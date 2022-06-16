Аслан Бжания: «Мы находимся в стадии ледяной войны»

Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания выступил с посланием Народному Собранию – Парламенту республики о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Оглашение послания проходило там же, где в апреле первое заседание сессии седьмого созыва парламента. То есть в зале заседаний на четвертом этаже одного из корпусов кабмина, где свободно могут разместиться и парламентарии, и приглашенные представители госструктур и общественных организаций.

Одной из интриг в данном случае было то, как глава государства отреагирует на недавно прозвучавшую критику в связи с тем, что по прошествии двух с лишним лет после его инаугурации Аслан Бжания не выступал с этим посланием, которое называют ежегодным. В конце мая оппозиционная общественная организация «Абхазское народное движение» («АНД») даже обратилась в Генеральную прокуратуру республики с просьбой дать оценку «систематическому нарушению Конституции» главой государства. Аслан Георгиевич отреагировал на это в начале своего послания так:

«Обращаюсь к вам с посланием об основных направлениях деятельности исполнительной ветви власти в прошедшем году и о планах работы в 2022 году. Напомню, что я ранее не представлял послание, поскольку страна столкнулась с незнакомой нам эпидемией коронавирусной инфекции. И все наши силы были направлены на организацию противостояния болезни. Хотя в новейшей истории Абхазии были случаи, когда глава государства не обращался с ежегодным посланием Народному Собранию без видимых причин».

Коль речь зашла о пандемии, президент сразу перешел к тому, какие усилия были предприняты государством в борьбе с нею:

«Коронавирусная инфекция стала серьезным вызовом для системы здравоохранения Республики Абхазия, которая почти два года испытывала тяжелую нагрузку. Государство сделало все возможное для обеспечения лечебных учреждений необходимыми медикаментами, расходным материалом и оборудованием. Приведу некоторые данные по бюджетным расходам на борьбу с COVID-19, в том числе по расходам из Резервного фонда президента. В период с 2020 года по 1 июня 2022 года за счет средств государственного бюджета было направлено 1 млрд 18 млн рублей, в т.ч. на: выплату дополнительной заработной платы медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией – 282,9 млн рублей; функционирование деятельности Гудаутской ЦРБ – более 102 млн рублей; ремонтно-восстановительные работы объектов системы здравоохранения – 8 млн 800 тысяч рублей; приобретение и поставку расходных материалов, медикаментов и медоборудования – 533 с половиной млн рублей…»

И так далее. Всех цифр по данной теме из послания мы привести, естественно, не можем. Так же, как и по экономике и социальной сфере. Вот еще один фрагмент на эту тему:

«Уважаемые коллеги, общеизвестно, что национальная экономика находится под значительным влиянием внешних факторов, она не в состоянии самостоятельно решать проблемы без российской финансовой помощи. Сохраняя инвестиционную изоляцию, невозможно добиться качественного изменения. Согласно статистическим данным, ВВП Абхазии в 2021 году составил 37 млрд 751 млн рублей, что на 20% выше аналогичного показателя предшествующего года. Средние денежные доходы на душу населения в 2021 году составили 12 тысяч 880 рублей. Средняя заработная плата одного работающего – 18 тысяч 586 рублей. Количество пенсионеров в 2021 г. составляло более 48 тыс. 700 человек. Среднегодовая величина среднемесячного прожиточного минимума на одного человека составляет 7 тысяч 878 рублей. Несмотря на положительную динамику по ряду показателей, определяющих социально-экономическое положение Абхазии, остаются нерешенными задачи и проблемы, сдерживающие ее развитие. Прежде всего, это: ограниченность внутреннего рынка сбыта готовой продукции, производимой в республике, сезонность сбыта для большей части производимой продукции; дефицит высококвалифицированной рабочей силы; недостаточная доступность и качество электроснабжения…»

Отдельно на энергетике президент остановился в другой части своего послания:

«Проблемы в электроэнергетической сфере долгие годы негативно влияют и на развитие экономики, и на качество жизни граждан. Возрастная структура электросетевого хозяйства подразделяется на три группы, из которых I группа – со сроком эксплуатации до 25 лет, II группа со сроком эксплуатации 25-40 лет и III группа – со сроком эксплуатации свыше 40 лет. Уровень износа электросетевого хозяйства, по оценкам специалистов, составляет 80%... Хочу обратить особое внимание на необходимость усиления работы по пресечению незаконной добычи криптовалют, масштабы которой наносят колоссальный ущерб электроэнергетике и приводят к непозволительным финансовым потерям государства. Стране необходимы дополнительные энергоисточники. До конца 2022 года будет разработана генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Абхазия».

Говоря о международной обстановке, президент отметил:

«Современное международное положение, особенно в контексте ныне складывающейся ситуации, растущие внешние вызовы и угрозы диктуют необходимость активизации, скоординированной с Российской Федерацией – нашим стратегическим союзником – работы на внешнеполитическом направлении… Абхазия всесторонне поддерживает специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией. Грузия активно наращивает военный потенциал, стремится стать составной частью НАТО. Регулярно проводятся совместные военные учения с Североатлантическим альянсом вблизи наших границ как на суше, так и на море. Все это несет в себе прямую угрозу национальной безопасности Абхазии… Мы сегодня, к сожалению, на стадии ледяной войны. Вот такая после стадии холодной войны произошла трансформация».

Затронул президент в своем послании и вопрос реформы системы власти в республике:

«На протяжении многих лет в абхазском обществе активно обсуждаются вопросы взаимоотношений исполнительной и законодательной ветвей власти. Высказываются различные мнения, такие как о перераспределении полномочий между ними, об упорядочении работы органов исполнительной власти, о сокращении численности государственного аппарата. С учетом этого комиссия по конституционной реформе решила сосредоточить работу над главами 3 и 4 Конституции Республики Абхазии. Ею выработаны предложения по внесению изменений в Основной Закон Республики Абхазия. Они касаются и самого принципа организации руководства исполнительной ветвью власти. Есть предложение упразднить должность премьер-министра. Но существует и другое мнение – упразднить должность вице-президента. У сторонников обоих идей есть некоторые аргументы, которые можно считать обоснованными. В любом случае, вопрос этот чрезвычайно важный, и решать его необходимо взвешенно, с учетом всех нюансов. То же касается и предложений по формированию высшего законодательного органа страны – Народного Собрания. Кто-то считает, что выборы в парламент должны проводиться по смешанной системе, предполагающей выборы по партийным спискам. Но другие считают этот путь пока еще опасным для страны, поскольку до сих пор в стране не сложилась классическая партийная система. Иными словами, поле для дискуссий по данным темам довольно широкое. И мы готовы к такому диалогу для поиска и принятия наиболее выверенных решений… Я хочу подтвердить то, что сказал в своем приветственном слове на первом заседании сессии вновь избранного парламента в апреле текущего года. Администрация президента Республики Абхазия в ближайшее время направит весь наработанный и обобщенный материал в парламент. Считаю, что от слов пора перейти к делу! Предлагаю вам, уважаемые депутаты, эти материалы изучить, все взвесить и не позднее 2023 года осуществить необходимые преобразования».

Парламент принял постановление, в котором принял к сведению положения и выводы, содержащиеся в послании президента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия