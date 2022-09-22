Украина и Россия обменялись пленными. Среди освобожденных – все оставшиеся в живых бойцы из оборонявших «Азовсталь». В том числе командный состав полка «Азов». В обмен Москва получила 55 своих военных и бизнесмена Виктора Медведчука. Все это на фоне частичной мобилизации вызвало неоднозначную реакцию в России. Запад, со своей стороны, определился с ответом на угрозы Владимира Путина. Помощь Украине будет усилена, а российскому президенту предлагается одуматься, пока не поздно.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной вызвал крайне неоднозначную реакцию в российском обществе. Командиры и личный состав полка «Азов» – которые, как уверяли российские федеральные каналы, должны были стать символом «денацификации» на показательном процессе, теперь в Турции. Президент Зеленский поздравил их с возвращением из плена:

«Приветствую вас, наших парней, наших героев с возвращением. Рад видеть каждого после того, как мы были только на телефонной связи. Очень гордимся тем, что вы сделали для нашего государства. Гордимся каждым из вас».

И.о командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский от имени всех защитников «Азовстали», находившихся в плену со дня падения Мариуполя, поблагодарил всех причастных за освобождение:

«Господин президент, дорогие земляки-украинцы. Я бесконечно благодарен вам за то, что вы нас вернули, большое вам спасибо. Эмоции просто переполняют. Выражаю вам благодарность от всех морских пехотинцев, защищавших «Азовсталь». Приду в себя, скажу все, что должен сказать. А пока я очень благодарен вам, всему украинскому народу и людям, которые были причастны к нашему возвращению».

То, что, согласно договоренности, командиры «Азова» до конца войны будут находиться в гостях у Реджепа Тайипа Эрдогана, мало кого успокоило. Особенно на фоне новостей о том, на кого обменяли «азовцев» – на бизнесмена Виктора Медведчука, которого называют кумом Владимира Путина и который все последнее время находился в заключении в Украине по обвинению в госизмене. В Кремле ранее категорически исключали возможность подобного обмена. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приводил довод о том, что Медведчук не является гражданином России, а, следовательно, не может рассматриваться в качестве кандидатуры для обмена. Но обмен состоялся. 215 украинских солдат и офицеров поменяли на 55 российских военных и одного Медведчука. Зеленский назвал это более чем выгодной сделкой:

«Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из тех, кто находился в следственном изоляторе СБУ. Мы говорили. Настаивали. Число 50 выросло до двухсот. Они уже в Украине. Я считаю, что это хороший результат. Отдать Медведчука за настоящих воинов – не жалко».

В российском руководстве предпочитают не комментировать удивительным образом совпавшее обращение президента Путина, предложившего россиянам в добровольно-принудительном порядке встать на борьбу с поощряемым Западом украинским «нацизмом», с выдачей Киеву людей, которых российская пропаганда приводила в качестве примера существования этих «нацистов».

Впрочем, в Кремле стараются не комментировать и сам процесс частичной мобилизации, а также сопряженные с ним заторы на пограничных пунктах и раскупленные авиабилеты на ближайшие рейсы за пределы России. А также распространившуюся в российских СМИ информацию, что якобы за секретным 7-м пунктом указа президента скрываются истинные масштабы мобилизации. Речь, как утверждают источники прессы в администрации президента, идет о миллионе резервистов.

Дмитрий Песков считает, что все это дезинформационные вбросы и призывает доверять только официальным источникам:

«Информация о некоем ажиотаже в аэропортах и т.д., она очень сильно преувеличена. Там пункты перехода. Очень много фейковой информации на этот счет появляется. Поэтому здесь нужно очень, скажем так, внимательно относиться к этому, чтобы не становиться жертвами просто лживой информации на этот счет».

Судя по реакции российской общественности, угрозы Путина, адресованные, прежде всего, странам Запада, больше подействовали на самих россиян. Геополитические оппоненты Кремля подчеркивают: риторика главы Кремля больше похожа на панику и лишь усиливает решимость Европы и США продолжать и увеличивать поддержку Украины. Об этом, в частности, заявила министр обороны Германии Кристин Лабрехт:

«ПВО и артиллерия – это именно то, что сейчас нужно Украине. А реакция Путина на успехи Украины побуждает нас продолжать поддерживать Украину и посылать этот четкий сигнал».

Не менее «четкий сигнал» послал и находящийся в Нью-Йорке на Генассамблее ООН глава европейской дипломатии Жозеп Боррель:

«Я созываю внеочередную неформальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза с целью согласования общей линии. Эту общую линию, если кратко, можно сформулировать так: нас не запугать, и мы продолжим нашу полную поддержку украинского суверенитета и демократии и продолжим работать над тем, чтобы эта война прекратилась как можно скорее. Министры должны обсудить эту угрозу, подтвердить постоянную поддержку Украины и предупредить международное сообщество о неприемлемости ситуации, в которую Путин ставит всех нас. Теперь ясно, что Россия хочет уничтожить Украину во что бы то ни стало, с самого начала нарушая международное право и устав ООН. Заявления президента Путина представляют собой еще одну серьезную эскалацию неспровоцированной войны, которую он развязал против Украины, и все это выглядит как проявление паники и отчаяния. Путин удваивает свою неудачную стратегию. Угрозой применения ядерного оружия он пытается запугать Украину и все страны, которые поддерживают Украину, но у него ничего не получится».

Выступил на Генассамблее ООН и сам президент Украины – единственный, кто включился по видеосвязи. Владимир Зеленский воспользовался трибуной для того, чтобы фактически огласить ультиматум:

«Есть только один субъект среди всех государств – членов ООН, который сейчас сказал бы, если бы мог меня перебить, что он доволен этой войной – своей войной. Но мы не дадим этому субъекту нас перевесить, хоть это и самое большое по размерам государство мира. Первый пункт нашей формулы мира. Комплексный пункт. Наказание. Наказание за агрессию. Наказание за нарушение границ. Наказание, которое должно действовать, пока не будет восстановлена международно-признанная граница. Пока агрессия не прекратится. И пока не будет полной компенсации за войну. Второй пункт формулы мира – это защита жизни. Максимально конкретный пункт. Мы не можем согласиться на отложенную войну. Потому что она будет еще горячее, чем сейчас. Для нас это война за жизнь. Поэтому мы нуждаемся в оборонной поддержке – оружии, технике и снарядах. В наступательных вооружениях – достаточно дальнобойных, чтобы освободить нашу землю. Третий пункт – восстановление безопасности и территориальной целостности. Четвертый пункт – это гарантия безопасности. Каждая нация имеет право на гарантии безопасности. Не только самые большие нации. Не только самые счастливые. И пятый пункт украинской формулы мира – это решимость. То, без чего другие четыре пункта не будут работать. Это наша решимость сражаться. Это решимость партнеров помогать нам, а значит, самим себе. И это решимость мира объединиться вокруг того, кто борется против вооруженной агрессии. Решимость мира поставить на место одного, который угрожает всем».

По словам Зеленского, «пока агрессор является стороной принятия решений в международных организациях, его нужно изолировать в них, по крайней мере, на время агрессии». Президент Украины призвал лишить Россию права голоса и, главное, права вето в Совбезе ООН.

При этом в Киеве подчеркивают, что никакие угрозы со стороны Москвы не заставят ВСУ остановить освобождение своих территорий. А если верить британской разведке, то Россия попросту не успеет «заткнуть» бреши на фронте резервистами, так как «во время частичной мобилизации Москва столкнется с логистическими и административными проблемами». Военные аналитики Его Величества утверждают, что уйдет несколько месяцев, прежде чем мобилизованные окажутся боеспособными. При этом в Лондоне подчеркивают, что даже ограниченная мобилизация уже крайне непопулярна среди довольно большой части населения России. А Владимир Путин идет на значительный политический риск в надежде получить столь необходимую боевую мощь. Этот шаг, считают в британской разведке, фактически является признанием того, что Россия исчерпала свой запас добровольцев, желающих воевать в Украине.

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