Абхазия: формула недоверия к власти

Представляя бюджет в парламент, наше правительство любит повторять фразу о его социальной направленности. Нынешняя ситуация в Абхазии заставляет задуматься над термином, который вбивают в наши головы из года в год.

Социально ориентированный бюджет – это бюджет для граждан. Значит, подразумевается, что наше государство нам гарантирует социальную защиту, возможность лечиться, учиться и жить достойно. За это добросовестные граждане и платят налоги, подчиняются законам и общепринятым правилам. То есть, по идее, это такая дорога с двухсторонним движением и в ней очень понятные правила – чем больше заработаешь, чем больше заплатишь налогов, тем лучше будешь жить. Справедливо. Вот мы и платим часть своих кровно заработанных денег, которые уходят на содержание чиновников, депутатов, силовых структур, финансируем систему социального обеспечения и так далее. И все это для того, чтобы государство заботилось о нас – спасало от преступности, защищало от врагов, лечило от болезней, обучало наших детей, ремонтировало дороги и выплачивало нам пенсии, когда мы постареем и не сможем работать.

Я не буду перечислять все виды налогов и сборов, существующих в Абхазии, так как они примерно одинаковые везде – где-то больше, а где-то меньше. Но уверена, что далеко не везде эффект от сборов, которыми нас обложило государство, столь плохо ощутим, как у нас.

Чтобы проиллюстрировать наши сложные отношения с государством, я остановлюсь на жизненно важных налогах и сборах. По моему разумению, эти платежи (в нормальном государстве) должен хотеть отчислять в полном объеме каждый человек, думающий о своем благополучии. Начну с пенсии, которая составляет в нашей стране две с половиной тысячи рублей. Это при минимальном потребительском уровне в десять тысяч рублей. То есть доходы пенсионеров в четыре раза меньше, чем потребительский минимум. Собственно, пенсией то, что получают наши пенсионеры, называть некорректно, так как в абхазском варианте пенсия не зависит от отчислений физического лица в пенсионный фонд. Ее размер для человека, работавшего всю жизнь и отчислявшего платежи в Пенсионный фонд, такой же, как и для того, кто никогда не работал (или скрывал свои доходы). И этот парадокс особенно заметен на примере работающего пенсионера или руководителя предприятия, который, к примеру, ежемесячно отчисляет в пенсионный фонд в разы больше, чем в будущем получит из него. Думаю, что у тех, кто скрывает свои доходы, гораздо больше аргументов для оправдания своих действий, чем у государства, которое попросту грабит свой народ.

При этом уклонисты в зоне риска – для них предусмотрена ответственность. А вот государство, которое создало эту несправедливую систему, не несет никакой ответственности. Здесь дорога с односторонним движением.

А ведь есть еще другие социальные фонды, которые должны заботиться о нас за наши деньги – социального страхования, обязательного медицинского страхования, репатриации, инвалидов. Здесь ситуация такая же: наши граждане ездят лечиться за пределы страны, чаще всего за свой счет, а медицина остается бесплатной только на словах. Во время пандемии многие больные не обращались за медицинской помощью только потому, что были не в состоянии оплатить анализы и медикаменты. Были и те, кто умирал в больницах, так как не смог заплатить за дорогостоящий препарат.

А теперь перейдем к совершенно другой категории граждан – к счастливым обладателям средств передвижения. Они платят в дорожный фонд дважды – один раз косвенно, покупая ГСМ, а второй раз напрямую – платя налог с владельцев автотранспортных средств. И что, значит ли это, что дороги у нас отремонтированы, обустроены и освещены? Ну, мы же платим за это? Но и здесь нет никакой последовательности – дороги в Абхазии в жутком состоянии, а ответственности за то, что счастливый обладатель средства передвижения повредил машину в яме в самом центре столицы, перед комплексом правительственных зданий, дорожный фонд не несет. Так что и эта дорога с односторонним движением, и платим мы дорожному фонду непонятно за что.

Вот эта нелогичность – разрыв в связке государство-гражданин – и породила недоверие, которое испытает народ к власти и к государству в целом. Иначе как объяснить, что в нашей стране люди не желают исполнять законы, уклоняются от оплаты коммунальных услуг и света? Только недоверием к власти, которая обеспокоена лишь личным обогащением.

На прошлой неделе в Общественной палате прошли очередные слушанья, связанные с поднятием цен на электроэнергию. В Абхазии рукотворный дефицит электричества, созданный властями. От их «дорожной карты» выхода их кризиса веет безысходностью – они намерены увеличить цену на свет в десять раз – поэтапно (как тот хозяин, что отрубал собаке хвост частями). Вслед за ценами на электричество без сомнения поднимутся цены на товары первой необходимости, коммунальные и транспортные услуги. Причина же, по которой правительство пришло в общественную палату, – страх. Объявили о поднятии цен, но понимают, что терпение народа не безгранично. Боятся, и поэтому ищут поддержки на различных общественных площадках. Так сказать «групповая ответственность».

Единственный аргумент для поднятия цен – низкая цена за электричество, которая не поднималась с 2012 года. Да, 40 копеек за кВт/ч – такого почти нигде нет. Ну а там, где нет, бывает пенсия в две тысячи пятьсот рублей? Где еще власть так нещадно грабит своих граждан, направляя все их доходы на собственное содержание?!

Но самое любопытное – резервы для поддержания и восстановления энергетики есть, и правительству надо «просто работать» (как любил говорить наш премьер-министр, до того как…). Но в Абхазии собираемость платы за электричество составляет менее 30%, более 23 наименований льготников, и, самое главное – огромное количество майнинг-ферм, которые оплачивают потребление электричества по черным схемам, если вообще оплачивают. Со всеми этими проблемами правительство даже не пыталось справиться, а просто тупо завалило свою работу и возложило дополнительное бремя расходов на добросовестных потребителей – социально незащищенные слои населения. Именно они, пенсионеры, добросовестно оплачивают электричество, коммунальные услуги. Они и будут платить после поднятия цен.

Между тем экономист Ахра Аристава считает, что увеличение цен на электричество не изменит ситуацию в экономике, потому как от перемены мест слагаемых сумма не изменится. По его мнению, изъятие денег в пользу одной отрасли, приведет к уменьшению поступлений в другой. «Просто на другие цели станут тратить меньше», – уверен Аристава. Он в который раз советует правительству осуществить обещанные реформы, повысить доходы страны и доходы населения, а не заниматься имитацией деятельности и перепаковкой нищенского бюджета.

Но правительство не слышит, ему все время что-то мешает – то пандемия, то война в Украине, то высокая волатильность, то система налогообложения в России, то мировые цены. Но больше всего мешают граждане страны, которым вечно что-то надо – свет, воду, жилье, пенсии и зарплаты, нормальные дороги и так далее. Правительство одно, а нас чуть больше. Как говорил президент, когда еще не был президентом – на каждого человека по полтора управленца. Поговорил и забыл, до следующих выборов. Жаль, что электорат от выборов к выборам обычно забывает о социально ориентированном бюджете и высочайшей «волатильности» кандидатов.

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