Абхазская неделя. Украина, «Вождь и дети» и немного выборов

2 марта Центральная избирательная комиссия по выборам депутатов в парламент Абхазии завершила регистрацию кандидатов в высший законодательный орган страны. Зарегистрировано 123 кандидата. Десять выдвинутых инициативными группами кандидатов не подали заявление о согласии баллотироваться и выбыли из гонки за депутатские портфели. Среди зарегистрированных кандидатов 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему – 75. В трех округах пройдут безальтернативные выборы. Агитация идет в основном в СМИ. В своих выступлениях кандидаты выражают свое отношение к актуальным вопросам о продаже недвижимости иностранным гражданам, энергетике, добыче нефти, реформировании существующей системы управления и дают оценку деятельности исполнительной власти.

Независимые кандидаты, в том числе и в эфире, отмечают нарушения в процессе выборов, связанные с подкупом избирателей, массовыми перепрописками граждан из одного округа в другой. Выборы в парламент Абхазии проходят по мажоритарной системе в 35 округах. По странному совпадению в округах, в которых баллотируются кандидаты от власти, в период активной фазы агитации проводятся осветительные и ремонтные работы, Министерство по туризму оказывает финансовую помощь отдельно взятому Ткуарчалскому району.

На этой неделе о «заметном снижении» заболеваемости COVID-19 отрапортовал Минздрав Абхазии. По данным на 3 марта, в медучреждениях на лечении находится 94 пациента, из них в тяжелом состоянии – 31 человек. За прошедшую неделю в ковидгоспиталях скончалось семь человек. Если сравнивать с показателями начала февраля нынешнего года, то за такой же период в больницах скончалось пять человек. Поэтому оптимистический настрой Министерства здравоохранения и санитарных врачей можно объяснить только грядущими выборами.

Однако все актуальные темы – пандемия и выборы, постоянные отключения электроэнергии и воды – были потеснены событиями в Украине. Общественность страны воспринимает угрозы не только через призму России, но и выражает опасения по поводу возможного осложнения отношений с Грузией и требует от главы государства мобилизации вооруженных сил и резервистов, закрытия и усиления государственной границы с Грузией. Напомню, что Грузия не признала независимость Абхазии и не подписала с ней мирного договора. Общественные организации «Абхазское народное движение» и «Союз ветеранов и граждан» выразили на этой неделе обеспокоенность полным бездействием исполнительной власти. «Вы, как президент, являетесь гарантом нашей безопасности, и на ваши плечи ложится вся ответственность за судьбу нашего государства. Отвечать вам перед народом», – говорится в обращении к президенту Бжания Союза ветеранов и граждан Абхазии.

Не остались в стороне от происходящих событий и писатели Абхазии – в своем заявлении они возложили ответственность за войну в Украине на Соединенные Штаты Америки, которые столкнули два братских народа – русских и украинцев. «С Россией и Украиной нас издревле связывают православные и культурные взаимоотношения. И мы не можем смотреть равнодушно на то, как заокеанские вершители судеб планеты по принципу «разделяй и властвуй» сталкивают два братских единокровных народа, чтобы, превратив территорию Украины в антироссийский плацдарм, обеспечить здесь свое геополитическое и геостратегическое господство», – говорится в заявлении, которое подписали 11 абхазских писателей.

Торгово-промышленная палата Абхазии выразила свою озабоченность в связи с введением санкций против России. ТПП прогнозирует, что с прилавков Абхазии исчезнут товары нероссийского производства, но не видит в этом большой проблемы, так как считает, что это приведет к замещению российской продукцией. Предприниматели, объединенные в эту организацию, выражают надежду, что правительство в самое ближайшее время представит план поддержки экономики Абхазии и предпринимательского сообщества и решит вопрос импортозамещения. Ключевой в заявлении ТПП, наверное, надо считать фразу – «Сегодня как никогда остро стоит вопрос производства собственной продукции, в первую очередь – сельскохозяйственной. Пришло время, когда страна должна пытаться сама себя обеспечивать».

Тем временем, пока ТПП прогнозирует рост цен и призывает общественность и правительство заняться сельским хозяйством, абхазские банки перестали продавать валюту, а рынок реагирует на падение курса рубля подорожанием цен на продукты, товары и ГСМ.

На этой неделе дети беженцев из Луганска и Донецка, которые живут в одной из столичных гостиниц, пошли в школы и в детские сады в Абхазии. Для 13 детей младшего школьного возраста занятия проходят на базе тургостиницы, в которую их заселили. СМИ Абхазии тиражируют новость о посещении президентом Асланом Бжания беженцев, сопровождая информационные сообщения трогательными фотографиями в стиле а-ля «Вождь и дети». Если верить президентскому сайту, это была единственная активность главы государства на уходящей неделе. Надо отметить, что исполнить свое обещание обратиться с посланием к парламенту в 2021 году президент также не спешит. Но год еще не закончился – возможно, Аслан Бжания не хочет обращаться к нынешнему парламенту и ждет формирования нового состава законодательного органа власти.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия