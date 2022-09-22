На грузино-российской границе у КПП «Верхний Ларс – Казбеги» очередь растянулась на несколько километров. Новый поток россиян хлынул в Грузию после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации. Оппоненты грузинских властей вновь подняли вопрос о необходимости введения визовых ограничений для граждан России, но в «Грузинской мечте» продолжают объяснять это притягательностью страны для туристов.

«Вы даже не в состоянии конкретизировать, больше автомобилей выезжают через Ларс туда или въезжают оттуда? У вас нет информации, что там происходит, но спрашиваете при этом об ограничениях!» – возмущался лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, услышав вопрос журналистов о том, будет ли у властей на этот раз реакция на увеличение потока россиян в Грузию и введут ли они ограничения.

Поток машин в несколько километров образовался у КПП «Верхний Ларс – Казбеги». Это случилось после того, как 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации в стране. Тем не менее один из лидеров правящей силы Мамука Мдинарадзе не стал отвечать на заданный ему вопрос, не поделился информацией о том, что же на самом деле происходит на единственном функционирующем отрезке сухопутной границы между Грузией и Россией. Вместо этого он напомнил, что это в пору правления «Нацдвижения» после августовской войны 2008-го был введен безвизовый режим для граждан РФ, а теперь эта же партия требует ввести ограничения.

В «Нацдвижении», как и в нескольких других оппозиционных партиях, вопрос о введении визового режима стали поднимать еще весной, когда после российской интервенции в Украину многие россияне стали приезжать в Грузию. Этот призыв остается в силе, заявил сегодня депутат «Нацдвижения» Леван Бежашвили:

«В связи с новой миграционной волной из РФ власти обязаны предпринять дополнительные меры безопасности. Наше предложение – ограничить для граждан России, как страны оккупанта, сроки действия вида на жительство, так же, как и право на приобретение недвижимости. Считаем, что такой подход был бы объективным и справедливым».

Инициативу поддерживают в партиях «Лело» и «Стратегия Агмашенебели». Там напоминают, что в целях безопасности ЕС отменил упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября, а после частичной мобилизации в РФ страны Балтии, к примеру, ввели дополнительные ограничения.

Эстония не намерена предоставлять убежище россиянам, которые стремятся избежать мобилизации. Ранее выдавать им гуманитарные визы отказалась Латвия. Литва будет рассматривать заявления «в индивидуальном порядке». С учетом всего этого депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе поделился своим мнением не без доли иронии:

«Они (избегающие мобилизации россияне) не являются обычными туристами. И если «Грузинская мечта» следует политике нераздражения России, то ей следует понять, что эти россияне являются для Путина дезертирами, а то, что мы их принимаем здесь, может Путина только разозлить – это с долей шутки, конечно. А если серьезно, мы должны поступить так, как это делают в Европе, – цивилизованно ввести ограничения для российских визитеров».

Иронизировать оппозиционер Манджгаладзе стал в ответ на заявление депутата «Грузинской мечты» Ираклия Заркуа, который объяснил увеличение потока россиян притягательностью Грузии:

«Наша страна такая крутая, такая красивая, что очереди со стороны нашего северного соседа давно выстраиваются. Там, следуя закону и как это было раньше, наши силовые службы фильтруют и отправляют назад тех, кто не вписывается в интересы нашей страны. Что касается предположений о том, что дни режима Путина сочтены, раз объявлена мобилизация, то это не так. Друзья, если я не ошибаюсь, они сами там закрыли проезд (для подлежащих мобилизации). Так что тех туристов, которые хотят отдохнуть, потратить деньги в нашей стране, мы примем так же, как и туристов любой другой страны».

Представители власти неоднократно отмечали, что все опасения напрасны, что ситуация контролируется должным образом, а количество посетителей из России не сильно разнится с показателями аналогичного периода предыдущих лет (до пандемии).

Эти объяснения критики считают недостаточными, обращая внимание на то, что власти должным образом не информируют общество в этом направлении и больше сосредотачиваются на ответной критике оппозиции. Доктор политических наук, ассоциированный профессор Университета Грузии Лаша Дзебисашвили считает, что общество кроме безопасности в этом случае не должно забывать и о гуманитарной стороне вопроса:

«Мы знаем, что в стране-оккупанте – России, много людей, которые против войны, не все могут в знак протеста встать на баррикады, бороться против режима. Первое, что в таком случае приходит в голову, – это бегство. Думаю, мы должны осознавать, что проблемой является не население России, проблема – ее власть, политика государства. Меры безопасности мы должны были предпринимать гораздо раньше, с 2008 года, когда РФ открыто заявила, что намерена вернуть Грузию в свою империю».

Лаша Дзебисашвили считает, что контроль на границе должен быть ужесточен, но со счетов нельзя сбрасывать и гуманитарную сторону этого вопроса.