В августе Грузию посетили более 260 тысяч граждан России

Граждане России продолжают лидировать по числу визитов в Грузию. Как сообщили в грузинском МВД, в августе текущего года в страну приехали 260 810 россиян.

По информации ведомства, рост числа визитов по сравнению с августом прошлого года составил 475%. При этом в августе 2019 года Грузию посетили 252 857 граждан РФ.

Границу Грузии в августе текущего года также пересекли 178 483 гражданина Армении (рост 521%) и 116 882 гражданина Турции (+202%).

Число визитов из стран Евросоюза в августе достигло 46 790 (+56%), из Саудовской Аравии – 43 562 (+187%), из Израиля – 29 546 (+6901%), из Беларуси – 28 885 (+88%).

Отметим, что в Грузии оппозиционные партии и неправительственные организации предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России, считая чрезмерный и неконтролируемый приток граждан этой страны в Грузию угрозой национальной безопасности.

При этом, по некоторым данным, Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих граждан РФ. По данным фонда «Свободная Россия», на границе разворачивают по несколько десятков россиян в день. Среди них – оппозиционеры и журналисты.

Глава Службы Госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили считает, что увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности страны. Он также говорит, что силовые ведомства «стараются максимально отфильтровать нежелательных посетителей».

На прошлой неделе стало известно о том, что в Грузию не пустили не пустили Дмитрия (Митю) Алешковского – российского журналиста и благотворителя. Он жил в Грузии с начала войны. Ранее о въезде в Грузию отказали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, Василию Крестьянинову, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер (она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию).