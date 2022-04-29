Саломе Зурабишвили закрыла второй фронт

«Партия войны» против «русской партии» – власть и оппозиция в Грузии обмениваются взаимными обвинениями. Президент Саломе Зурабишвили призвала стороны отказаться от подобной риторики, которая может пагубно сказаться на репутации государства.

Словосочетание «Партия войны» представители власти начали употреблять в отношении своих оппонентов несколько недель назад. Особенно часто это определение используют председатель «Грузинской мечты» и премьер-министр, которые «записывают» в члены этой самой «партии войны» всех, кто высказывает хоть малейшее неодобрение каким-либо действиям власти. Так в ее ряды вчера «попала» и омбудсмен Грузии Нино Ломджария из-за своего доклада Народного защитника о состоянии здоровья экс-президента Михаила Саакашвили. В документе сказано, что в тюрьме заключенный не получает должной медицинской помощи и его лечение невозможно в таких условиях. Ираклий Кобахидзе заявил по этому поводу, что «всеми, кто требует отпустить Саакашвили, управляет лишь одна цель – ввязать Грузию в военный конфликт». Авторы подобных заявлений, по мнению президента Саломе Зурабишвили, не беспокоятся о репутации государства.

Саломе Зурабишвили в ходе визита в США так прокомментировала подобные утверждения:

«Недопустимы разговоры о какой-то «партии войны» в Грузии. Для меня таковой не существует, в Грузии нет никого, кто бы поддерживал войну. Я хочу лично встать на защиту Народного защитника. Это очень важный институт, особенно в условиях, когда мы заполняем опросник Евросоюза. Нельзя выдвигать подобные обвинения».

Кстати, вчера председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе наконец объяснил журналистам, как появился этот термин:

«Саакашвили в первую очередь приехал для того, чтобы усугубить ситуацию перед выборами. Главная цель этого, естественно, состояла в захвате власти, о чем мы неоднократно заявляли. После захвата Саакашвили, который бы взял власть в свои руки, вместе со своими партнерами Гахария и членами «Лело» должен был подключиться к войне от имени Грузии. Это были наши логические заключения, и, конечно, мы опираемся на определенную информацию – это был запланированный сценарий, который «партии войны» не удалось осуществить. Саакашвили не смог завершить задуманное в 2008-м, завел российские танки только в Гори и Сенаки. На этот раз он хотел постараться, чтобы мы увидели эти танки и в Тбилиси».

Оппозиция не осталась в долгу. Именно «Грузинская мечта» доказала свою лояльность Кремлю, отказавшись от присоединения к санкциям против России и ежедневно осуждая украинское руководство, считает представитель «Национального движения» Петре Цискаришвили:

«Эта «русская партия», «партия предателей» пугает наших граждан войной с того момента, как Россия вторглась в Украину. Они даже пошли дальше, заявляют, что Украина виновата в том, что не смогла предотвратить войну, говорят, что происходящее в Мариуполе – это вина Зеленского. То есть с первого же дня войны они рассчитывают на исчезновение Украины с карт Европы и победу России».

Политолог Гия Абашидзе поясняет, что недоразумения с руководством Украины начались в первую очередь из-за их недовольства мирной политикой правящей партии Грузии и отказа от предложения открыть второй фронт:

«В Грузии вот уже 10 лет властвует «Грузинская мечта», и это «партия мира». Независимо от того, поддерживают их или нет, большинство грузинского общества выступает за мир, стабильность, процветание и за оказание максимальной помощи Украине. То, что Грузия взяла на себя международные обязательства мирным путем решить конфликты на ее территории, – это факт. И подстрекать нас к каким-то новым конфликтам, второму фронту, о которых говорят Саакашвили, его партия и какие-то политики из Украины, – это очень провокационно и называется "партией войны"».

Подобные заявления лишь способствуют негативным настроениям в Абхазии и Южной Осетии, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе:

«"Национальное движение" – никакая не партия войны. Я так же не разделяю мнения наших властей касательно того, что Саакашвили приехал в Грузию за полгода до начала процессов в Украине, чтобы здесь повлиять на начало войны. Власти просто пытаются таким образом поднять свой рейтинг и дискредитировать оппонентов. Ничего хорошего навешивание подобных ярлыков в конечном итоге не принесет. Да еще и говорят, что ЕНД желает открыть второй фронт. Но на самом деле такие заявления делают в Украине, «националы» об этом не говорят. Конечно, все эти заявления вызывают опасения у жителей Абхазии и Южной Осетии».

В одном политологи сходятся: и власть, и оппозиция должны сделать все, чтобы убедить абхазов и осетин в том, что Тбилиси не начнет никаких военных действий, вне зависимости от того, как будут развиваться события в Украине.