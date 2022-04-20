На войне в Украине погиб уроженец Южной Осетии Инал Кортиев

Еще один уроженец Южной Осетии погиб на войне в Украине. Telegram-каналы и пользователи соцсетей сообщили о смерти 37-летнего Инала Кортиева.

Кортиев был командиром взвода российской 4-й военной базы. У него остались двое детей. По неподтвержденной информации, Кортиев был убит в Мариуполе.

Ранее на войне в Украине погиб уроженец Южной Осетии, сержант Андрей Бакаев, а также добровольцы Руслан Бесаев и Руслан Казиев.

Как накануне отмечало «Эхо Кавказа», отношение к этим смертям в югоосетинском обществе неоднозначное: одни считают их героями, другие уверены, что отправлять на войну молодых ребят равноценно смерти малочисленного народа. В сети даже назвали происходящее «кастрацией нации».

Многие жители Южной Осетии критикуют бывшего и действующего президентов самопровозглашенной республики за отправку соотечественников на войну. Действующий президент Анатолий Бибилов продолжает отрицать свою роль. По его словам, люди, подписавшие контракты и надевшие погоны, исполняют приказ своего непосредственного начальства.