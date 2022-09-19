Дело Инала Джабиева вернули в югоосетинскую Генпрокуратуру

Цхинвальский городской суд удовлетворил ходатайство о возвращении уголовного дела Инала Джабиева в Генеральную прокуратуру самопровозглашенной республики Южная Осетия.

В начале заседания, которое состоялось сегодня, сторона защиты подсудимых подала возражения, в которых заявила об отводе участвующему в деле прокурору Собаеву. В документе также содержалась просьба об отказе в удовлетворении ходатайства о возвращении дела в прокуратуру, однако суд отклонил иск со стороны защиты и принял решение продолжить рассмотрение ходатайства.

Как рассказал журналистам прокурор Григорий Собаев, основанием для возвращения дела на доследование стало несоответствие предъявленных обвинений обвинительному заключению.

«Это два процессуальных документа, которые должны быть составлены в соответствии с законом и, следовательно, слово в слово повторять друг друга. Согласно предъявленным обвинениям, на стадии досудебного производства органом предварительного расследования, подсудимым описывалось событие как преступление, совершенное группой лиц. Группой лиц Джабиев был спущен в подвальное помещение, где под давлением они пытались получить у него показания. Вместе с тем обвинение не изменилось и в обвинительном заключении приведены совершенно другие доводы», – сказал прокурор.

По словам Собаева, «согласно обвинительному заключению, четверо из семи подсудимых отвели Джабиева в спортивный зал, потому что ему стало плохо в кабинете».

«Трое других подсудимых отвели Джабиева туда же для получения показаний под давлением. Согласно заключению, это происходило в один и тот же день и час, что, конечно же, невозможно», – добавил он.

Как отметил Собаев, в обвинительном заключении не указывается, что преступление совершалось группой лиц, что является отягчающим обстоятельством и наказание по данному преступлению гораздо строже.

«Для этого мы ходатайствовали, чтобы исправили допущенные нарушения, привели все в соответствие с законом и определили роли каждого из подсудимых в данном уголовном деле. Кто что совершил, и кто за что будет привлечен конкретно», – подчеркнул он.

Как пишет агентство «Рес», меры пресечения для подозреваемых остались прежними – заключение под стражей для Багаева и Наниева и подписка о невыезде и надлежащее поведение для остальных подсудимых.