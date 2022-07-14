«Национальному движению» посчитали прогулы

«Национальное движение» лишится еще одного депутатского мандата. На этот раз комитет по процедурным вопросам решил прекратить депутатские полномочия Левану Варшаломидзе. Причина – прогулы, говорят в парламентском большинстве. Впрочем, оппозиция уверена: правящей партией движут иные мотивы.

Окончательно вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий члена фракции «Национального движения» Левана Варшаломидзе будет решаться на осенней сессии парламента. Однако это уже формальность, говорят и члены большинства, и их оппоненты. Соответствующее решение сегодня уже принял комитет по процедурным вопросам, говорит депутат от «Грузинской мечты» Гурам Мачарашвили:

«Согласно Конституции и регламенту парламента Грузии, если член законодательного органа пропускает больше половины заседаний сессии без уважительной причины, в повестку дня вносится вопрос о прекращении его полномочий. Этот вопрос был поставлен в отношении господина Варшаломидзе, поскольку он вообще не появлялся во время работы парламента 10-го созыва. Он практически пребывал на политическом «шатало» (прогул)».

В ходе весенней сессии парламента 2022 года было проведено 26 заседаний, и депутат пропустил все 26, говорят представители большинства. Впрочем, оправдать свое отсутствие парламентарии могут несколькими причинами, и одна из них – бойкот, в котором, как утверждает член фракции «Нацдвижения» Леван Бежашвили, участвовал и Варшаломидзе:

«Естественно, это решение комитета о прекращении полномочий Левана Варшаломидзе неправомерное. Тут важен контекст: большинство пытается лишить оппозицию конкретных депутатских мандатов так, чтобы впоследствии невозможно было поднять вопрос о передаче их полномочий. Не было никакой необходимости принимать это решение в таком ускоренном режиме, когда окончательное решение парламент должен принять в сентябре».

В парламентском большинстве это решение объясняют тем, что в парламент не поступало соответствующего уведомления о политическом бойкоте. За последние два года «Национальное движение» дважды бойкотировало парламент, но в начале 2022-го оппозиционные депутаты вернулись в законодательный орган. Однако Варшаломидзе продолжил свой протест в индивидуальном порядке, о чем, по утверждению большинства, не сообщил никому.

Что касается вопроса его замены, то это невозможно также по вине самой оппозиции, говорит член «Грузинской мечты» Бека Давитулиани. Ведь еще в 2020-м оппозиция отозвала избирательные списки, таким образом опротестовав результаты парламентских выборов.

«Оппозиция аннулировала списки и использовала это для углубления поляризации. Они знали закон, знали о последствиях, и сегодня они столкнулись с последствиями аннулирования списков по их собственному желанию – они не могут заменить депутатов. Кроме того, их депутаты не ходят в парламент, не знаю, может, неинтересно им или не хотят. Закон они знают, но все же нарушают его», – заявил Бека Давитулиани.

Сам Варшаломидзе на связь с журналистами сегодня не вышел. Тем временем за него вступились однопартийцы, назвавшие эти заявления ложью. Варшаломидзе обращался к парламенту с заявлением об участии в бойкоте, утверждают они, соответственно, вопрос лишения его полномочий не должен был подниматься. Впрочем, «Грузинская мечта» явно руководствуется нежеланием добиться справедливости, уверен депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Тему лишения Варшаломидзе депутатских полномочий «Грузинская мечта» внесла, чтобы отвлечь от заявлений европарламентариев. В общем, начали обсуждение этого вопроса, чтобы поймать сразу двух зайцев: перекрыть тему и в этой ситуации сократить количество оппозиционных депутатов в парламенте – это и есть реальная цель "Грузинской мечты"».

Задается вопросом о логике «Грузинской мечты» журналист «Палитраньюс» Мераб Метревели, на своей странице в Facebook он написал:

«Левана Варшаломидзе выкидывают из парламента, говорят, он не ходит на заседания. Правильно, тех, кто не ходит в парламент, надо выгонять. Никто не должен получать зарплату зря, однако Вахтанг Кикабидзе ходит? Или вы не позволяете себе такого в отношении Бубы?»

Это действительно указывает на избирательную политику «Грузинской мечты», считает и конституционалист, ассоциированный профессор Университета Ильи Коте Чокорая:

«Естественно, индивидуального подхода здесь не должно быть, он должен быть одинаков в отношении всех депутатов. Если парламент не принимает подобное решение в отношении какого-то депутата, то он не должен принимать его в отношении других депутатов. Однако стоит отметить, что внутренняя ситуация от этого не изменится. Парламентская оппозиция очень пассивна, представлена в законодательном органе в малом составе, а у большинства твердая позиция. Потому радикальных изменений в вопросе принятия решений я не ожидаю».

С лишением Левана Варшаломидзе депутатских полномочий оппозиция потеряет уже шестой мандат в парламенте. Ранее были отменены мандаты Ники Мелия, Заала Удумашвили, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.