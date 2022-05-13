Абхазская неделя под флагом СССР и гнетом растущих цен

Главной темой недели, на которой в Абхазии торжественно праздновали победу Советского Союза в ВОВ, стал рост цен на самые разные группы товаров и услуг.

Неделя получилась торжественная. Всенародно отпраздновали День Победы в Великой Отечественной войне – провели парад, по столичной набережной Махаджиров маршем прошли военнослужащие Министерства обороны, бессмертный полк, к памятнику Неизвестному солдату возложили цветы члены правительства, депутаты и простые смертные, велосипедисты и мотоциклисты пронеслись по стране с флагами Абхазии и Советского Союза. В общем, было все как положено – и концерт, и салют, и полевая кухня, и фронтовые сто грамм. Только вот ветеранов войны на этом праздники жизни я не увидела – большинство из них в силу возраста принимали поздравления дома.

Две молодежные организации «Молодая гвардия Абхазии» и Ассоциация молодежи Абхазии «Апеипш» торжественно объявили о своем объединении и проведении съезда на совместном собрании 10 мая. В распространенном ими заявлении было много восклицательных знаков и намерений «направить все дела и устремления на служение и сохранение согласия, обеспечение стабильного развития и процветания молодежной политики Абхазии!»

Обеспокоенность общественности вызывает массовая смерть дельфинов, которых можно увидеть на абхазском побережье. Экологи разводят руками и выдвигают несколько версий гибели животных – повреждения, полученные дельфинами в рыболовецких сетях, вирусные и инфекционные заболевания. Никаких мер не предлагают – мониторят ситуацию.

Однако главной темой, которая активно обсуждается, остается снижение уровня жизни в результате глобального повышения цен. В два раза и более повысились цены и на продовольственные товары, удобрения, услуги, ГСМ. Возросла цена за проезд в общественном транспорте. Водители не стали ждать решения правительства, которое обычно издает постановления о повышении цен, и вслед за поднятием цены на нефтепродукты вывесили новую стоимость проезда в общественном транспорте. Не стали дожидаться июля, на который намечено повышение цены на электричество, и водители троллейбусов и приняли самостоятельное решение увеличить цену за проезд вдвое. Народ ропщет и спрашивает, не выходя за пределы социальных сетей: когда ждать повышения пенсий и зарплат? Правительство делает вид, что его все это не касается.

Тем временем депутаты районного Гулрыпшского собрания выступили против распоряжения кабмина об оплате билета при посещении Новоафонской пещеры ветеранами, многодетными семьями, школьниками и сельчанами. Депутаты призывали общественность поддержать их обращение и потребовать отменить постановление правительства. Ранее поднял на смех решение правительства об отмене льгот для ветеранов Великой Отечественной войны при посещении новоафонской пещеры один из активистов ветеранского движения Темур Надарая. Он выразил сомнение, что кто-то из ветеранов войны 1941-45 годов в состоянии по возрасту посетить пещеру.

Но, похоже, что президенту, правительству и парламенту наплавать на сарказм и народный ропот. Наше руководство всецело поглощено традиционными мероприятиями – они всю неделю возлагали цветы к памятникам именитых юбиляров, обменивались поздравительными телеграммами, посещали скачки и присутствовали на юбилеях и ярмарках. Даже премьер-министр на этой неделе дважды покинул свой кабинет – он принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, и возложил цветы к памятнику народному писателю Абхазии Баграту Шинкуба.

Однако на День независимости в ДНР и ЛНР никто из чиновников поехать не рискнул – президент, премьер и спикер ограничились поздравительными телеграммами в адрес руководства этих стран. Тем временем добровольцев из Абхазии, воюющих в Донбассе, регулярно посещают с гуманитарными миссиями представители общественных организаций и МЧС. А вот беженцы, которые приехали в Абхазию из ДНР и ЛНР в феврале, уже все вернулись домой.

Несмотря на то, что уровень воды в водохранилище давно в норме и свет отключают гораздо реже, проблемы в энергетической сфере остаются – низкое напряжение в сети, перерасход электричества, внешние долги и задолженность потребителей. Эти проблемы, между делом, обсуждались руководством, которое понимает, что связаны они, прежде всего, с незаконной деятельностью по добыче криптовалюты. Президент поручил премьер-министру определить меру ответственности руководителей ведомств, задействованных в борьбе с незаконной добычей криптовалюты, и принять соответствующие дисциплинарные решения, премьер перепоручил руководству отдельно взятого Ткуарчалского района представить предложения по мерам дисциплинарного взыскания и повышению собираемости платы за электричество.

Абхазские правоохранители рапортуют об успехах в борьбе с наркоманией. Почти каждый день на сайте появляются сообщения о задержании любителей марихуаны и закладчиков наркотического вещества метадон. Судя по фамилиям, этот «бизнес» полностью перешел к гастарбайтерам из Средней Азии.

В субботу в Абхазии пройдут повторные выборы в парламент в одном из округов в городе Гудауте. Здесь баллотируются два кандидата – от власти лидер проанквабовской партии Леонид Лакербая и от себя самого – бывший прокурор Беслан Таркил. Предвыборная агитация не ощущается. Еще одни перевыборы пройдут в одном из сухумских округов 24 мая.

13 мая министр иностранных дел Инал Ардзинба посетил Галский район и провел совещание с руководством, посвященное деятельности международных организаций. Встреча проходила за закрытыми дверями.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия