Абхазская неделя: омбудсмен в парламенте, президент в правительстве, перебои со светом

Некоторую оживленность в эту неделю внесли два события: наконец-то состоялось очередное заседание сессии парламента, и президент Аслан Бжания, вернувшись из отпуска, встретился с правительством.

Парламент не оправдал надежд. Несмотря на активную комитетскую деятельность, в повестке заседания значились технические вопросы, связанные с доформированием комитетов, изменением их численного состава, переводом депутатов из одного комитета в другой, и традиционной выдачей согласия правительству на очередную приватизационную схему.

Пожалуй, единственный вопрос, заслуживающий внимания – отчет уполномоченного по правам человека. Асида Шакрыл остановилась на вопросах связанных с ограничением деятельности уполномоченного по правам человека со стороны государственных органов, генпрокуратуры и МВД; отметила, что в период пандемии органы исполнительной власти не приняли соразмерный угрозе пакет антиковидных мер. По мнению уполномоченного в стране отсутствует адекватная статистика о количестве умерших от COVID-19 и его последствий.

Правозащитница не обошла стороной и энергетический кризис, который, по ее мнению, существенно повилял на уровень жизни людей и сказался на здоровье населения. Она рекомендовала депутатам и правительству незамедлительно приступить к решению вопросов связанных с социальными гарантиями и пенсионным обеспечением населения.

Омбудсмен выразила озабоченность, что руководство страны взяло курс на международную изоляцию. Она считает, что власти навязывают обществу идею о необходимости принятия закона об «иностранных агентах», что существенно ограничит внешние связи Абхазии, права и свободы граждан.

Асида Шакрыл предложила наделить Уполномоченного по правам человека правом законодательной инициативы в вопросах, относящимся к правам и свободам человека и гражданина.

Однако в центре внимания общественности оказалась не правозащитница, а президент, который вернувшись из отпуска, провел совещание с министрами и главами администраций районов. Совещание посвящалось подготовке к курортному сезону. Президенту не понравился доклад, с которым министр по курортам и туризму Теймураз Хишба выступил на совещании. Аслан Бжания пытался выяснить у него, каким образом количество средств размещения повысилось на 60 процентов, койко-мест на 44 процента с 2019 года и потребовал отчитаться о сумме инвестиций, поступивших в отрасль, количестве новых рабочих мест. Конечно, на этот диалог надо смотреть: выражение лиц, паузы, перебивки – все имеет значение. Я же скажу коротко: министр не смог ответить президенту, и Аслан Бжания поставил ему оценку «плохо». А затем подробно, как двоечнику (но не безнадежному) объяснил, что надо осваивать терминологию, «обойти все своими ножками» и к следующему разу выступить более интересно.

Далее президент рассказал членам правительства, как считать инвестиции, какой жирности должна быть дорожная разметка, как упростить переход российско-абхазской границы для туристов и так далее. Иногда его указания звучали странно. К примеру, он поручил абхазским пограничникам уменьшить время досмотра машин российскими пограничниками на полчаса.

Как упрек в адрес президента прозвучал ответ премьер-министра Анкваб. Он отметил, что «в прошлые времена» руководству страны удавалось договариваться с российской стороной и проверка машин занимала не два часа, а не более 15 минут.

Между тем, выступление министра по курортам и туризму раскритиковал не только президент, но и представители общественности. Экономист Ахра Аристава отметил, что, во-первых, к увеличению койко-мест имеет отношение не министерство, а бизнес. А во-вторых, обозначенный министром рост турпотока должен был бы обеспечить рост внутреннего товарооборота, производства и поступления налогов на десятки миллиардов. Но так как этого не произошло и в 2021 году отмечен производственный спад, а доходы бюджета увеличились незначительно, то слова министра вызывают вопросы. Доклад министра по курортам и туризму «вызвал улыбку» и у бывшего министра по налогам и сборам Даура Курмазия, который выразил серьезные сомнения в достоверности заявленных данных. Так померк, блеск курортных фанфар и оказалось, что никаких достижений и в этой сфере нет. А тут еще свою ложку дегтя добавило МЧС, которое сообщило, что большинство пляжей страны не готовы к курортному сезону – только восемь пляжей выполнили предписания МЧС.

Но от курортного сезона – к вопросам, которые волнуют всех. На этой неделе стало очевидно, что «энергетические каникулы» закончились и стал снова актуален режим экономии электроэнергии. Похоже, что рецепт правительства поднять цену на электричество не помог, и во всех районах отмечаются ежедневные перебои с подачей света. Как заметил в беседе со мной инициатор принятия закона о зеленной энергетике Феликс Чехерия, у нас нет электричества и сколько не поднимай цену, оно не появится. Между тем, генеральная прокуратура принимает меры по отношению к неплательщикам. С марта нынешнего года юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями погашена задолженность перед РУП «Черноморэнерго» в размере около 5 млн. рублей.

Глава Сухума на этой неделе обратился к правительству с предложением поднять цену за воду. Беслан Эшба сообщил, что в связи с увеличением тарифов на электроэнергию возникнут проблемы с оплатой электричества у сухумского «Водоканала». Если правительство услышит администрацию Сухума, то мы будем платить по новым расценкам за электричество, которое используем сами, а затем оплатим электричество, которое использует водоканал. Думаю, что эта история с повышением цены на электричества будет иметь продолжение не только в водоканале.

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба выразил на неделе благодарность странам, «представители которых не поддержали политизированную резолюцию, представленную Грузией на Генассамблее ООН». Он с удовлетворением отметил, что «среди членов ООН есть страны, которые продолжают придерживаться ценностей, закрепленных в Уставе ООН и действуют из принципов равенства и уважения прав всех народов и наций». Речь идет о резолюции, признающей право беженцев на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. За нее проголосовали 95 стран, 56 воздержались и 12 проголосовали против.

Еще одна международная новость – Йемен обратился к Абхазии с предложением об установлении дипломатических отношений между двумя странами. МИД вежливо отказал, указав на сложную ситуацию в этой стране.

И еще одна хорошая новость. Министр здравоохранения сообщил о полной победе на ковидом – не зафиксировано ни одного случая заболевания ковид и госпиталь превратился в обычную больницу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия