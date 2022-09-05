Людмила Скорик рассказала об обстоятельствах отъезда из Абхазии

Бывший главный санитарный врач самопровозглашенной республики Абхазия Людмила Скорик нарушила молчание. В заявлении, опубликованном информагентством «Аиашара», Скорик называет себя «неудобным и неугодным главным врачом, выдавленным общими усилиями за пределы Абхазии».

Ранее стало известно, что Скорик подозревают в превышении должностных полномочий и хищении имущества Государственной санитарно-эпидемиологической службы (ГСЭС) Минздрава.

Скорик подтверждает, что до её отъезда в Россию в ведомстве проходила проверка финансово-хозяйственной деятельности. Однако связана она, по словам Скорик, лишь с интересами главы Минздрава Эдуарда Бутба, который планирует перевести медицину в Абхазии на коммерческие рельсы.

Скорик говорит, что «прихватизировать» Республиканскую санитарно-бактериологическую лабораторию, не убрав с дороги руководителя государственной санэпидслужбы, стало проблемой, после чего началось её «гонение» по всем направлениям. Она, в частности, рассказала о проведенном в её кабинете обыске и «хамском общении на повышенных тонах со стороны присутствующих сотрудников СГБ».

Скорик утверждает, что 22 июля написала заявление на имя главы Минздрава, сообщив, что уходит в отпуск по семейным обстоятельствам и выезжает в Российскую Федерацию. На тот момент, по её словам, официальная проверка деятельности её ведомства подходила к концу, а серьезных нарушение в финансовой деятельности ГСЭС выявлено не было.

По словам Скорик, сообщая, что она пропала, в Минздраве не упомянули о её отпуске, а нештатные сотрудники СГБ начали распространять в соцсетях «информацию о похищенных миллионах». Сообщалось, что ей якобы звонили из Грузии, в ходе поездки в Женеву она «встречалась, общалась и аморально вела себя с грузинами», а также получала из Грузии гуманитарную помощь и оборудование.

По информации Людмилы Скорик, «после явного нагнетания негативной реакции по поводу ее личности» она по электронной почте письменно обратилась к премьер-министру и в Минздрав с подробным разъяснением ситуации и просьбой опровергнуть очерняющую её недостоверную информацию.

«Но реакции с их стороны нет! Министру здравоохранения это на руку! Он достиг цели – главного врача ГСЭС нет! Можно ликвидировать организацию, а лабораторию переподчинить непосредственно Министерству здравоохранения, и оборудование, которое можно использовать в коммерческих целях, просто экспроприировать», – говорит она.

По словам Скорик, обязанности главного санитарного врача сейчас исполняет Авидзба А.В., одновременно работающий хирургом в Республиканской больнице. Она говорит, что в организации вскрываются запечатанные кабинеты, из кабинета главного врача выносится дорогостоящая оргтехника и лабораторное оборудование.