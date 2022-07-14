Недипломатический фронт. Что стоит за антизападными выпадами «Грузинской мечты»?

ПРАГА---Из Тбилиси все чаще слышна антизападная риторика. Под огнем критики правящей команды – посол США в Грузии Келли Дегнан. К заявлениям о попытках Запада втянуть Грузию в войну добавился открытый демарш против тех, кто требует деолигархизации страны в обмен на перспективу членства в ЕС. Что или кто стоит за войной слов, попытаемся выяснить с бывшим госминистром Грузии по вопросам евроинтеграции Алекси Петриашвили и кадровым дипломатом, старшим аналитиком Центра исследований экономической политики Гиги Гигиадзе.

– Батоно Алекси, почему отношения со стратегическими партнерами выливаются через дипломатический край? С чем связаны демонстративные атаки на американского посла?

Алекси Петриашвили: Я вам честно признаюсь, что за время (и, наверное, мой коллега и друг Гиги Гигиадзе тоже подтвердит) работы в госслужбах, дипломатии я подобного никогда в жизни не видел в истории независимой Грузии. Соединенные Штаты – наш стратегический партнер, и без Соединенных Штатов и Евросоюза, конечно, вопрос независимости Грузии или же ее становления такой, какая она есть сегодня, был бы под большим вопросом. Соединенные Штаты всегда играли роль самого главного партнера в улучшении качества жизни и повышении безопасности нашей страны и т.д., по очень многим направлениям. И помощь со стороны Соединенных Штатов насчитывает более 4,5 миллиардов долларов. Я был и в оппозиции, был и в правящей коалиции и никогда в жизни подобного не видел в истории Грузии. То, что сейчас происходит, наводит на некоторые мысли: это больше спекуляция, но все-таки имеет какую-то подоплеку, потому что правящая партия (я абсолютно в этом уверен), и даже те т.н. отколовшиеся парламентарии, которые направили письмо в адрес посла (Келли) Дегнан, они бы ни слова не сказали и не написали без благословления Бидзины Иванишвили.

– А как так получилось, что партнеров, которые, как вы говорите, беспрецедентно поддерживают независимость, государственность и суверенитет Грузии, власти страны – «Грузинская мечта» – обвиняют в попытках втянуть Грузию в войну?

У нас есть информация – ни о каком втягивании Грузии в войну с Россией речи быть не может. Об этом очень прямо официально заявила сама посол Дегнан

Алекси Петриашвили: Это тем более удивительно, потому что, несмотря на то, что ни я, ни мой коллега Гиги Гигиадзе сейчас активно в дипломатической работе не задействованы, у нас есть, конечно, и связи, и отношения с нашими американскими и европейскими партнерами, коллегами и друзьями. Но, что самое главное, у нас есть информация – ни о каком втягивании Грузии в войну с Россией речи быть не может. Об этом очень прямо официально заявила сама посол Дегнан. Есть в «Грузинской мечте» люди, которые понимают и знают это прекрасно, что, когда говорит посол, когда пишет что-то посол, ее заявления или пост на «Фейсбуке» – это позиция Государственного департамента и, соответственно, Соединенных Штатов Америки. Поэтому я как раз именно с этого и начал развивать эту идею, что, значит, есть какие-то сомнения по другому вопросу: у Бидзины Иванишвили…

– Вы называли имя Бидзины Иванишвили. «Грузинская мечта» открыто заявила…

Алекси Петриашвили: …У Бидзины Иванишвили могут быть сомнения, что за всем тем… Вы наблюдаете, я уверен, очень активно, и вопрос о санкционировании Бидзины Иванишвили…

– Давайте спросим об этом Гиги Гигиадзе. Батоно Гиги, «Грузинская мечта» открыто заявила, что не собирается проводить деолигархизацию. Это отказ от исполнения 12-пунктового плана Брюсселя, по-вашему, или это некий такой шантаж, что, если Запад не будет более сговорчив, Грузия может пойти другим путем – некой суверенной демократии, например?

Это было изначально ясно, потому что «Грузинская мечта» очень хорошо понимает, что имеется в виду под «деолигархизацией», и они ставят сейчас под вопрос не только этот пункт, но и все в целом

Гиги Гигиадзе: Я думаю, что «Грузинская мечта» заявила очень открыто, что она в целом не собирается выполнить те 12 пунктов, которые Евросоюз предложил для того, чтобы Грузия получила статус кандидата в члены Евросоюза. Это было изначально ясно, с моей точки зрения, потому что «Грузинская мечта» очень хорошо понимает, что имеется в виду под «деолигархизацией», и они ставят сейчас под вопрос не только этот пункт, но и все в целом. Они начали сейчас создавать рабочие группы, которые будут заниматься этими вопросами в начале сентября-октября-ноября. То есть все идет к тому, что времени, которое было дано Грузии – шесть месяцев, до конца 2022 года, – не хватит для того, чтобы Грузия получила положительную оценку…

– …Как раз сегодня страна получила отсрочку – на выполнение 12-ти рекомендаций Брюсселя у Грузии теперь больше времени – не до конца года, а до 2023-го. Это успех напористой агрессивной стратегии «Грузинской мечты» или, наоборот, признание Брюсселем печального положения дел в стране?

В конце этого года Украина и Молдова уже получат официально статус кандидата, и для них уже откроется возможность начала переговоров о членстве в Евросоюзе, т.е. они еще на один шаг опередят Грузию

Гиги Гигиадзе: Я с вами согласен, я думаю, что это признание Брюсселем той печальной ситуации, которая существует в Грузии в данный момент. Они уже понимают, что «Грузинская мечта» не собирается выполнять эти пункты, нет никакой возможности того, чтобы они до конца этого года успели это сделать, и это как бы отражает реальность в Грузии для Евросоюза. То есть они сегодня начали уже говорить о том, что Европейская комиссия будет проверять Грузию в течение следующего 2023 года. Я думаю, что это очень печальное развитие событий, потому что мы знаем, что в конце этого года Украина и Молдова уже получат официально статус кандидата, и для них уже откроется возможность начала переговоров о членстве в Евросоюзе, т.е. они еще на один шаг опередят Грузию. Грузия, если мы не получим это в конце года, отстанет от двух наших братских народов на два шага, – т.е. это очень плохое развитие событий, с моей точки зрения, и этому, думаю, население Грузии должно уделять очень большое внимание.

– А какой арсенал средств остается в распоряжении Запада, чтобы этого не произошло и чтобы Грузия еще больше не свернула на некий авторитарный путь?

Гиги Гигиадзе: Это очень хороший вопрос. Я думаю, что Запад должен больше интересоваться ситуацией в Грузии. Мы видим в последние месяцы, что риторика против Евросоюза, против наших традиционных партнеров – таких, как Прибалтика и т.д., ухудшается со стороны «Грузинской мечты», и мы видим, что они уже открыто начинают пропаганду против Запада, против Евросоюза. Мы слышим такие речи, как «такой Запад и Евросоюз нам не нужны, если какая-нибудь угроза нависнет со стороны Запада против Бидзины Иванишвили, то такой Запад нам не нужен», – т.е. тут уже все ясно. Сейчас, я думаю, свое слово должен сказать грузинский народ. Сейчас мы все должны объединиться и еще раз показать нашу волю. Вы знаете, что грузинский народ, абсолютное большинство грузинского населения – это более 85% – однозначно поддерживают интеграцию Грузии в европейские и евроатлантические структуры. То есть тут нет другого выбора. Для любой правящей партии Грузии нет альтернативы тому, чтобы стать членами Евросоюза и НАТО.

– Батоно Алекси, как грузинский народ должен показать эту волю? Что может в ответ на усиление давления предпринять Бидзина Иванишвили – вновь вернуться во власть?

Всем известно, без преувеличения, это все знают – что все важные решения и все заявления делаются только с благословления, с подачи или с инструкциями лично Бидзины Иванишвили

Алекси Петриашвили: Насколько я его знаю, это будет самым последним решением из его арсенала – возвращаться во власть, чтобы легализовать свое присутствие, свое влияние и свое неформальное правление. Это всем известно, без преувеличения, это все знают – что все важные решения и все заявления делаются только с благословления, с подачи или с инструкциями лично Бидзины Иванишвили.

Что должен делать народ и что должен делать Запад? Это должно быть давление изнутри и давление извне. Когда я говорю давление, мы продемонстрировали свою волю 20 июня. Без всякой подготовки и без всяких организационных решений и логистических вопросов более 100 тысяч человек – этого давно уже не было, и так самотеком, я вам честно скажу, и никогда не было, чтобы более 100-120 тысяч граждан (Тбилиси, я имею в виду, это не были жители регионов) продемонстрировали, что мы хотим в европейскую семью, в Европейский союз.

Мы должны заставить правительство либо начать реально выполнять эти 12 условий, которые ускорят решение нашего статуса кандидата, либо заставить их назначить внеочередные выборы, которые реально решат волю народа. И новая власть, будь то коалиционное – и я уверен, что так будет при сегодняшнем раскладе сил, даже в случае победы (но этого не случится) «Грузинской мечты», без коалиции никто не может прийти к власти. Нам нужна новая власть, которая реально начнет выполнять эти условия. Центральными вопросами являются деолигархизация и деполяризация, но там есть несколько других, которые вы тоже перечислили, – судебная власть должна быть независимой, обеспечение честных и открытых выборов, и, конечно же, должно быть создано антикоррупционное агентство и т.д.

И последнее: я очень надеюсь, что Запад не будет в этом вопросе в роли наблюдателя. Они должны максимально повысить давление и не поддаваться этому шантажу или буллингу со стороны «Грузинской мечты», что, мол, если вы дальше будете давить и требовать от нас выполнения, то мы пойдем другим путем. Этого не случится, потому что народ этим путем никогда не пойдет – никогда обратно в Советский Союз не пойдет. Поэтому нужно давление изнутри и давление извне.

– Батоно Гиги, критика и атаки на западных политиков не новы. Мы слышали эту риторику и раньше, сейчас, возможно, настал некий кульминационный момент в связи с непредоставлением статуса кандидата. В чем, на ваш взгляд, корень проблемы – в исполнителях «Мечты», подобранных Бидзиной Иванишвили, или ценностях, антизападных ценностях, в другом видении места Грузии в мире? Батони Гиги нас опять не слышит... Господин Петриашвили, может, вы ответите на этот вопрос?

На декларативном уровне говорится, что «вот, мы большего заслуживаем, мы требуем, мы не свернем с пути европейской интеграции и интеграции в НАТО», но на деле как раз видим то, что является таким наследством советского правления

Алекси Петриашвили: Я отвечу на этот вопрос. Вы упомянули суверенную демократию, которая, как известно, в соседней с нами стране очень активно практикуется – в Российской Федерации. Реальное реформирование и освобождение от влияния суда, судебной власти, реальное проведение реформ и расследование крупных коррупционных кейсов и т.д. – это все будет расшатывать и разрушит в конце концов власть «Грузинской мечты» и тот фундамент, на котором она стоит сегодня. Поэтому дело не в хороших или плохих исполнителях, дело в идеологии «Грузинской мечты». На декларативном уровне – и в Конституции, и в резолюциях парламента, и в заявлениях говорится, что «вот, мы большего заслуживаем, мы требуем, мы не свернем с пути европейской интеграции и интеграции в НАТО», но на деле как раз видим то, что является таким наследством со стороны советского правления. Понимаете?

– Батоно Гиги, чем такая разбалансировка отношений с западными партнерами чревата для страны в такой непростой международной обстановке, которая сейчас сложилась?

Гиги Гигиадзе: Я думаю, что эта ситуация чревата очень плохим развитием для Грузии, потому что выбор для нашей страны изначально известен – т.е. это Запад, это наша интеграция в Евросоюз и НАТО. Та риторика, тот словарный запас, который сейчас «Грузинская мечта» использует против наших западных партнеров, чревата тем, что Грузия еще больше будет исчезать с международной арены. То есть курс, который выбрала «Грузинская мечта» в 2012 году, был, во-первых, не раздражать Россию, а, во-вторых, чтобы Грузия не была как бы раздорным вопросов между большими силами мира, и в результате она достигла того, что Грузия начала постепенно исчезать с международной арены.