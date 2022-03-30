Тбилиси: война в Украине – не дело абхазов и осетин

Оппоненты грузинских властей и правозащитники сообщают о возможном объявлении Москвой всеобщей мобилизации в отколовшихся от Грузии регионах, указывают на нарушение международных конвенций и говорят о необходимости защиты абхазов и южных осетин от участия в российской войне против Украины. Согласно сегодняшним данным Вооруженных сил Украины, с двух баз в самопровозглашенных республиках – Южной Осетии и Абхазии – на войну в Украину были переброшены 2000 военных. Одного из погибших на войне, сержанта Андрея Бакаева, 17 марта похоронили в Цхинвали с воинскими почестями.

Информация украинского командования Вооруженными силами о том, что РФ отправила на войну две тысячи военных из Абхазии и Южной Осетии, обострила в грузинском обществе дискуссии вокруг этой темы. Накануне ее подняла оппозиционный лидер партии «Дроа» Элене Хоштария:

«В последние дни из оккупированных территорий идет тревожная информация о том, что российские оккупанты и их оккупационные режимы вовлекают живущих там наших граждан в российские агрессивные действия и злодеяния в Украине. Мы уже видели видеокадры, как Россия вывозит технику из оккупированных территорий в Украину. Также распространяется информация о том, что туда перебрасывают и людей. У местного населения есть опасения, что скоро на оккупированных территориях начнется обязательный призыв наших граждан. Это противоречит всем человеческим нормам и категорически неприемлемо с учетом международных прав и нашего государства».

Элене Хоштария отметила, что таким образом Россия нарушает третью (запрещение пыток), четвертую (запрещение рабства и принудительного труда) и пятую (право на свободу и личную неприкосновенность) статьи Европейской конвенции по правам человека. Призвав власти задействовать международные механизмы для защиты населения самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, оппозиционер обратилась к ним напрямую:

«Не имеет значения, какие отношения у нас сейчас, мы не желаем ни одному гражданину Грузии стать пушечным мясом или соучастником этого злодеяния. Все это закончится для России плохо, но это будет справедливо. И это поставит огромное клеймо на любого человека, который к этому будет причастен. Наше будущее должно быть основано на совместном благосостоянии, а не на участии в этом злодеянии. Я призываю всех родителей, людей: задумайтесь, какой отпечаток это на вас наложит. Я уверена, что многие не хотят этого. И эти люди должны знать, что их права на контролируемых нами территориях будут надежно защищены».

Кадры передвижения военной техники, которая покидает Цхинвали, а затем и югоосетинскую территорию через Рокский тоннель, в соцсетях появились в середине марта. Вместе с тем на войну в Украину отправились и жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.

Скоро же стало известно о потерях. 17 марта в Цхинвали с воинскими почестями похоронили сержанта Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине.

Инициативу Элене Хоштария огородить жителей самопровозглашенных республик от участия в войне против Украины подхватили и другие оппозиционеры. Говорит депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Мы, Грузия, должны выразить свою позицию, протест по этому поводу. Ранее мы выражали беспокойство из-за того, что Россия неконтролируемо вывозила из Абхазии щебень, а теперь речь идет о том, что мобилизацией этим малым народам практически устроят этническую чистку. Противостоя этому, мы сделаем два дела – на фронтах против Украины не окажутся наши граждане, и второе – эти люди выживут физически. Грузия обязана заботиться о своих гражданах».

В правящей «Грузинской мечте» заявили, что делают все возможное: поддерживают Украину на всех международных платформах. Об этом и сегодня заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани, но при этом тему вероятной мобилизации Россией абхазов и осетин обошел стороной. Исполнительный секретарь партии власти, вице-спикер парламента Мамука Мдинарадзе решил обратить внимание на другое.

«Почему у Элене Хоштария больше информации из России, чем у других, в том числе у меня? Думаю, вы, как и я, такой информацией не обладаете», – сказал журналистам Мамука Мдинарадзе.

В «Грузинской мечте» в эти дни на всех уровнях осуждается идущая из Киева идея об открытии второго фронта в Грузии с целью восстановления территориальной целостности, что может в свою очередь помочь Украине. Представители власти заявили, что не намерены идти против проживающих на оккупированных территориях абхазов и осетин, которых также считают гражданами Грузии, более того, пообещали помочь им в разрешении социальных проблем, возникших на фоне войны в Украине.

Конфликтолог Георгий Канашвили отмечает, что, в отличие от Южной Осетии, у Абхазии пока в этом вопросе есть преимущество, хотя и временное:

«У России нет таких механизмов воздействия на мобилизацию в Абхазии, какие есть в Южной Осетии. Абхазские военные силы не влились в российские войска. Но не исключено, что абхазов заставят участвовать в войне в Украине. Российские власти могут напомнить, что они в долгу перед ними и теперь настало время вернуть долг. Если возникнет такая ситуация, наверное, было бы хорошо, чтобы грузинские власти предложили нежелающим воевать в Украине перейти на контролируемую грузинскими властями территорию и обеспечили этот переход».

Ссылаясь на свои источники в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия, бывший омбудсмен, глава Института исследования демократии (DRI) Уча Нануашвили рассказал о страхе и недовольстве местного населения:

«Абхазам и осетинам приходится участвовать в боевых действиях, все это касается их напрямую. Это вызывает их недовольство и беспокойство, в том числе, с точки зрения демографических проблем. Такой вопрос в обоих регионах стоит очень остро. Призыв военнослужащих, потеря боеспособного населения напрямую отразятся на будущем малочисленных народов. Как мне известно, по этому поводу в Абхазии и Южной Осетии очень переживают, есть негативные настроения. Существуют международные конвенции, в том числе Женевская, которые запрещают использовать в боевых действиях население другого государства. Международным правом эти регионы признаны территориями Грузии, и вовлечение Россией проживающих там людей в боевые действия – это нарушение тех конвенций, которые защищают права граждан во время оккупации».

По словам Учи Нануашвили, грузинские власти должны задействовать международные механизмы защиты. Планирует ли власть обратиться в ЕСПЧ или в другие международные правозащитные инстанции, пока неизвестно.