Абхазская неделя: конец «голодного» протеста, гиперактивный президент

На этой неделе завершилась протестная голодовка общественного активиста Джансуха Адлейба, которую он проводил на сухумской площади Свободы 17 дней. Адлейба требовал от правительства снижения цен на топливо. 28 июня рано утром общественного активиста посетил президент Бжания, а вечером этого же дня активист прекратил голодовку в ответ на заверения сотрудников администрации президента решить вопрос через две недели. В результате акции, как отметил лидер оппозиционного Абхазского народного движения (АНД) Адгур Ардзинба, «обнажена ложь, которую скрывали от народа». Результат прямо скажем «так себе», тем более что цена на топливо остается прежней. На понижение пошла только одна частная компания, явно не имеющая никакого отношения к правительству.

Между тем общественная организация «Аруаа» обратилась к генеральному прокурору с требованием провести расследование топливного кризиса. «Имело ли место нарушение законодательства, сговор поставщиков и правительства?» – спрашивают ветераны войны. Понятно, что результат будет такой же, как и с обращением по поводу нарушения Конституции президентом, но говорят, что капля и камень точит.

А вот результаты еще одной протестной акции, на которой жители поселка Агудзера требовали остановить уничтожение береговой полосы, примыкающей к уникальной парковой зоне и являющейся местом отдыха, и ее застройку. Выяснилось, что расчищенная территория не передавалась в аренду «тому, кого нельзя называть» и, тем более, не продавалась. Она по-прежнему находится на балансе Сухумского физико-технического института. Депутаты парламента намерены разобраться в этой истории. Правоохранительные органы и экологи, как обычно, дистанцируются от очевидных нарушений закона высокопоставленными чиновниками.

Нынешняя неделя отмечена вспышкой активности президента. Понедельник – день тяжелый и кроме внепланового заседания сессии парламента не принес никаких новостей. А вот со вторника, после встречи на рассвете с голодавшим Джансухом Адлейба, Аслан Бжания начал демонстрировать необычную для него энергичность. В активностях недели президента числится обсуждение инвестиционного экономического сотрудничества с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем, участие в торжественном вручении дипломов выпускникам АГУ, строевой смотр отряда спецназначения, встречи с представителями ООН, с руководителем Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым. А еще Аслан Бжания вступил на зыбкую тропу «урегулирования конфликта» между двумя церковными организациями – Абхазской православной церковью и Священной митрополией Абхазии. Чтобы гармонизировать внутрицерковные отношения и преодолеть раскол, Бжания провел встречу с управляющим Абхазской православной церкви Виссарионом Аплиаа. О контактах президента с представителями Священной митрополии Абхазии ничего не сообщается. Думаю, что слово «гармонизация» неслучайно возникло в тексте пресс-службы президента: вопрос значится в российско-абхазской программе формирования общего социального и экономического пространства на основе гармонизации законодательств.

30 июня, с опозданием на полгода, правительство приняло решение о повышении заработной платы работникам государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2022 году. Решение принято в рамках реализации Соглашения между Абхазией и Россией о порядке и условиях софинансирования за счет средств России. Бюджетникам, попавшим под повышение зарплат в 2022 году, сделают перерасчет с января 2022 года. Сложно не заметить, что новость о повышении зарплат бюджетникам приурочена к повышению цен на электричество, а вот где «болтались» эти деньги полгода, никто не сообщает.

И ложка дегтя в эту бочку меда. Премьер-министр Анкваб напомнил, что в ходе проверки, проведенной российским казначейством, были выявлены грубые нарушения, и если они не будут устранены, то российская финансовая помощь может сократиться на 360 миллионов рублей. Премьер-министр говорил о нарушениях так, словно организации, в которых это происходит, не входят в структуру правительства. Пользователи социальных сетей напоминают, что после прошлого заявления Анкваба о нарушениях в пенсионном фонде пенсионеры лишились возможности получать пенсию по картам и по сей день получают ее с опозданием на две недели. Прогноз пользователей – ситуация может повториться теперь уже с зарплатами.

И еще одно решение правительства Абхазии заслуживает внимания – о проведении переговоров с Сирией об использовании территории Абхазии для транзита грузов. Подробности не сообщаются, но вряд ли речь идет о помидорах и арбузах.

Решение правительства о повышение цен на электричество вступило в силу с 1 июня. Цена в среднем повысилась на 120%. Полагаю, что за повышением цены на электричество неминуемо последует рост цен на коммунальные услуги и товары первой необходимости. За очередной провал в работе правительства опять расплатятся рядовые законопослушные граждане.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия