В Абхазии раскритиковали общественников, подписавших антивоенный призыв

В Координационном союзе организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии прокомментировали призыв абхазских общественников остановить кровопролитие в Украине. В заявлении говорится, что посыл – «слишком запоздалый». В союзе указывают на «зверства киевского режима», совершенные с 2014 года.

«Мы за мир и против кровопролития, но мы поддерживаем действия Армии России по денацификации и демилитаризации, так как понимаем, что возмездие за преступления против человечества является неотвратимым по своей природе», – сказано в заявлении.

Общественников, подписавших антивоенное письмо, раскритиковали и в соцсетях.

Негативную реакцию на призыв остановить кровопролитие прокомментировала автор обращения – журналист и литератор Надежда Венедиктова. Она говорит, что обеспокоенность связана с возможным началом ядерной войны, которая превратит планету в радиоактивный ад.

«Ядерного оружия, накопленного на земле, более чем достаточно, чтобы всем досталось по полной программе.

В 1986 году, когда ветер разносил радиоактивную пыль Чернобыльской катастрофы, я гуляла под весенним сухумским дождем и получила небольшую дозу. Два года после этого была отвратительная слабость и головокружения. А ведь меня отделяли от места аварии тысячи км!

Глобальное противостояние, нарастающее почти с каждым днем, может привести к такому градусу ожесточения, что нажатие на ядерную кнопку станет почти неизбежным», – пишет она.