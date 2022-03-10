Минобороны РФ: в Украине проводили опыты с коронавирусом летучих мышей

В украинских биолабораториях, созданных и финансируемых США, «проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей», – заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В Москве утверждают, что анализируют переданные сотрудниками украинских биолабораторий документы о секретной военно-биологической деятельности США.

«Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», – заявил Конашенков.

Отметим, что в российских СМИ активно муссируются слухи о создании штаммов опасных вирусов в тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара, открытой в 2011 году. Недавно в Москве заявили, что африканская чума свиней, которая активно циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии.

В 2020 году в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе тогда сказал, что подобные заявления – ложь и провокация.

«В лаборатории Лугара проводится много исследований на летучих мышах. Мы ищем в них бешенство, другие заболевания, в том числе и различного типа коронавирусы. Летучие мыши являются одними из переносчиков различных заболеваний, и проводится много исследований», – рассказал тогда Гамкрелидзе.