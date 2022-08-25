Грузинский неправительственный сектор объявляет бойкот «Грузинской мечте» и подконтрольному правящей партии парламенту. Два десятка НПО отказались принимать участие в разработке избирательной реформы в рамках парламентских рабочих групп после того, как председатель высшего законодательного органа исключил из списка участников «Международное общество справедливых выборов и демократии», указав на связь НПО с революционными силами в стране.

Грузинские неправительственные организации обвиняют правящую партию в «агрессивной кампании» в отношении гражданского сектора. В совместном заявлении 20 НПО отмечается, что политика властей достигла тревожного уровня.

По мнению авторов, целью нападок «Грузинской мечты» на гражданские организации является отключение общественного контроля за деятельностью правительства, «что является еще одним очевидным проявлением авторитаризма» и свидетельствует о необратимой тенденции его формирования в Грузии. В заявлении, в частности, говорится, что очередная атака на НПО началась после того, как партия власти заблокировала участие в парламентской рабочей группе по обсуждению избирательной реформы НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED). В результате в знак протеста другие неправительственные организации также отказались от работы, направленной на выполнение условий Еврокомиссии, необходимых для получения Тбилиси статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Нападки председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе на компетентность и честность неправительственных организаций, их сортировка и создание черного списка неугодных властям неправительственных организаций из-за их позиции по важнейшему для национальных интересов вопросу евроинтеграции – ни что иное, как попытка «Грузинской мечты» нейтрализовать общественный контроль над деятельностью властей и таким образом облегчить свою работу по формированию собственной повестки дня. Примечательно, что правящая партия совершает нападки на тех лиц и организации, которые активно следят за деятельностью властей, критикуют существовавшую опасную политику, призывают власти пересмотреть свою повестку дня и начать делать реальные шаги по развитию страны в направлении евроинтеграции», – говорится в заявлении НПО.

По мнению неправительственного сектора, подобной риторикой и шагами «Грузинская мечта» целенаправленно пытается развалить все рычаги, необходимые Грузии для ее демократического развития.

Председатель партии власти Ираклий Кобахидзе, назвавший «Международное общество справедливых выборов и демократии» мошеннической организацией, не имеющей права участвовать в деятельности парламентских рабочих групп, считает демарш гражданского сектора неприемлемым и пообещал, что власти страны не поддадутся на шантаж:

«Эти общественные организации выдвигают ультиматум, когда говорят, что не будут участвовать в работе рабочих групп. Что касается ISFED, то наша позиция по отношению к ней была очень мягкой, несмотря на то, что эта организация фальсифицировала параллельный подсчет голосов, и, несмотря на то, что прямо требовала отставки правительства. Мы предложили им отказаться от этого требования, и в таком случае у них была бы возможность присоединиться к рабочей группе. Однако и в этом случае их позиция осталась очень жесткой, что свидетельствует о том, что они намерены участвовать в революционных процессах и в будущем. В таких условиях, естественно, ни ISFED, ни другим подобным организациям не место в парламентских рабочих группах».

В защиту НПО выступило посольство США в Грузии. Глава диппредставительства Келли Дегнан дала высокую оценку деятельности ISFED в разработке избирательной реформы в стране и подчеркнула, что Вашингтон «полностью доверяет» организации, в том числе и в ее оценках последних выборов в стране:

«Прошлым летом ISFED участвовал в Группе избирательных реформ под председательством нынешнего спикера парламента, и они внесли большой вклад в разработку избирательной реформы и законодательства, которое затем было принято парламентом. Я думаю, что важно помнить об оценках и отчетах различных международных и местных организаций, которые касаются выборов, в том числе оценке ОБСЕ/БДИПЧ, а также различных наблюдательных организаций, согласно которым на выборах были выявлены серьезные нарушения, среди которых запугивание, т.н. карусели, использование административного ресурса, а также другие нарушения, которые имели место как в день выборов, так и в течение предвыборного периода. Вообще, эти выборы не были оценены как полностью справедливые ни одной организацией. Эти нарушения не являются ответственностью ISFED, и в целом недоверие общественности к результатам выборов не является ответственностью ISFED».

По словам Дегнан, что касается ошибки в результатах параллельного подсчета голосов, то, как только она была выявлена, организация немедленно сообщила об этом общественности. Все это, уверена Дегнан, позволяет Соединенным Штатам полностью доверять ISFED как профессиональной организации по наблюдению за выборами.

Глава американской дипмиссии также отреагировала на недавнее заявление депутатов, формально покинувших «Грузинскую мечту», которые обрушились на посольство США с новой порцией критики за то, что дипломатическая миссия поддерживает неправительственные организации, критически настроенные к действующей власти. В заявлении отмечалось, что упомянутая ISFED дважды была в авангарде «революционных процессов» и оба раза посольство США оказывало ей поддержку. В ответ на это Дегнан заявила, что представлять «незначительную статистическую ошибку как революционный сценарий – означает неправильное толкование фактов». Единственной же целью как гражданского сектора, так и дипкорпуса, по словам посла США, была деэскалация обстановки и возвращение в парламент оппозиционных партий.

Впрочем, в «Грузинской мечте» продолжают настаивать: деятельность неправительственного сектора в стране направлена исключительно на создание революционной ситуации. В этом уверен мэр Тбилиси и генсек правящей партии Каха Каладзе, пригрозивший возобновлением расследования в отношении ISFED:

«Я не видел заявления американского посольства, но ISFED – мошенническая организация. Это не просто мои слова, это доказанные факты. Эта организация занимались фальсификацией результатов выборов, дезинформировала общественность. Конечно, это должно было привести к более глубокому расследованию, возбуждению уголовного дела. Конечно, еще не поздно, нужно внимательно изучить это дело, потому что все прямо указывает на то, что это было частью революционного сценария, подготовленного оппозицией».

18 августа «Грузинская мечта» отказала «Международному обществу за справедливые выборы и демократию» во вхождении в рабочую группу, занимающуюся разработкой избирательной реформы. По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, причиной этого стало то, что ISFED присоединился к активистам, требовавшим отставки действующего кабмина и назначения технического правительства.

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