«Грузинская мечта» не увидела в себе новых недостатков

Государственный департамент США опубликовал ежегодный отчет о соблюдении прав человека в мире. Грузии посвящен большой раздел, который власть и оппозиция традиционно истолковали в свою пользу.

В отчете за 2021 год рассматривается ситуация во всех странах, получающих помощь от США, – всего 198 государств и территорий. Согласно документу, в Грузии значительные проблемы с соблюдением прав человека наблюдались по многим направлениям, в том числе в отношении судебной власти. Основные выводы разделов 85-страничного отчета основываются на оценках экспертов ООН и других правозащитных организаций, отметивших недостатки в расследовании преступлений сотрудников правоохранительных органов.

«О серьезных недостатках с правами человека говорится в заслуживающих доверия сообщениях о проблемах с независимостью судебной власти наряду с произвольными или выборочными задержаниями, расследованиями и судебными преследованиями, многие из которых можно рассматривать как политически мотивированные; незаконное вмешательство в частную жизнь; насилие и угрозы насилия в отношении журналистов; неуважение свободы мирных собраний и ассоциаций; преступления, связанные с насилием или угрозами насилия в отношении геев, бисексуалов или трансгендеров», – говорится в преамбуле документа.

Как заявляют представители гражданского общества и оппозиции, речь идет о судебных преследованиях в отношении основателей партии «Лело» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, председателя ЕНД Ники Мелия и генерального директора «Мтавари архи» Ники Гварамия, которые, как говорится в докладе, были политически мотивированы.

Также в документе упоминается о предполагаемом бесчеловечном обращении с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили во время его насильственного перевода из тюрьмы Рустави в пенитенциарную клинику Глдани в ноябре. Министерство юстиции и Специальный пенитенциарный департамент нарушили закон о защите персональных данных, когда обнародовали несколько видеозаписей перевода Саакашвили в клинику, говорится со ссылкой на службу Государственного инспектора.

По мнению оппозиции, основные положения доклада подтверждают то, о чем все последние годы предупреждают оппоненты власти: нарушение основных прав и свобод человека в Грузии носит систематический характер.

Некоторые положения документа в ходе брифинга прокомментировал председатель «Нацдвижения» Ника Мелия:

«На чем должна строиться страна, у которой есть амбиции полноправного членства в западной семье и в ЕС? Да, на независимости судебной власти, а не на избирательном правосудии и политических преследованиях; на защите частной жизни, а не на незаконной слежке и прослушивании деятельности журналистов; на свободе митингов и демонстраций, а не на разгоне и незаконных задержаниях участников; на уважении свободы меньшинств, а не на насилии и угрозах в их адрес. Каждая страница напоминает о том, как «Грузинская мечта» все больше отделяет нас от цивилизованного мира, каждая страница говорит нам о том, что так продолжать нельзя и что путь «Грузинской мечты» ведет к исторической гибели нашей страны».

В политическом объединении «Лело» удовлетворены основными положениями документа.

«Четко выражена позиция, что ситуация в Грузии ухудшилась в 2021 году, у нас регресс, движение назад во всех направлениях, и это результат деятельности и власти "Грузинской мечты"», – заявил один из лидеров партии Бадри Джапаридзе.

«В частности, в отношении меня и Мамуки Хазарадзе подчеркивается, что это было политическое преследование, которое продолжается уже три года, и частью этого преследования было то, что «Грузинская мечта» не предприняла ни одного шага в прекращении тотального незаконного прослушивания нас. У нас регресс, политические преследования, продолжает снижаться уровень демократии, к сожалению, у нас все еще будет отступление с точки зрения Индекса свободы, поэтому этот отчет еще раз подчеркивает, что процессы в стране продолжаются по негативному сценарию».

В свою очередь, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, комментируя содержащуюся в докладе критику судебной системы, заявил об отсутствии доказательств:

«В отношении судебной власти нам требуются факты и доказательства, а не общие заявления. Нами по этому вопросу создана рабочая группа, проводится судебная реформа, в связи с этим будут предприняты конкретные шаги. К примеру, когда в этом контексте возникают претензии по делу Ники Мелия, который возглавлял штурм парламента, это говорит о том, что нужны конкретные доказательства, а не общие оценки».

А по оценке спикера парламента Шалвы Папуашвили, новый доклад Госдепартамента США не содержит какой-то особой критики по сравнению с тем, что публиковалось раньше.

«Мы не увидели ничего нового в докладе Госдепартамента с учетом того, что в целом доклад содержит критику. Суть этого отчета состоит в том, чтобы быть оценочным, и мы увидели, что по сравнению с прошлыми годами в этом отчете нет никаких новых фактов или оценок. Что касается конкретных вопросов, которые неоднократно обсуждались обществом, СМИ и партиями, у всех есть свое мнение по каждому вопросу. Я не думаю, что здесь есть какая-то новизна в плане новой дискуссии в грузинском обществе», – сказал Шалва Папуашвили.

Отдельная глава в докладе посвящена нарушениям прав человека в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии. Как отмечается в документе, на территориях, находящихся под контролем де-факто местных властей и российских оккупационных сил, ограничивалась свобода передвижения в направлении Абхазии и Южной Осетии и обратно.