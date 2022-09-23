Ардзинба призвал жителей Абхазии не сотрудничать с Фондом Бергхофа

Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины призвал страны-члены "направить ясный сигнал" Москве о недопустимости дальнейших ядерных угроз в связи с российским военным вторжением в соседнюю страну.

В работе сессии Совбеза в четверг наряду с Блинкеном и другими западными дипломатами участвовали украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также глава МИД России Сергей Лавров.

В своём выступлении Энтони Блинкен подчеркнул, что члены Совбеза должны противостоять российскому президенту Владимиру Путину, чьё решение начать вторжение в Украину и попытки аннексировать её новые территории угрожают разрушить существующий мировой порядок. Как сказал госсекретарь США, именно на защиту этого порядка направлена международная поддержка суверенитета Украины. "Если мы не сможем защитить этот принцип, когда Кремль так грубо его нарушает, мы пошлём всем агрессорам сигнал о том, что они тоже могут его игнорировать. Мы подвергаем риску каждую страну", – подчеркнул Блинкен.

Среди прочего Блинкен также сказал, что Путин "жестоко выселяет" тысячи украинцев и привозит на автобусах российских граждан, чтобы манипулировать результатами голосования для аннексии. Ранее США и другие страны Запада заявили, что не намерены признавать результаты "фиктивных" референдумов о присоединении к России. Голосование собираются провести 23–27 сентября сепаратисты в "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе, а также оккупационные администрации в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Украинский министр Дмитрий Кулеба заявил в Совбезе ООН, что последствия российской агрессии ощутимы далеко за пределами Украины, в том числе из-за спровоцированного Кремлем продовольственного кризиса. Кулеба поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерришу и Турцию за помощь в зерновой сделке в конце июля, которая позволила разблокировать украинские порты и возобновить экспорт продовольствия. В то же время Кулеба отметил, что российские чиновники ставят этот коридор под угрозу и могут заблокировать его действие после того, как завершится согласованный срок в 120 дней. "Мы не должны позволить России восстановить эти голодные игры с миром", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, назвал безнаказанностью события в Украине с 2014 года. "Как я понимаю, сегодняшнее заседание было мотивировано стремлением некоторых делегаций обсудить тему безнаказанности на Украине. Я считаю, это весьма и весьма своевременно, потому что именно этот термин – безнаказанность – отражает то, что происходит в этой стране с 2014 года", – сказал российский министр.

Лавров в своём выступлении обвинил страны Запада, оказывающие поддержку Украине, в намерении максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, с тем чтобы "истощить и ослабить Россию". "Коллективный Запад" стал стороной украинского конфликта, о чём свидетельствует его содействие Киеву, в том числе поставками вооружений, добавил Сергей Лавров.

Кроме того, глава российского МИД выразил недоверие Международному уголовному суду (МУС). "Мы долгие восемь лет ждали, когда начнётся борьба с безнаказанностью на Украине. И больше не рассчитываем на справедливость... Время ожидания закончилось", – сказал Лавров.

Главный прокурор МУС Карим Хан в четверг проинформировал Совбез ООН о расследованиях возможных военных преступлений в Украине, обвинения в которых Москва не раз отрицала. По словам Хана, он направит в Украину дополнительных сотрудников для оценки фактов. Это произойдёт уже на будущей неделе. Эксперты будут работать на востоке страны. Как сказал Карим Хан, то, что он уже видел в Украине, вызывает большую тревогу. "Побывав в Украине трижды, я видел много разрушений, страданий и ущерба, что укрепляет мою решимость и мое прежнее предположение, что есть разумные основания полагать, что преступления, подпадающие под юрисдикцию суда, были совершены", - приводит слова Хана Русская служба Би-би-си.

Агентство Associated Press отметило признаки напряжённой атмосферы уже перед началом встречи в рамках Совбеза. В частности, агентство пишет о рассадке участников и приводит в этой связи слова Дмитрия Кулебы журналистам, что он планирует держать "безопасную социальную дистанцию" от своего российского коллеги.

Президент США Джо Байден днём ранее, выступая на Генассамблее ООН, также говорил об открытых ядерных угрозах, с которыми выступил российский президент Владимир Путин. Байден напомнил, что в мире идёт жестокая и ненужная война, которую выбрал один человек. "Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся на территорию своего соседа, попытался стереть суверенное государство с карты мира. Россия бесстыдно нарушила основы устава ООН", – отметил президент США.

Путин 21 сентября, объявляя о частичной мобилизации на войну в Украине, заявил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны учитывать, что "роза ветров" может развернуться в их сторону. "При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", – подчеркнул Путин. Он также заявил, что Россия противостоит сейчас коллективному Западу, который стремится расколоть страну на части.

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