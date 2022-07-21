«Грузинская мечта» призналась в недоразумении

Госдепартамент резко отреагировал на вчерашние обвинения посла США Келли Дегнан представителями грузинской власти. После этого в правящей партии назвали случившееся недоразумением, и что заявления были неверно истолкованы.

На брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что посол США в Грузии Келли Дегнан пользуется полной поддержкой Вашингтона. Она и ее команда многое делают в своей работе с грузинским народом и поддерживают евроатлантические устремления Грузии, подчеркнул Прайс.

«Риторика некоторых грузинских официальных лиц, похоже, направлена на то, чтобы отвлечь граждан Грузии от этой цели. Дезинформация и персональные нападки на посла Дегнан или ее команду не соответствуют тому, как партнеры общаются друг с другом, и мы продолжим фокусировать свое внимание на поддержку наших общих целей», – сказал руководитель пресс-службы Госдепа.

Напомним, во вчерашних заявлениях лидера правящей партии Ираклия Кобахидзе и представителей судебного корпуса прозвучали недвусмысленные обвинения посольства США в оказании давлении на судебную власть.

В правящей партии поспешили назвать произошедшее недоразумением.

Если кто и отметился антизападными выходками, то это, прежде всего, оппозиция, утверждал сегодня вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе:

«Следует подчеркнуть, что на американское правительство или любого его представителя со стороны какого-либо официального лица правительства Грузии никогда не было никаких нападок, это исключено и в будущем. Если мы и видели нападки и оскорбления, то со стороны радикальной оппозиции. Все хорошо помнят, с какими оценками выступали представители «Нацдвижения» в отношении европейских послов и ныне, и в прошлом, и в целом радикальная оппозиция старается обвинить правящую партию в том, что они сами делают».

В схожей тональности выступил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе. Комментарии его коллег в адрес посла США не являются нападками, а руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс мог быть неверно проинформирован о происходящем в Грузии, предположил депутат.

Посол Келли Дегнан не согласилась с этим допущением. Заявление прозвучало на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Украиной:

«Он (Нед Прайс) сказал, что партнеры не взаимодействуют друг с другом в таком ключе. И это очень важно. Я дипломат, я представляю народ США и президента США. То, что сказал мистер Прайс, верно. Мы должны уважать друг друга, мы должны заботиться друг о друге как партнеры, которыми мы являемся. Когда есть слухи, не основанные на фактах домыслы, это может ввергнуть в растерянность грузинский народ, и я не думаю, что это способствует диалогу. Лучшим подходом является обсуждение различных мнений в частном порядке. Естественно, даже у партнеров и друзей бывают разногласия, однако лучше всего обсудить это наедине, а затем, если необходимо, публично. Мы выступили с публичными заявлениями о своей обеспокоенности по поводу действий правительства, которые не соответствуют передовой практике и не способствуют продвижению Грузии к евроатлантическому будущему».

Между тем вчерашняя риторика власти возмутила даже ту часть парламентской оппозиции, которая по отдельным вопросам сотрудничает с «Мечтой».

Как беспрецедентный случай оценил вчерашние события вице-спикер парламента, представитель «Граждан» Леван Иоселиани. Впервые в истории независимой Грузии Госдепартаменту США понадобилось защитить собственного посла от Грузии, отметил депутат. А по словам депутата партии «Гирчи» Яго Хвичия, непродуманные действия власти создают серьезные проблемы для страны.

«На мой взгляд, «Грузинская мечта» движется в очень плохом направлении, и если они будут продолжать в том же духе, они рискуют подставить не только себя, но и всю страну. Вот почему в будущем мы должны сделать все, чтобы воспрепятствовать одной партии, одному человеку управлять всей страной. Я просто не знаю, какими мотивами руководствуется грузинское правительство, почему они не боятся навлечь на нас санкции, потерять партнеров. Почему мы ставим под сомнение европейское будущее? Я не вижу логики в их действиях», – заявил депутат.

В непримиримой оппозиции убеждены, что единственным выходом из тупиковой ситуации является отстранение от власти неформального лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Согласно оценке лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, в новейшей истории Грузии он не припоминает подобного противостояния с Западом.

«Вместо того чтобы сейчас предпринимать шаги для укрепления нашей безопасности и защиты от внешних врагов, основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и его окружение ради сохранения своей власти встали на путь предательства наших национальных интересов», – сказал Гига Бокерия.

По словам политолога Гии Хухашвили, происходящее свидетельствует о желании правящей партии оставаться у власти даже ценой разрыва с западным миром:

«В «Грузинской мечте», наверное, считают, что у нас амнезия, и мы не помним, что их лидер напрямую угрожал правовыми последствиями американскому послу и обвинял во вредительстве европейского. Я бы не назвал эту партию пророссийской, скорей всего, это симбиоз трусости и подлости. Яснее ясного, они готовы целовать ручки российской элите, потому что панически боятся ее, и предпочитают повышать голос на друзей, которые не могут надавать им по шее. Как можно иначе назвать их поведение?»

В целом, по мнению эксперта, заявление представителя Госдепа США фактически является предостережением властям Грузии, что такое вызывающее поведение в отношении Вашингтона недопустимо. Теперь выбор за властью, продолжать ли следовать своей риторике, заключил политолог.