Украинская разведка: военные из Южной Осетии отказались от участия в войне против Украины

В Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что военнослужащие 4-й гвардейской военной базы РФ из самопровозглашенной республики Южная Осетия отказались участвовать в войне России против Украины.

«Несколько дней назад почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп (две мотострелковые роты и минометная батарея), которые были сформированы из состава 4-й военной базы ВС РФ (в/ч 66431, город Цхинвали, Южная Осетия) и были задействованы на Донецком направлении, отказался от участия в военной агрессии против Украины», – говорится в сообщении украинского ведомства.

По информации украинской разведки, даже беседа с заместителем командующего российской 58-й армией по военно-политической работе не повлияла на решение этих солдат.

Накануне «Эхо Кавказа» писало о том, что часть контрактников вернулась из зоны боевых действий. Информацию подтвердил экс-президент самопровозглашенной республики, оппозиционер Эдуард Кокойты.

Относительно солдат, отвечающих отказом на приказ присоединиться к войне России против Украины, руководство РФ, по данным украинской разведки, применяет дисциплинарные взыскания, а не уголовные преследования, как обычно.

«Причиной является страх перед возможной оглаской реальных настроений в войсках и бунтов в воинских частях», – объясняют украинские разведчики.

23 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по их информации, от участия в агрессии против Украины отказываются белорусские военные.