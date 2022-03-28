Грузия – для Украины

В последнее время в отношениях между Грузией и Украиной появилась некоторая трещина, в первую очередь связанная с глупыми, трусливыми и пораженческими заявлениями представителей грузинской власти.

«Мы не присоединимся к санкциям, потому что это нам невыгодно», «международные санкции неэффективны, и украинцев оставили один на один с Россией», ну и, конечно, хит сезона: заламывая руки, с истеричным визгом в голосе, будто по взмаху палочки невидимого дирижера (узнаем вас, батоно Бидзина), все вместе и в один голос – «Каак? Вы что, войны хотите?..»

Рекорд побил министр сельского хозяйства, цинизм которого превзошел даже «мечтательские» стандарты, – он назвал согласие России на увеличение импорта молочной продукции «хорошей возможностью для наших фермеров». В общем, выглядят наши власти в этой ситуации более чем невзрачно, особенно для страны, 20% которой оккупированы Россией. Однако – стоит ли оно того? Если отвлечься от заявлений и слов, что происходит на самом деле?

Как известно, все это прискорбное недопонимание началось с совершенно глупого и безответственного заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что «мы не будем присоединяться к санкциям против России, потому что у нас есть свои интересы». Однако что на самом деле стоит за его словами? Если отвлечься от риторики и посмотреть предметно, то его заявления – это просто слова, за которыми ничего не стоит.

По сути, исходя из своего более чем скромного экономического потенциала, Грузия может присоединиться к санкциям только на двух направлениях – финансы и транспорт. И надо сказать, что на обоих направлениях в Грузии реально действуют запреты и ограничения. Например, санкции неукоснительно соблюдаются в финансовом секторе: Нацбанк запретил работать в Грузии российской платежной системе «Мир», несмотря на то, что отдельные такие попытки имели место: Грузия богата изменниками всех видов и мастей, которые ради прибыли готовы мать родную продать, а уж про какую-то там Украину даже не вспомнят.

Все эти поползновения были пресечены, и регулятор четко заявил: системы «Мир» в Грузии не будет. Кроме того, практически закрылся единственный в стране российский финансовый институт – местный филиал «ВТБ», который постепенно уходит с рынка.

Второе – транспорт. Тут Грузии и присоединяться никуда не надо – Россия все сделала за нас. Авиационное сообщения было закрыто еще в 2019 году, сухопутное – в 2020-м из-за коронавируса. Но коронавирус закончился, а дорогу так и не открыли.

Вопрос транспортного сообщения всегда был механизмом давления для России: будете хорошо себя вести – так и быть, возобновим полеты с барского плеча… Сейчас, наверное, локти кусают, но надо совсем не знать современный российский путино-фашизм, чтобы представить себе, будто Москва может унизиться и восстановить транспортное сообщение с Грузией. Для Кремля это будет непереносимым унижением в духе «сами приползи» – приползти могут другие, но они сами никогда.

Воздушное пространство для российской гражданской авиации все еще открыто, но пользы от этого никакой: российские авиакомпании почти никуда не летают, а на тех маршрутах, куда летают, Грузия им совершенно ни к чему.

Что еще может сделать Тбилиси? Могу клятвенно всех заверить, что Грузия ни за какие деньги не будет продавать России микросхемы и турбины – по той простой причине, что у нее их нет.

Что конкретно в этой ситуации имел в виду премьер? Это загадка. Экспорт вина? Ну так он благополучно скончался из-за того, что теперь оно в России никому не нужно, да и расплачиваться за него нечем – СВИФТ частично не работает. Да и вообще: ферросплавы, вино и минеральные воды, составляющие основу грузинского экспорта в Россию, под санкции не попадают.

Риск того, что Грузия будет перевалочным пунктом для ухода от санкций? И как вы это себе представляете? Грузия закупает оборудование для атомной электростанции якобы для себя, а потом перепродает его России? Все бы хорошо, но в Грузии нет атомной электростанции, равно как танкостроительных заводов, производства баллистических ракет, автозаводов…

В общем, если присмотреться, то заявление премьера, которое привело не к чему-то, а к целому ухудшению отношений Грузии с воюющей Украиной, – это просто риторика. Вероятно, сигнал Кремлю: мы маленькие и глупые, не трогайте нас, пожалуйста.

Украинцы также не понимают, что многие действия грузинского правительства, которые они воспринимают как пророссийские и антиукраинские, на самом деле имеют совсем другую мотивацию. Например, ни один крупный чиновник «Мечты», кроме столичного мэра, не посетил похороны грузинских героев, погибших в Украине. Но дело тут не в том, что они боятся разгневать Россию, – это не тот случай. Дело в том, что добровольцы из Грузии, воюющие в Украине, для них являются сторонниками Саакашвили, а это для них важнее Украины, важнее России, важнее всего мира, важнее астероида, летящего на Землю, важнее инопланетного вторжения.

Отношение нынешней грузинской власти к Украине высказал еще один спец по части шокирующих заявлений – глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе: «Те, кто у нас в оппозиции, – в Украине во власти». Этим все сказано.

Впрочем, все это суета сует. На самом же деле Грузия не стоит в стороне от Украины и реально делает все, что в ее скромных силах для воюющей страны.

Сегодня большинство украинских беженцев в Грузии, каковых уже больше 20 000, полностью находятся на обеспечении государства – им предоставляется жилье, питание, медицинское обслуживание, в школах открываются украинские сектора… Гораздо активнее государства – общество. Все стараются помочь, чем могут: беженцам из Украины уступают пригородные дачи, пустующие квартиры, украинцев за свой счет расселяют в гостиницы, бесплатные обеды предлагают рестораны.

Крупные винодельческие шато в Кахетии заполнены беженцами из Украины, более того, бежавших от войны женщин и детей дружественной страны принимают в своих квартирах обычные граждане. Аптеки, больницы, страхование, кинотеатры, музеи, детские центры, общественный транспорт – все это сегодня доступно украинским беженцами либо бесплатно, либо на очень льготных условиях.

Ну и, конечно, высшее проявление солидарности – это сотни грузинских добровольцев, воюющих в самых горячих точках Украины. Герои, которыми гордится все Грузия. Четыре человека уже погибли – это достаточная плата для страны, которая позволяет смыть позор от нерешительных и пораженческих действий правительства.

Я не знаю, чем и когда закончится война в Украине. В том, что касается этой темы, несмотря на мой воинствующий атеизм, становлюсь страшно суеверным – как бы не сглазить. Так что лучше промолчу.

Но уверен, рано или поздно Украина победит, и на праздновании победы над чумой XXI века рядом с другими союзниками свое скромное, но заслуженное место займет и Грузия.

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