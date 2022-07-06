Омбудсмен против «Консервативного движения»

Президент Грузии предлагает изучить законность деятельности пророссийских агрессивных группировок. Так Саломе Зурабишвили прокомментировала иск, подготовленный аппаратом Народного защитника с требованием запретить партию «Консервативное движение» в Грузии. Члены этого политического объединения неоднократно нарушали Конституцию Грузии, заявляют представители омбудсмена.

Усиление «пророссийских, насильственных, гомофобных и агрессивных группировок» президент Грузии называет неприемлемым, это наносит ущерб европейской перспективе государства, заявляет Саломе Зурабишвили. Впрочем, вопрос запрета партии «Консервативное движение», основанной на базе движения «Альт-Инфо», чьих сторонников неправительственный сектор идентифицирует как представителей таких группировок, должен быть тщательно изучен, прежде чем будет принято соответствующее решение, считает президент.

«Некоторые считают, что ответом должен быть запрет их деятельности, однако в стране с демократическими принципами запрет должен быть крайней мерой и подкрепляться вескими правовыми аргументами, чтобы не осталось никаких сомнений в том, что свобода слова и самовыражения нарушается. Впрочем, исходя из принципов демократических стран, принятие подобного решения может даже стать необходимым. Но прежде каждый должен взять на себя свою долю ответственности, недопустимо защищать эти группировки и поощрять их пророссийскую и антиевропейскую пропаганду», – сказано в заявлении, опубликованном Саломе Зурабишвили в соцсетях.

Оно стало ответом президента на конституционный иск, подготовленный аппаратом Народного защитника с требованием запретить партию «Консервативное движение». Как утверждается в нем, члены движения за последний год нарушили ряд пунктов статьи 23 основного закона Грузии (Не допускается создание и деятельность политической партии, ставящей целью свержение или насильственное изменение конституционного строя Грузии, посягательство на независимость страны, нарушение ее территориальной целостности или занимающейся пропагандой войны или насилия, разжиганием национальной, этнической, местечковой, религиозной или социальной розни... Запрещение политической партии допускается только по решению Конституционного суда), говорит заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе:

«Прошел год после событий 5 июля, в этот день мы стали свидетелями насилия и нарушения прав человека в беспрецедентных масштабах. Мы требовали наказать организаторов, людей, поощрявших насилие, однако власти бездействуют. На этом фоне возникает необходимость предпринять определенные действия в их отношении. После 5 июля организаторы нападений еще и создали партию, и она продолжает пропаганду насилия во многих направлениях. Это подтверждено и многими государственными органами, к примеру, комиссией по коммуникациям, которая установила, что по телевидению, принадлежащему этой партии, ведется пропаганда насилия и войны».

Однако сам омбудсмен не вправе вносить подобный иск в Конституционный суд, пояснил бывший глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе:

«Субъекты, которые могут подать подобный иск, прописаны в законе, всего таковых три – это правительство Грузии, президент страны или не менее 1/5 членов парламента. Я думаю, что Народный защитник не подготовила бы этот иск, предварительно не проведя консультации с каким-либо из субъектов. Логично и правильно было бы, если бы этот конституционный иск был представлен по инициативе парламента».

Мнение парламентского большинства на этот счет уже известно, его озвучил сегодня Гурам Мачарашвили:

«К сожалению, Народный защитник стал субъективным институтом, вернее, субъективным должностным лицом. Если кто-то и может сказать, что, согласно грузинскому законодательству должна быть запрещена какая-то политическая сила, так это партия войны, которая уже открыто делает такие заявления. Нино Ломджария не будет подавать подобный иск против «Национального движения», потому что она стала защитником их прав».

В оппозиции по данному вопросу тоже ведутся споры, представители «Национального движения», к примеру, приветствуют иск Народного защитника, в коротких комментариях называют «Консервативное движение» неприемлемой антидемократичной силой, а вот члены «Гирчи» считают, что омбудсмен «должна заниматься вопросом расширения прав человека, а не их ограничением».

Конституционалист, ассоциированный профессор Университета Ильи Коте Чокорая считает, что в данном случае у Народного защитника есть основания для составления подобного иска:

«Вопрос запрета деятельности политической партии – очень чувствительный, поскольку существование политических объединений связано с такими демократическими принципами, как плюрализм, участие граждан в принятии решений. Потому решение должно приниматься с высокими стандартами и обоснованием, чтобы это не было просто попыткой отделаться от политических оппонентов... В случае с «Консервативным движением» речь идет о разжигании вражды, агрессии в отношении людей, которые не разделяют их идей, в отношении меньшинств, призывах к насилию. В действиях представителей «Альт-Инфо» мы можем увидеть эти признаки».

В самом «Консервативном движении» обвинения омбудсмена называют абсурдными и готовы в случае необходимости доказывать свою невиновность в суде, заявил один из лидеров движения Константин Моргошия:

«Ни у Ломджария, ни у кого-то еще нет никаких доказательств нашей связи с иностранными службами. Если бы таковые были, их бы обнародовали. Это лишь указывает на то, что мы являемся для них проблемой, и это еще одна наша победа. По их логике очень многим партиям придется нести ответ и перед судом, и перед обществом, в том числе "Национальному движению"».

Что касается самого иска, в ближайшие дни аппарат Народного защитника планирует направить его президенту Грузии и нескольким депутатам парламента, чьих имен омбудсмен пока не разглашает.