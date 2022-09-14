Москва ждет от сопредседателей Женевских дискуссий «четких и внятных ответов»

Очередной, 56-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе может состояться 5 октября.

Сопредседатели дискуссий от ООН, ОБСЕ и ЕС уже провели консультации в Тбилиси и Цхинвали. При этом в МИД Грузии заявили «Эху Кавказа», что окончательное соглашение о проведении 56-го раунда пока не достигнуто.

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар говорит, что ожидает от сопредседателей «четких и внятных ответов» на все поставленные Москвой вопросы, «которые снимали бы российские озабоченности».

Гончар в интервью РИА Новости сказал, что проведение заседаний Женевских дискуссий на территории Швейцарии является проблематичным.

«После того, как Берн присоединился к нелегитимным антироссийским санкциям и другим дискриминационным ограничениям, а также оголтелой русофобской истерии, швейцарская сторона объективно скомпрометировала статус нейтральной переговорной площадки. Как следствие, нами был поставлен вопрос о переносе раундов в другое, более приемлемое для всех участников переговоров место», – заявил он.

Гончар говорит, что работа по поддержанию стабильности и безопасности продолжается «на земле». Он указал, что в текущем году участники переговоров в селе Эргнети собрались четыре раза, следующая встреча запланирована на 23 сентября. Говоря о перспективе возобновления встреч в Гали, в МИД РФ сказали, что ждут официального ответа на предложения по их обновленной повестке, переданные абхазской стороной сопредседателю от ООН.

56-й раунд Женевских дискуссий должен был состояться в конце марта, однако был отменен на фоне российского вторжения в Украину.