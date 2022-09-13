В Абхазии возбудили уголовное дело против экс-главного санитарного врача

Следственное управление Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия возбудило уголовное дело в отношении бывшего главного врача Государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава Людмилы Скорик.

Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело возбуждено по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по четырем эпизодам хищения путем присвоения и растраты.

Скорик пропала и не выходила на связь с 25 июля. Она нарушила молчание 5 сентября. В заявлении Скорик назвала себя «неудобным и неугодным главным врачом, выдавленным общими усилиями за пределы Абхазии».

Версия прокуратуры

По данным органа предварительного расследования, в июле 2020 Людмила Скорик, превысив должностные полномочия, в нарушение требования статьи 27 закона «О здравоохранении», предусматривающей право граждан Абхазии на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, организовала на базе ГСЭС оказание платных лабораторных услуг – лабораторных исследований по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19 с использованием переданного санэпидемстанции в сентябре 2020 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) гуманитарного груза – двухмодульного аппарата «Gene Xpert» фирмы Cepheid.

В прокуратуре говорят, что при проведении платных исследований на аппарате «Gene Xpert» были израсходованы полученные в августе 2020 года и в ноябре 2021 года от ВОЗ 594 картриджа стоимостью 1 832 791,92 руб., тем самым похищено имущество ГСЭС Минздрава путем присвоения и растраты.

В заявлении ведомства говорится, что с целью создания условий для совершения хищения имущества ГСЭС Людмила Скорик инициировала учреждение ООО «Каре-групп», и, «реализуя преступные намерения, превысив должностные полномочия, организовала на базе ГСЭС оказание платных полиграфических услуг с использованием приобретенного 17 мая 2019 года через ООО «Каре-Групп» специализированного оборудования».

«В период с 5 апреля 2019 г. по 31 мая 2021 г., используя свое служебное положение, руководствуясь мотивом незаконного личного корыстного обогащения, главврач Скорик заключила с ООО «Каре-Групп» договоры по изготовлению полиграфической продукции, обязательства по которым не были исполнены в полном объеме, и денежные средства в общей сумме 76 845 рублей разновременно обналичены и присвоены последней. Также, главврачом ГСЭС с использованием служебного положения были похищены денежные средства в сумме 671 000 руб. путем оформления фиктивного договора с ООО «Каре-Групп» за №К21-0920 на поставку медицинских изделий от 18 сентября 2020 года и денежные средства в сумме 475 000 рублей при исполнении обязательств по контракту №К10-1219 от 15 декабря 2019 года, заключенного с ООО «Каре-Групп» на поставку трех автомобилей специального назначения», – сказано в заявлении.

В прокуратуре утверждают, что общая сумма похищенного Людмилой Скорик имущества Государственной санитарно-эпидемиологической службы составила 3 055 636 рублей.