, который напрашивается после ознакомления со списком кандидатов и который, по мнению Вячеслава Гобозова, также характеризует текущее состояние республики. Он напрашивается из качественного состава претендентов. В том же 2011 году, считает политолог, выдвигалось много людей, которые по политическому опыту, по интеллектуальным способностям или по своей практической деятельности внушали если не уверенность, то надежду, что, в случае победы на выборах, они смогут обеспечить приемлемый уровень исполнения обязанностей президента. О многих из нынешних претендентов сказать такое невозможно, и это пугает, говорит Вячеслав Гобозов:

«В последнее время мы наблюдаем серьезное снижение уровня тех, кто идет во власть, в том числе и среди нынешних претендентов на пост президента. В принципе, любой человек в душе может считать себя достойным венца китайского императора, но не каждый решится предпринимать действия, чтобы им стать. Здесь та же история. Можно считать себя достойным президентства, но при этом, более или менее объективно оценивая складывающуюся ситуацию, сохранять ощущение достоинства в себе и никого не пытаться в этом убедить, кроме разве что своих домочадцев. Но когда слишком много людей не просто считают себя достойными, но и пытаются в этом убеждать других, такая ситуация не может быть нормальной! Эта ситуация как раз говорит о том, что непозволительно низко опущена планка института президентства как государственно-правового института. Очень опасно низко для государства».

Срок выдвижения кандидатов на пост президента истекает 20 февраля в 18:00 по Москве.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия