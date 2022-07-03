Посол Германии в Грузии рассказал, с чего начинать борьбу с поляризацией

Посол Германии Хуберт Книрш заявил, что видит в Грузии начало дискуссий о выполнении 12 условий Евросоюза для получения страной статуса страны-кандидата, но для этого понадобится сотрудничество всех политических сил.

«Важно, чтобы приняли участие все партии, поддерживающие европейскую идею. Ни одна партия не должна отходить в сторону, они должны объединиться и сотрудничать… Именно поляризация является негативной характеристикой грузинской политической системы», - сказал Книрш журналистам.

Посол Германии отметил, что демонстрации, выражение позиций и дебаты в парламенте должны оставаться в рамках «легитимной дискуссии».

«Дискуссия, которая сфокусирована на лицах, находящихся на другой стороне, которые определяются как нелегитимные или неспособные с точки зрения работы в грузинской политике, - такая дискуссия поляризует, и ее следует избегать», - сказал посол Германии.

Лидеры стран ЕС приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, но статус кандидата будет присвоен только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы. Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.

Правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что создает рабочие группы для выполнения условий, определенных Евросоюзом. Среди них будет создана рабочая группа по работе над законом о деолигархизации, а также будет набрана мониторинговая группа по содействию деполяризации. В оппозиции заявляют, что озвученный план властей - «фальшивка» и попытка ввести в заблуждение Еврокомиссию фасадными изменениями.