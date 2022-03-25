Тенгиз Джопуа: «Нас ожидает неизбежное чудовищное падение вниз»

На этой неделе, во вторник и четверг, оппозиционная политическая партия «Форум народного единства Абхазии» и пресс-служба кабинета министров республики обменялись полемическими выпадами. Подобного рода отвлеченная полемика особенно удручающе выглядит на фоне нынешнего геополитического кризиса и грядущих вызовов, считает абхазский эксперт Тенгиз Джопуа.

Заявление партии «ФНЕА» начинается со следующего:

«Ситуация в Абхазии, ее дальнейшая стабильность прямо или косвенно связаны с военно-политическими событиями, разворачивающимися в Украине. В одном из своих недавних заявлений политсовет РПП ФНЕА ставил вопрос о том, чтобы власти Абхазии выразили свою официальную реакцию на деятельность американских биолабораторий на территории Грузии. Однако руководство РА, вместо того чтобы публично потребовать ликвидаций этих опасных очагов, вновь предпочло отмолчаться, как будто биоразработки, проводимые в режиме строгой секретности в Грузии, и их опасные последствия не имеют никакого отношения к нашей стране. Странно, что эта проблематика не получает соответствующего реагирования со стороны наших властей даже в контексте обсуждения на уровне ООН новых документов, связанных с американскими биолабораториями в Украине. Или наши политики считают, что вопросы национальной безопасности Абхазии должна поднимать только Россия?»

Далее в заявлении следует перечисление не раз уже повторявшихся обвинений нынешней оппозиции нынешнему руководству Абхазии: закон о декларировании чиновниками доходов, принятый парламентом, фактически превращен в формальность, не оказывающую никакого реального воздействия на коррупцию и теневую экономику; вместо оптимизации госаппарата мы имеем многократно раздутую управленческую структуру; ситуацию в стране усугубили глубокий энергокризис, отсутствие воли и последовательности в борьбе с майнингами; халатное и безответственное отношение самих исполнительных органов РА к реализации указов и постановлений, направленных на борьбу с COVID-19; затянувшееся строительство и ремонт дорог в столице республики, их качество – «образец» и неприглядная картина некомпетентности и бесхозяйственности…

И в заключение:

«Однако на фоне вышеуказанных безобразий процветает деятельность компании «Подорожник». Уже второй год ведется в закрытом режиме строительство нефтебазы вблизи реки Бзыбь. Абхазские экологи узнали о данном масштабном проекте из публикации в социальных сетях, их соответствующего экспертного заключения – нет, несмотря на то, что нефтебазы могут повлечь за собой опасные техногенные последствия. Политсовет РПП ФНЕА считает, что давно назрела необходимость отставки правительства и проведения расширенного заседания администрации президента РА с участием руководителей всех партий и общественных организаций с целью выработки эффективных мер реагирования на внешние угрозы на фоне глобального конфликта и плана действий по преодолению внутренних социально-экономических проблем».

Во вчерашнем комментарии пресс-службы кабинета министров, в частности, говорится:

«ФНЕА распространил очередное заявление с требованием отставки правительства. На этот раз в обоснование отставки в качестве причин приводятся удивительные, по меньшей мере, доводы. Один из них – непротиводействие, по мнению ФНЕА, работе биохимической лаборатории Лугара и иных схожих лабораторий в Грузии. Протесты по этому поводу абхазской стороной неоднократно заявлялись с 2011 года, когда была открыта первая лаборатория. Эта тема была постоянной на разных международных уровнях. Вероятно, ФНЕА имеет в виду иные формы противодействия Грузии, такие как проведение специальной военной операции. К сожалению, за время правления страной с 2014 по 2019 год члены ФНЕА и приближенные к ним лица не создали должный военный потенциал, чтобы осуществить подобную операцию, как это делает сегодня наш союзник Российская Федерация на Украине. Внешнеполитические вопросы, касающиеся Республики Абхазия, ее безопасности, являются предметом скоординированной работы с российской стороной, в полном соответствии с подписанными двусторонними соглашениями. Что касается проводимой в отношении Украины специальной военной операции, то президент Республики Абхазия Аслан Бжания в первые же дни в специальном заявлении четко, ясно, недвусмысленно заявил о полной поддержке действий руководства России. Вероятно, в это время члены ФНЕА (или те, кто писал заявление) утратили способность слышать».

Перейдя к внутренним проблемам Абхазии, авторы комментария пишут:

«Закон о декларировании доходов полностью исполняется в той редакции, в которой он принят, всеми государственными служащими, на которых он распространяется. Сложившийся в стране энергокризис – прямое следствие халатности, допущенной в системе в период руководства страной членами и ставленниками ФНЕА. Это очевидный факт, как и то, что проблема майнинга криптовалют возникла в результате проводимой в то время государственной политики по популяризации и внедрению такой формы добычи денег. Сегодня страна пожинает плоды той политики. Образцы некомпетентности и бесхозяйственности – это объекты, «освоением» которых занималась власть ФНЕА: Ткуарчальская больница, детский сад в Очамчыре, дороги в Гудауте – сегодня правительство вынуждено исправлять эти безобразия. Полный подрыв доверия к властям Абхазии, допущенный в результате хищений средств Инвестпрограммы, недобросовестное исполнение проектов в период руководства ФНЕА и сотоварищи привели к небывалому усложнению реализации мероприятий по инвестпрограммам. Это результат и затянувшегося ремонта дорог в столице страны. За два года государство направило на лечение граждан только от коронавирусной инфекции 955 миллионов рублей. ФНЕА хочет поговорить о коррупции? Пожалуйста. 146 миллионов рублей, по данным Генеральной прокуратуры, похищено в РУП «Абхазтоп» в период правления ФНЕА и их компаньонов. Сегодня оппозиционный ФНЕА бьет тревогу по поводу демографической политики. Правительство тоже бьет тревогу и разыскивает министра-беглеца, укравшего из бюджета Министерства по репатриации 25 миллионов рублей. ФНЕА не помнит, в какой период этот чиновник работал? Может, поговорить о создании рабочих мест, обеспечении продовольственной безопасности, наполнении государственного бюджета собственными средствами? Тоже можно. Одну тысячу двести гектаров многолетних сельскохозяйственных культур уничтожила власть ФНЕА и компания назло свергнутому ими правительству. Сколько людей потеряло стабильный заработок в этой связи и сколько денег недосчитался бюджет? Список фактов можно продолжить. И с кем теперь вести «расширенное заседание администрации президента РА с целью выработки эффективных мер реагирования на внешние угрозы на фоне глобального конфликта и плана действий по преодолению внутренних социально-экономических проблем»? С ФНЕА?»

Блогер, общественно-политический деятель Тенгиз Джопуа моментально откликнулся на своей странице в «Фейсбуке» на этот привычный обмен колкостями таким сатирическим текстом:

«Ты украл карандаши!

– А ты сделал пи-пи в песочнице, я все видел, я всем скажу.

– А я тогда всем расскажу, что ты козявки ешь. Ты жадина-говядина, воришка и трус! Ты трусишка!

– Я не трусишка! Ты сам трусишка и... И дурак! Да! Ты дурак.

– Сам дурак!

– Нет, ты дурак!

– Нет, ты! Ты! Ты! Ты, ты, ты, ты.

– Нет, нет, нет, нет!

Вы только что прослушали стенограмму переговоров аппарата правительства Абхазии и оппозиции».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с Тенгизом Джопуа, который в последние годы нередко выступал у нас в качестве эксперта по политическим вопросам. По его словам, смешно звучат доводы оппозиции и власти, которые уже множество раз публично повторялись. Например, когда оппозиция снова сводит причину того, что так «распоясались» в Абхазии добытчики криптовалюты, к той паре месяцев в конце 2020 года, когда деятельность майнинг-ферм нынешним правительством была легализована, а власть, в свою очередь, так же категорично перекладывает всю вину на политических оппонентов, которые до того года проводили «государственную политику по популяризации и внедрению такой формы добычи денег»; между тем как были и другие причины этого явления – «смешные» энерготарифы в Абхазии, «традиция» большей части населения при всех властных командах не платить за потребленную электроэнергию… Вместе с тем такая публичная полемика – это все же лучше митингов со штурмами административных зданий. А еще она дает возможность наблюдателям, исследователям достаточно подробно отслеживать аргументацию сторон – в тех случаях, когда они не повторяются.

Тенгиз Джопуа подчеркнул, что этот политический «пинг-понг» давно уже порождал у многих в Абхазии иронические комментарии, ну а сейчас он вызывает особые эмоции:

«Все это у нас происходит на фоне очень сложной геополитической ситуации. Это происходит на фоне резкого роста внешних угроз для нашего государства. Это происходит на фоне очень глубокого экономического кризиса. У нас сейчас только прелюдия этого кризиса. Нас ожидает неизбежное чудовищное падение вниз. И вот на таком фоне это уже, честно говоря, до абсурда доходит. Сейчас, казалось бы, у правительства совершенно другие заботы должны быть – в сфере экономики, в сфере обеспечения безопасности. Нам необходимо провести там колоссальный объем работы. Мы не знаем, чем эта ситуация на Украине закончится, когда экономические санкции против России закончатся, какие последствия будут – а мы ведь с ней в едином экономическом пространстве находимся, и эти санкции на нас неизбежно серьезно отражаются. Можно предположить, что у нас не будет такой поддержки из федерального бюджета, который сейчас оказывается. На фоне всего этого я даже не знаю, с чем сравнить, это очень глупо, мне так кажется».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия