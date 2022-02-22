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Кокойты: «В Южной Осетии происходит тихий конституционный переворот»
В Южной Осетии происходит тихий конституционный переворот, считает экс-президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойты, которому ЦИК отказал в регистрации для участия в президентских выборах.
«Я хочу вас заверить, что мы обязательно победим. Мы не совершим тех ошибок, которые были в 2017 году. Я вам дал слово, что никого не собираюсь поддерживать. Я собираюсь поддерживать Конституцию и народ Республики Южная Осетия», – сказал Кокойты в видеообращении, опубликованном в соцсети.
Югоосетинский политик вновь указал, что любые попытки внешнего вмешательства в выборный процесс «будут пресекаться».
Кокойты также прокомментировал признание донбасских сепаратистских республик. Это, по его словам, «великое и исторической событие», а решение Владимиру Путина – «своевременное и справедливое».
Эдуард Кокойты был югоосетинским лидером в 2001-2011 годах. В 2017 году ЦИК отказался регистрировать Кокойты в качестве кандидата на президентских выборах, так как он не смог подтвердить постоянное проживание в Южной Осетии на протяжении 10 лет. Тогда Кокойты призвал своих сторонников голосовать за Анатолия Бибилова.
Другие новости дня
В Беларуси началось досрочное голосование на референдуме по изменению Конституции
22 февраля в Беларуси началось досрочное голосование на референдуме по изменению Конституции. День основного голосования – 27 февраля. Ряд политиков и общественных деятелей призывали прийти на голосование в этот день, чтобы не допустить фальсификаций, пишет Белорусская служба Радио Свобода.
Как сообщает издание, на одном из избирательных участков кабины для голосования открыты, а столы стоят так, что все действия голосующих видны членам комиссии. Ранее ЦИК Беларуси объяснил эту меру борьбой с распространением коронавирусной инфекции.
В Витебске наблюдателя, который пожаловался на нарушения во время референдума, вызвали в прокуратуру на профилактическую беседу. Как пишет «Белсат», наблюдатель заметил на избирательных участках отсутствие списков членов избирательных комиссий, а урны для бюллетеней были опечатаны так, что мог пролезть кулак. Когда он писал жалобы в окружную комиссию и прокуратуру, ему сообщили, что он не сможет больше наблюдать за избирательным процессом из-за пандемии коронавируса. Вскоре после этого ему позвонили из прокуратуры и пригласили на беседу.
22 февраля также стало известно, что Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела из-за СМС с ложной информацией о переносе референдума, сообщает «Медиазона. Беларусь». По данным следствия, 21 февраля гражданам пришли сообщения о переносе даты референдума в связи с эпидемиологической обстановкой. Уголовные дела возбуждены по двум статьям: воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме и несанкционированный доступ к компьютерной информации.
- Проект поправок к Конституции Беларуси был опубликован в конце декабря 2021 года. В нем предлагается запретить избираться президентом более двух сроков. Также нельзя будет привлечь к ответственности бывшего президента за действия, которые он совершил в связи с осуществлением им президентских полномочий. В проекте поправок запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, а также иностранными гражданами. Президентом не сможет стать человек, который когда-либо имел гражданство или вид на жительство в иностранном государстве. Также для того, чтобы стать президентом, необходимо постоянно проживать в Беларуси не менее 20 лет перед выборами.
Эвакуированных жителей Донбасса разместят в сухумской гостинице «Айтар»
Власти самопровозглашенной республики Абхазия решили разместить эвакуированных жителей Донбасса в сухумской гостинице «Айтар».
Вопрос подготовки к приему и размещению первой группы жителей «ДНР» и «ЛНР» обсудили на рабочем совещании у главы Кабмина Александра Анкваба. В совещании участвовали вице-премьер Сергей Пустовалов, глава МЧС Лев Квициния, директор тургостиницы «Айтар» Тимур Адлейба.
«Премьер-министр обратил внимание на необходимость тщательной проработки всех вопросов, связанных с организацией проживания, питания, медицинского и бытового обслуживания прибывающих людей, особое внимание уделяя детям», – сказано в сообщении.
Позднее стало известно, что глава МЧС лично отправился в Донецк и Луганск для эвакуации беженцев.
«Колонна МЧС состоит из двух автобусов, реанимобиля и машины сопровождения. На первом этапе планируется доставить в Абхазию около 100 граждан Донецкой и Луганской Народных Республик», – заявили в абхазском ведомстве.
Ранее о решении принять эвакуированных жителей Донбасса объявил абхазский лидер Аслан Бжания. Он поддержал решение Владимира Путина о признании «ДНР» и «ЛНР».
Великобритания вводит санкции против окружения президента Путина
Великобритания введет санкции против пяти российских банков и трех россиян, которых называют друзьями Владимира Путина, —миллиардеров Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в парламенте.
Санкции включают в себя замораживание возможных активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство. Под санкции также попадут Промсвязьбанк, банк "Россия", Индустриальный сберегательный банк, "Черноморский банк развития", Генбанк. По словам Джонсона, Великобритания введет новые санкции, если Россия вторгнется на территорию Украины.
Банк "Россия" принадлежит Юрию Ковальчуку, которого журналистские расследования называли одним из ближайших людей Путина. Среди акционеров банка — племянник президента России Михаил Шеломов и старая знакомая Путина Светлана Кривоногих, которую журналистское расследование назвало матерью его внебрачной дочери. Сам Путин, согласно официальной информации, получает зарплату на карту этого банка.
Через "Промсвязьбанк" проходят платежи гособоронзаказа. Остальные три банка из списка работают в аннексированном Россией Крыму.
Представители стран Европейского союза достигли предварительной договоренности о введении новых санкций против российских властей. По поступающим из источников в Еврокомиссии сведениям, санкции могут быть введены против 27 российских высокопоставленных официальных лиц, гражданских и военных, причастных к решению о признании независимости двух сепаратистских республик на востоке Украины, и 351 депутата Госдумы, инициировавших обращение к Владимиру Путину с просьбой о таком признании.
Вечером 21 февраля стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о санкциях по отношению к так называемым "ДНР" и "ЛНР" в связи признанием их независимости Россией. Согласно положениям документа, американским гражданам и компаниям запрещается инвестировать в экономику "ДНР" и "ЛНР", вести с ними торговлю, ввозить в США какие-либо товары из этих республик. Указ также разрешает администрации США вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в "ДНР" и "ЛНР", и представителей руководства работающих там организаций. Включение в санкционный список приведет к заморозке активов в США, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести бизнес с людьми из списка.
- 21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории самопровозглашенных республик.
- 22 февраля Российский парламент утвердил признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". За признание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ранее подписанных Владимиром Путиным, проголосовали единогласно все парламентарии обеих палат.
В Брюсселе предложили постепенно исключить Россию из экономики ЕС
Европейская народная партия призвала ЕС немедленно ввести новые санкции для постепенного исключения России из европейской экономики. Поводом для заявления крупнейшей партии Европарламента стало признание Москвой сепаратистских республик Донбасса.
В своём заявлении партия назвала признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. Кроме того, по словам депутатов, Брюссель и НАТО должны оказать полноценную военную поддержку Киеву для защиты европейского суверенитета и образа жизни.
21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории "ДНР" и "ЛНР".
США и другие страны Запада ранее заявляли, что в случае российского вооружённого вторжения на территорию Украины введут против России жёсткие санкции. Постоянные представители в ЕС уже договорились ввести точечные ограничения в отношении российских граждан и компаний, причастных к признанию сепаратистских регионов Донбасса. Пакет санкций будет утвержден главами МИДов ЕС.
Власти ФРГ объявили о приостановке сертификации газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию. Планы запуска газопровода должны быть переоценены, заявил канцлер Олаф Шольц. Это коснётся и других вопросов в сфере сотрудничества между Москвой и Берлином.
Киев отозвал временного поверенного по делам Украины в России
Киев отозвал из Москвы для консультаций временного поверенного по делам Украины в России Василия Покотило после признания Кремлём так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Ранее МИД Украины предложил президенту Владимиру Зеленскому разорвать с Россией дипотношения.
В свою очередь Зеленский сообщил, что в случае масштабного вторжения российских войск на территорию Украины в стране будет введено военное положение.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разрыв отношений между странами "крайне нежелательным сценарием".
21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории "ДНР" и "ЛНР".
США и другие страны Запада ранее заявляли, что в случае российского вооружённого вторжения на территорию Украины введут против России жёсткие санкции. Владимир Зеленский заявил, что ограничения в отношении Москвы должны затронуть газопровод "Северный поток – 2". Германия сообщила, что приостановила сертификацию проекта.
Кадыров допустил возможность аннексии других областей Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отделение от Украины Луганской и Донецкой областей "не предел" и "все впереди". При этом он добавил, что Украина как страна "ничего из себя не представляла".
Такое обращение Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале. "Все свое рано или поздно возвращается в родное приволье. Так было с Крымом (полуостров аннексирован Россией в 2014 году. – ред.). Не прижились и Донецк с Луганском. Думаю, и это не предел. Все впереди", – заявил руководитель российского региона.
Президент России Владимир Путин записал видеообращение к россиянам, в котором также рассуждал об исторических процессах в Восточной Европе, заявив, что современная Украина "целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией". Так он подкрепил свое решение о признании независимости сепаратистских республик "ДНР" и "ЛНР".
- Сепаратистские республики в Донбассе были провозглашены весной 2014 года. Россия тогда не стала их признавать, однако, по утверждению Украины и стран Запада и многочисленным свидетельствам, в том числе самих сепаратистов, оказывала сепаратистам помощь, в том числе военную.
- В результате сепаратисты сохранили контроль над частью территорий Луганской и Донецкой областей. При этом формально они заявляют претензии на все территории этих областей в составе Украины, в том числе и подконтрольные Киеву
- Рамзан Кадыров не в первый раз делает громкие внешнеполитические заявления, в том числе он обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому. 24 января Кадыров заявлял, что он на месте президента России "давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок". По его мнению, сейчас Украина находится под контролем США. После того как в Кремле напомнили, что внешнюю политику формирует президент РФ, Кадыров уточнил, что его слова о способности "присоединить" Украину" не были согласованы с федеральным центром и являются его личным мнением.
В Чечне похищенных силовиками братьев-геев приговорили к 6 и 8 годам колонии
Ачхой-Мартановский суд Чечни признал 20-летнего Салеха Магамадова и 18-летнего Исмаила Исаева виновными в пособничестве боевикам и приговорил их к восьми и шести годам лишения свободы. Такие же сроки им требовало гособвинение, пишет сайт Кавказ.Реалии.
Согласно приговору, Магамадов проведет семь лет в колонии строгого режима и год в тюрьме, а Исаев - шесть лет в колонии общего режима. Оба брата и их защита настаивали на невиновности, приговор будет оспорен в апелляционной инстанции.
Адвокат Марк Алексеев отмечает, что приговор связан с ориентацией братьев, а также их участием в модерации оппозиционного властям Чечни телеграм-канала Osal Nakh 95.
Алексеев на суде заявил о многочисленных противоречиях в показаниях свидетелей: следствие не установило факт общения подсудимых с обвиняемым в участии в незаконном вороженном формировании и впоследствии убитым Рустамом Борчашвили, как и не предоставило доказательств того, что он – боевик. Братьев суд признали виновными в том, что они передали Борчашвили пакет с хлебом, шоколадом и другими продуктами.
Отметим, что у правозащитников сомнения вызывает сам факт оказания помощи: один из братьев собирался совершить трансгендерный переход, а второй является геем. Правовую поддержку Магамадову и Исаеву оказывает помогающая ЛГБТ+ людям кризисная группа "СК SOS".
- В феврале 2021 г. Магамадова и Исаева похитили из кризисной квартиры в Нижнем Новгороде и вывезли в Чечню.
- В августе 2021 г. прошлого года братья заявили, что их избивают, требуя признательных показаний. Следственное управление Следственного комитета Чечни отказалось возбуждать уголовное дело о пытках.
- Магамадов и Исаев ходатайствовали о переносе рассмотрения их дела в другой регион, так как, по их мнению, в Чечне не могут надеяться на беспристрастный суд. Протестуя против отказа суда, 21 декабря они объявили голодовку, которую держали до 9 января. В конце января Верховный суд Чечни окончательно отказал им в этом ходатайстве.
- Правозащитный центр "Мемориал" (в РФ внесен в список иноагентов, но не согласен с этим) признал Магамадова и Исаева политзаключенными. Amnesty International призвала немедленно освободить братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева.
- Петиция на международной платформе All Out, адресованная президенту США Джо Байдену и главе Госдепртамента Энтони Блинкену, с просьбой использовать свое влияния для освобождения Исаева и Магамадова как представителей ЛГБТ, набрала более 100 тысяч подписей.
Число жертв коронавируса в Южной Осетии достигло 215
Еще один житель самопровозглашенной республики Южная Осетия скончался от коронавируса. Об этом сообщила заместитель директора цхинвальского медцентра Зарина Туаева.
«Два пациента находятся в реанимации, мужчина (91 год) скончался от последствий ковида, еще семь человек выздоровели и выписаны из больницы», – сказала Туаева.
По её словам, в «красной зоне» цхинвальского медцентра проходят лечение от коронавируса 45 человек, что значительно ниже показателей конца января этого года. Амбулаторное лечение проходят 776 человек.
За сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число заболевших достигло почти 14 тысяч, выздоровели более 13 тысяч, умерли 215.
Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»
Власти ФРГ приостановят сертификацию газопровода "Северный поток — 2" из России в Германию. Решение принято из-за ситуации с признанием Москвой сепаратистских республик Донбасса, передаёт агентство dpa.
Планы запуска газопровода должны быть переоценены, — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Это коснётся и других вопросов в сфере сотрудничества между Москвой и Берлином.
Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 млрд кубометров газа год проложен от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии в обход Украины.
Многие страны Евросоюза и США критиковали проект, считая, что Москва может использовать его для политического давления на Украину и ЕС. Однако Берлин настаивал на запуске проекта.
Из-за санкций, введённых против проекта администрацией президента США Дональда Трампа, строительство затянулось дольше планируемых сроков. Однако к сентябрю 2021 года российскому "Газпрому" удалось завершить строительство.
Предполагалось, что процесс сертификации продлится приблизительно до середины года. Если он будет запущен заново, он, только по существующей процедуре, может затянуться как минимум ещё на 8 месяцев.
Накануне президент России Владимир Путин признал независимость сепаратистских образований на востоке Украины — так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Анонсируя своё решение в телеобращении к гражданам, он заявил, что считает, что санкции против России будут вводиться вне зависимости от её действий.
Зеленский призвал не повторять ошибки, допущенные в Грузии в 2008 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости безотлагательного введения санкций против РФ за признание донбасских сепаратистских республик.
«Европа и мир не могут допустить повторения тех трагических ошибок, какие были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока 2», – сказал Зеленский на совместном с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге в Киеве во вторник.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию «Северного потока – 2» из-за эскалации российско-украинского конфликта.
21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ранее с такой просьбой к президенту обратились лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Европейский союз считает признание Россией «ДНР» и «ЛНР» абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве «твердый ответ».
Правительство Грузии с 1 марта ослабляет антиковидные ограничения
Правительство Грузии с 1 марта ослабит ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня сообщил руководитель оперативного штаба Межведомственного совета Георгий Гибрадзе.
Изменения затронут работу кафе и ресторанов: в закрытых пространствах вместо шести посетителей за столом могут сидеть 10 гостей, а на открытом воздухе – 15 человек вместо 10. Также отменяется норма о максимально допустимом количестве гостей, пишет агентство «Новости-Грузия».
Также разрешается проводить социальные мероприятия: свадьбы, дни рождения, поминки и так далее.
В торговых центрах и других местах общественного скопления отменяется обязательство проводить термоскрининг посетителей, вести соответствующий журнал и устанавливать дезобарьеры.
Гостиницам разрешается обслуживать гостей через шведский стол.
С 4 марта разрешено работать ночным клубам – при этом их заполняемость будет ограничена (60% от общей вместимости).
С 15 марта разрешается без ограничений проводить конференции и тренинги.
Прекратят работу т.н. ковид-гостиницы для инфицированных коронавирусом.
На регбийный матч Грузия-Россия, который пройдет 27 февраля, допустят болельщиков (50 процентов от общей вместимости стадиона).
Георгий Гибрадзе также сообщил, что заседания Межведомственного совета будут проводиться не каждую неделю, а раз в две недели.
Эмир Кустурица возглавит Центральный театр Российской армии
Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица займет должность главного режиссера Центрального академического театра Российской армии. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Минобороны России.
С таким предложением к Кустурице во время встречи 21 февраля в Москве обратился министр обороны России Сергей Шойгу, отметив "давние дружеские отношения с Кустурицей" и его роль "в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры".
Кустурица, как сообщается, принял предложение. "В творческих планах на новом посту – перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других", – процитировала Кустурицу пресс-служба Министерства обороны.
22 февраля Кустурица станет почетным гостем международного фестиваля кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске.
Обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица уже давно публично высказывался в поддержку российской власти. В 2012 году он посетил церемонию инаугурации Владимира Путина, а в 2014 году поддержал аннексию Крыма. В 2016 году Владимир Путин вручил Эмиру Кустурице орден Дружбы "за особые заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами".
Колумбия декриминализировала аборты до 24 недель
Конституционный суд Колумбии постановил, что аборты, сделанные на сроке до 24 недель, не будут считаться преступлением. Активисты и правозащитники добивались соответствующего изменения в уголовном кодексе страны почти 20 лет.
В столице страны Боготе прошли массовые акции в поддержку решения суда.
До сегодняшнего дня прерывание беременности в Колумбии допускалось только в случае дефекта плода, угрозы жизни матери, в случае изнасилования или инцеста. Во всех остальных случаях женщинам грозило до четырёх с половиной лет тюрьмы. По данным правозащитников, с 2005 года за аборты были осуждены более 200 женщин.
В большинстве стран Латинской Америке прерывание беременности связано с большими сложностями в том числе из-за влияния католической церкви. Аборты абсолютно запрещены в Сальвадоре, Никарагуа и Доминикане, но в конце 2020 года их легализовала Аргентина.
Госдума утвердила признание независимости донбасских сепаратистских республик
Государственная дума утвердила признание Россией независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР" — сепаратистских республик на востоке Украины. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.
Депутаты ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и этими образованиями. Накануне договоры подписал президент Владимир Путин и лидеры сепаратистов. Депутаты приняли поправку, согласно которой соглашения вступят в силу сразу после принятия, а не через 10 дней после опубликования, как предусмотрено обычной процедурой.
За признание договоров проголосовали единогласно, голос "за" отдали все 400 депутатов, присутствовавших на заседании. До сих пор не ясно, в каких именно границах признаны "ЛНР" и "ДНР" — в заявленных по местным законам, по административным границам Луганской и Донецкой областей Украины, или в фактически контролируемых. В соглашениях этот вопрос точно не прописан.
Это позволяет Москве в будущем как соглашаться с текущим положением дел в зоне конфликта, так и требовать вывода украинских войск из восточных регионов — в договорах о дружбе Россия обещает "поддерживать мир" на контролируемой сепаратистами территории с помощью армии.
Договоры о дружбе кроме того позволяют России "совместно оборонять границы", строить на территории сепаратистов военные базы. Москва также пообещала помогать финансовой и банковской системам республик.
Во вторник со стороны сепаратистов соглашения уже ратифицированы их парламентами. В России на 22 февраля намечено заседание Совета Федерации, на котором договоры будут утверждены верхней палатой парламента.
Решение признать сепаратистов Донбасса Путин накануне объяснил желанием добиться мира в регионе и отказом Киева от исполнения мирных Минских соглашений. США, Великобритания, страны Евросоюза, Украина заявляют, что Москва фактически добровольно вышла из мирного процесса.
Вашингтон, Лондон и ЕС анонсировали новые санкции против России в связи с признанием сепаратистов. При этом отмечается, что события не воспринимаются как "полноценное вторжение" на территорию Украины, а значит, санкции будут мягче, чем если бы началась полномасштабная война.
Биржевые индексы России продолжили падение после признания «ДНР» и «ЛНР»
Российские биржевые индексы во вторник, 22 февраля, продолжили падение после признания Россией независимости сепаратистских республик Донбасса.
Индекс Московской биржи на открытии основной сессии снизился более чем на семь процентов, индекс РТС – более чем на восемь.
Курс доллара вырос на 0,3 процента и превысил 80 рублей. Курс евро поднялся на полпроцента и приблизился к отметке 90 рублей 70 копеек.
Индекс цены российских государственных облигаций в начале торгов во вторник потерял три процента и опустился к уровням октября 2015 года.
Центробанк на фоне возросшей волатильности государственной валюты объявил о поддержке финансового сектора. В частности, до 1 октября финансовым организациям разрешено указывать в отчётности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля.
Нефть марки Brent впервые с сентября 2014 года превысила 97 долларов за баррель на бирже ICE. Цена выросла более чем на четыре процента.
- 21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории "ДНР" и "ЛНР".
- США и другие страны Запада ранее заявляли, что в случае российского вооружённого вторжения на территорию Украины введут против России жёсткие санкции.
- Генпрокурора Украины открыла уголовное дело в соответствии со статьёй уголовного кодекса страны, запрещающей призывы к изменению границ страны со стороны представителей власти.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Грузия дополнительно упрощает правила въезда для иностранных граждан
С 1 марта Грузия дополнительно упрощает правила въезда для иностранных граждан. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
По его словам, предоставив отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов, Грузию смогут посетить граждане всех стран (ранее список был ограничен 67 странами). Иностранцам не придется повторно сдавать ПЦР-тест на третий день пребывания в Грузии.
В Грузию по-прежнему будут пускать всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации любой ковид-вакциной.
Меняются и правила въезда в страну для граждан Грузии. При отсутствии ПЦР-теста они перейдут в самоизоляцию на пять дней вместо восьми. При наличии негативного результата ПЦР-теста они не будут сдавать повторный тест на третий день пребывания в стране.
МИД Грузии рекомендует вывезти семьи своих дипломатов из Украины
МИД Грузии рекомендует сотрудникам посольства Грузии в Украине при желании вывезти членов своих семей.
По информации СМИ, в МИД подчеркивают, что дипломатическая миссия Грузии в Киеве продолжает свою работу.
«Глава и сотрудники дипломатической миссии Грузии в Украине остаются на месте. Грузинским дипломатам лишь рекомендовали принять решение о вывозе членов семьи, если они того пожелают», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ранее с такой просьбой к президенту обратились лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Европейский союз считает признание Россией «ДНР» и «ЛНР» абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве «твердый ответ».
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры с «ДНР» и «ЛНР»
Президент России Владимир Путин внёс в Государственную Думу законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Согласно документам, опубликованным в базе Госдумы , Россия и самопровозглашённые сепаратистские республики на востоке Украины будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности.
Россия и так называемые "ДНР" и "ЛНР" будут противодействовать "актам агрессии" против них со стороны любого государства и оказывать друг другу помощь, включая военную, написано в тексте соглашений. В частности, документы предполагают охрану государственных границ и возможность создания военных баз на территории друг друга.
При этом из договоров неясно, в каких именно границах Россия признаёт сепаратистские республики. "ДНР" и "ЛНР" сейчас контролируют примерно треть территорий Донецкой и Луганской областей Украины, остальные две трети под контролем Киева. Однако сами сепаратисты заявляют права на всю территорию двух областей.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников при этом заявил, что Луганскую и Донецкую народные республики признают в пределах одноименных областей.
«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем, те которые сейчас занимает ДНР», – сказал он.
Предусматривается, что договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.
Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ, по евразийской интеграции и связям с соотечественниками на совместном заседании во вторник, 22 февраля, рекомендовали ратифицировать договоры. Ожидается, что это произойдёт уже сегодня.
21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а затем распорядился о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.
Российское агентство РИА Новостисообщает со ссылкой на свои источники, что для ввода войск на территории, находящиеся под контролем "ДНР" и "ЛНР" России не понадобится голосование парламента.
"Наличие договора о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту России согласия Совета федерации на использование ВС РФ за рубежом", - сказал собеседник агентства.
Перед аннексией Крыма, 1 марта 2014 года, Совет Федерации единогласно разрешил применение российских вооруженных сил на территории Украины.
В Грузии от коронавируса скончались еще 45 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 45 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 933.
За сутки в стране выявили 12 101 новый случай коронавируса. Накануне провели 47 486 тестов: PCR-тестов – 14 322, экспресс–тестов на антиген – 33 164.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 25,48%, за последние 14 дней составляет 30,65%, за неделю – 28,55%.
Выздоровели еще 14 764 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 565 769, выздоровевших – 1 422 540.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3006 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 800 752.
«Мы не поддаемся на какие-либо провокации». Зеленский обратился к жителям Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны в ночь на 22 февраля, после того как президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР" и официально отправил туда военных.
Он заявил, что международно признанные границы Украины останутся такими, несмотря на действия и заявления Российской Федерации.
"Мы остаемся спокойными и уверенными в себе. Мы готовы ко всему. Но признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей означает односторонний выход России из Минских соглашений. Это подрывает мирные усилия и переговорный формат. Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически были на Донбассе с 2014 года. Страна, которая восемь лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она заявляет", – сказал Зеленский.
Он анонсировал проведение специального заседания в рамках ОБСЕ, экстренного саммита "нормандской четверки".
"Мы продолжаем политику дипломатического урегулирования и не поддаемся на какие-либо провокации. Наши границы надежно защищены, наши партнеры нас поддерживают. Украина имеет право на защиту собственных границ. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск врага. За нами правда. Мы верны мирному и дипломатическому пути. Мы будем идти им и только им. Мы на своей земле. Мы никого и ничего не боимся", – сказал президент Украины.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также рассказал, что Украина запросила от ООН собрать экстренное собрание Совета безопасности.
Генеральная прокурора Украины завела уголовное дело после заявления президента России Владимира Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила 21 февраля на своей странице в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что работа оперативного штаба переведена в режим 24/7. Он настоял на том, что Украина по-прежнему признает за собой территории аннексированного Крыма и части Донбасса, находящиеся под контролем сепаратистов.
Президент России Владимир Путин заявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" во время обращения к жителям России вечером 21 февраля. Россия признает их независимость в рамках территорий, над которыми сейчас установлен контроль сепаратистов, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Во время своего заявления Путин рассказал о своем видении истории Украины, обвинил НАТО в несоблюдении договоренностей и гарантий безопасности.
Так называемые "ДНР" и "ЛНР" занимают около трети территории Донецкой и Луганской областей Украины соответственно. Аналитики опасались, что Россия может заявить о контроле Донецкой и Луганской областей полностью – то есть включая территорию, которая находится за линией соприкосновения на Донбассе и которую контролирует Киев.
Главы Еврокомиссии и Евросовета назвали произошедшее нарушением международного права и территориальной целостности Украины. О введении новых санкций объявили США и Великобритания. Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России и обвинил ее в нарушении Минских соглашений. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала решение Путина "серьезным ударом по мирному урегулированию конфликта в Украине".
Постпред США в ООН: Путин «разорвал Минские соглашения в клочья»
Признание Россией независимости контролируемых сепаратистами регионов в Донбассе нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. "Риск крупномасштабного конфликта реален и его следует предотвратить любой ценой", - заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном в ночь на вторник, 22 февраля.
Заседание было созвано по инициативе Украины, Франции и Евросоюза после объявления о признании Россией независимости сепаратистских Донецкой и Луганской народных республик. В ночь на вторник соответствующий проект был внесен на ратификацию в Госдуму.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что телевизионное выступление Путина, в котором он объявил о признании независимости "ДНР" и "ДНР" было направлено на "создание предлога для войны". По словам американского дипломата, Путин "разорвал Минские соглашения в клочья", а нынешние действия Москвы "явно являются основой для того, чтобы попытаться создать предлог к дальнейшему вторжению в Украину". В связи с указом президента России о вводе российских войск на подконтрольные "ДНР" и "ЛНР" территории представитель США при ООН заявила, что называть их миротворцами – "чушь". Томас-Гринфилд добавила, что 22 февраля последуют новые меры Вашингтона по "привлечению России к ответственности за явное нарушение международного права".
Сегодня же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о единой линии с трансатлантическими партнёрами, и что действия России не останутся безнаказанными.
Представитель Франции считает, что Россия полностью саботировала огромные усилия по установлению мира на Украине. Но дипломатический путь еще открыт, сказал он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией "ДНР" и "ЛНР" и призвал ввести "точечные европейские санкции".
Постоянный представитель Китая призвал все стороны конфликта к сдержанности и диалогу. При этом он никак не прокомментировал отношение официального Пекина к признанию Россией "ДНР" и "ЛНР", а также распоряжению президента РФ отправить туда российские войска.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва по-прежнему открыта для дипломатического решения, однако не намерена "допускать новую кровавую бойню" в Донбассе. Главным фактором разрушения минских соглашений он назвал отказ Киева от прямого диалога с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".
Небензя заявил, что Россия стороной минских соглашений не является. А признание Москвой независимости сепаратистских республик не меняет состава сторон этих соглашений.
Представитель Украины Сергей Кислица сказал, что его страна готова к переговорам и потребовал от России отменить указ о признании и вернуться за стол переговоров. Незадолго до начала заседания Совбеза ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеобращении, что действия России не испугали Украину, и она сохраняет приверженность мирному пути. "Мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим", - подчеркнул Зеленский.
- Ранее, 21 февраля, Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.
- США и другие страны Запада ранее заявляли, что в случае российского вооружённого вторжения на территорию Украины введут против России жёсткие санкции. Контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории все страны мира, кроме России, в данный момент считают территорией Украины.
В Грузии решительно осудили признание Россией «ДНР» и «ЛНР»
Грузия категорически осуждает признание Россией донбасских сепаратистских республик – т.н. «ДНР» и «ЛНР». Об этом в Twitter заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Россия повторяет сценарий, который повлек за собой оккупацию 20% нашей территории. Грузия стоит рядом с вами, президент Зеленский, и поддерживает территориальную целостность Украины и мир», – написала Зурабишвили.
Выразил поддержку Украине и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Признание Россией Донецка и Луганска является очередным шагом, направленным против основополагающих принципов международного права и, к сожалению, повторяющим оккупацию грузинских территорий в 2008 году. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины», – отметил Гарибашвили.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал признание Россией «ДНР» и «ЛНР» «нарушением основополагающих принципов международного права».
«Признание Россией Донецка и Луганска является нарушением основополагающих принципов международного права и повторением сценария 2008 года по признанию и оккупации Абхазии и Цхинвальского региона. Мы призываем наших международных партнеров отреагировать на очередное нарушение безопасности ЕС и международного права», – написал Залкалиани в Twitter.
21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ранее с такой просьбой к президенту обратились лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Европейский союз считает признание Россией «ДНР» и «ЛНР» абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве «твердый ответ».
В Украине заведено уголовное дело в связи с признанием «ЛНР» и «ДНР»
Генеральная прокурора Украины завела уголовное дело после заявления президента России Владимира Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила 21 февраля на своей странице в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Она подчеркнула, что дело заведено в соответсвии со статьёй уголовного кодекса Украины, запрещающей призывы к изменению границ страны со стороны представителей власти.
"Наши украинские прокуроры займутся этим делом "по полной программе". Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба за границу станет тяжело – обещаем", – добавила Венедиктова.
Она подчеркнула, что не может комментировать ситуацию "эмоционально", а закон обязывает Офис генпрокурора "реагировать на совершенное преступление и нести ответственность за процессуальную перспективу дел".
Владимир Зеленский тем временем собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Накануне он обсудил решения Москвы по признанию независимости "ДНР" и "ЛНР" по телефону с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- 21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ранее с такой просьбой к президенту обратились лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
- Европейский союз считает признание Россией "ДНР" и "ЛНР" абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве "твердый ответ".
Путин распорядился ввести войска на территории под контролем «ДНР» и «ЛНР»
Президент России Владимир Путин распорядился ввести российские войска в Луганскую и Донецкую области Украины - на территории, контролируемые самопровозглашёнными сепаратистскими республиками "ДНР" и "ЛНР". Об этом говорится в подписанных в понедельник указах Путина о признании независимости этих республик.
В указах говорится, что Путин поручает Вооружённым силам России функции по поддержанию мира на территории "ДНР" и "ЛНР".
Пока нет подтверждённых сообщений о вводе войск. В соцсетях, однако, появились видео с передвижением колонн бронетехники в Донецке.
Украина и страны Запада - и сами сепаратисты - неоднократно утверждали, что российские военные и до признания республик присутствовали в Донбассе, однако неофициально.
Ожидается, что во вторник Госдума и Совет Федерации ратифицируют договоры России с сепаратистскими республиками, и по этим договорам Россия будет оказывать им военную помощь. В договорах, которые Путин в понедельник подписал в Москве с лидерами сепаратистов, говорится, что стороны будут "оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону". Также говорится о возможности создания военных баз на территории друг друга.
При этом из договоров неясно, в каких именно границах Россия признаёт сепаратисткие республики. "ДНР" и "ЛНР" сейчас контролируют примерно треть территорий Донецкой и Луганской областей, остальные две трети под контролем Украины. Однако сами сепаратисты заявляют права на всю территорию двух областей.
Ранее в своём телеобращении Путин пригрозил Украине силой в случае, если она не прекратит огонь в зоне конфликта в Донбассе.
В указах о признании "ДНР" и "ЛНР" сказано, что сепаратисткие республики признаются Россией, поскольку Украина, как утверждается, сорвала процесс мирного урегулирования в Донбассе. Поручено установить дипломатические отношения между Россией и сепаратистскими республиками.
США и другие страны Запада ранее заявляли, что в случае российского вооружённого вторжения на территорию Украины введут против России жёсткие санкции. Контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории все страны мира, кроме России, в данный момент считают территорией Украины.
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