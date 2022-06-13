Запасный путь Тбилиси-Брюссель

Грузия в ожидании решения о статусе кандидата в ЕС, и оно, вероятно, будет известно после 23 июня. И власть, и значительная часть оппозиции настроены оптимистично, однако риторика «Грузинской мечты» в последние дни наполняет наблюдателей скепсисом.

Стальные интонации в речах политиков партии власти появились 10 июня, когда стали известны результаты голосования по резолюции Европарламента насчет Грузии, где среди прочего есть рекомендации к власти Грузии по реформированию судебной системы и обеспечению свободы СМИ, а также некоторые персональные рекомендации в отношении грузинских политиков – учредителя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и экс-президента Михаила Саакашвили.

В «Грузинской мечте» восприняли текст резолюции как оскорбление. Тон полемике задал глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Дмитрий Хундадзе, который предложил стране отказаться от статуса кандидата, если он будет обусловлен выполнением «таких же несправедливых требований, которые были указаны в резолюции».

Тему развил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который, обращаясь к обществу, подчеркнул, что «статус кандидата имеет символическое значение». Вот основные тезисы его речи:

«Чтобы оценить цену статуса кандидата, мы должны сказать правду нашим гражданам. Этот статус, конечно, важен, но он символичен. Я все еще возлагаю большие надежды и сохраняю оптимизм, что Европа примет разумное решение, которое, безусловно, в интересах Европы, в наших интересах, и это решение не будет в интересах России. Конечно, это очень хороший статус, но для нас главный документ, ось и ориентир – это Соглашение об ассоциации, безвизовый режим, свободная торговля. Мы по всем параметрам опережаем Украину, Молдову и все страны Восточного партнерства, в том числе и в реализации Соглашения об ассоциации. С выполнением Соглашения о свободной торговле, которое уже выполнено на 50%, и на 45% выполнено Соглашение об ассоциации».

По мнению главы «Центра стратегических инициатив» конституционалиста Леван Алапишвили, налицо попытка власти принести в жертву партийным интересам проект стратегической важности:

«Вызывает сожаление, что справедливая критика европейских парламентариев воспринята грузинской властью таким образом, будто Грузии уже отказали в присвоении статуса. Это неправда! Да, понятно, властям непривычно выслушивать критические выпады в их адрес, но признаем, власти сами предоставили не один повод для этого. Никто не отказывал Грузии в стремлении в ЕС. Думаю, Еврокомиссия предложит нашей власти привязанный к календарю план конкретных действий, где Грузия примет обязательства по его исполнению».

В дополнение Леван Алапишвили выделяет еще один немаловажный момент – несмотря на риторику власти, решение о присвоении статуса кандидата не произойдет 24 июня, это растянутый во времени процесс:

«Очень печально, что власти сознательно скрывают порядок получения статуса кандидата. Это решение не принимает ни Европарламент, ни Еврокомиссия, решение остается за 27-ю государствами ЕС, которые будет рассматривать заявку в течение трех месяцев. Это значит, что Грузии следует провести кропотливую работу со всеми государствами, входящими в Евросоюз. Что касается выполнения обязательств в рамках европейской ассоциации, это вовсе не является пропуском в кандидаты, и непонятно, чем хвалился премьер. Ассоциация с ЕС является лишь первым этапом на длинном пути получения путевки в европейскую семью, и над этим придется работать не только власти, но и ментально каждому из нас, всему грузинскому обществу, другого пути нет».

«Процесс европейской интеграции невозможен без статуса кандидата», – говорит Тамар Хидашели, директор Института исследования демократии (DRI).

«Это статус никак не может быть символичным, и это попытка ввести общество в заблуждение. Поясню, что без статуса кандидата не существует процедуры членства в ЕС, а значит, исключена евроинтеграция. Эти заявления напрямую противоречат статье 78 Конституции Грузии, принятой, к слову, «Грузинской мечтой», которая обязывает все органы власти, в том числе премьера, делать все возможное для интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Заявления премьера вызвали восторг пророссийских групп, которые прямо трубят о провале курса евроинтеграции. Разговоры о том, что европарламент сделал ошибочные выводы и занял неправильную позицию, говорят о неприятии властями критики и их желании свернуть процесс в этом направлении».

В целом, по мнению эксперта, символичен тот факт, что формулировать позицию власти в очередной раз взялся Дмитрий Хундадзе, тот самый парламентарий, который возглавил «бунт мажоритариев» «Грузинской мечты», постановку власти, благодаря которой было сорвано взятое на себя обязательство по переходу выборов на полностью пропорциональную систему. Хундадзе является своеобразным рупором системы, которому поручают озвучивание согласованной позиции властной команды, резюмировала Хидашели.