22 сентября прошло заседание Совета безопасности Абхазии. Его члены обсудили «дополнительные меры по безопасности». Конечно, от президента и главнокомандующего абхазской армии ждали каких-то если не решений, то хотя бы обозначения позиции в вопросе мобилизации, так как сообщение о заседании Совбеза появилось сразу после оглашения решения президента России о частичной мобилизации. Но ничего такого в официальном сообщении не прозвучало, и, как всегда, пришлось довольствоваться весьма расплывчатой формулировкой и гадать, к чему дополнялись эти какие-то меры.

То, что не осталось тайной, выглядело так: Аслан Бжания заслушал доклад начальника Генштаба, сообщил о желании посетить военные подразделения и дал «соответствующие поручения». Заглянуть в замочную скважину удалось благодаря «узкому» совещанию у премьера. Он поручил одному из вице-премьеров Сергею Пустовалову создать рабочую группу для выработки рекомендаций по улучшению материально-технического и медицинского обеспечения армии, организации работы призывных комиссий, взаимодействию с резервистами.

Здесь надо пояснить, что между Абхазией и Россией существует военное соглашение, согласно которому Вооруженные силы Абхазии обязаны поддерживать своего стратегического партнера. Очевидно, что решение руководства России о мобилизации застало абхазские власти врасплох. Еще до заседания Совбеза это стало понятно после фейкового вброса скрина, в котором анонимным пользователем приводилась цитата статс-секретаря заместителя министра обороны России Панкова. Надо сказать, что цитата граничила с невежеством, и создавалось впечатление, что принадлежит она не должностному лицу, а активному пользователю грузинского сегмента социальной сети. К тому же мои поисковые усилия не дали результата – кроме провокационного скрина никакой информации о заявлении Панкова в интернете не обнаружилось. На фейк достаточно быстро отреагировал МИД Абхазии, назвав его ложью, но не прошло и пары часов, как агентство «Спутник» опровергло информацию МИД со ссылкой на военкома Абхазии. Последний сообщил, что Абхазия подпадает под мобилизацию. Но и это еще не все: спустя час-другой Министерство обороны опровергло теперь уже информацию «Спутника» и своего военкома, заявив, что цитата Панкова – фейк, а у военкома частное мнение… Понятно, что после такой информационной чехарды общественность ожидала, что глава государства и главнокомандующий Бжания внесет в вопрос мобилизации ясность. Не внес – будем гадать дальше.

Тем временем, пока чиновники спорили между собой, ветеранская организация «Аруаа» еще раз обратилась к президенту с призывом провести проверку боеготовности войск и издать приказ о проведении учений для резервистов.

О других событиях. Особой активизацией на фоне происходящих в мире событий отметился министр иностранных дел Инал Ардзинба. Глава внешнеполитического ведомства провел некоторое подобие брифинга, на котором озвучил очередной объект гонений – фонд Бергхофа. Он сообщил, что возьмет под особый контроль любое взаимодействие абхазских НПО с этим немецким фондом, так как цель деятельности данной организации – вовлечь Абхазию в реализацию программы правительства Грузии. Он также отметил, что Запад и США оказывают давление на Грузию, пытаясь спровоцировать очередную военную авантюру против Абхазии и Южной Осетии.

Правительство Абхазии на этой неделе занималось чрезвычайно важными вопросами – обсуждало новый график выплат пенсий, отставание по выплатам, коллективно считало поступления в Пенсионный фонд за восемь месяцев текущего года и сравнивало эти поступления с аналогичным периодом прошлого года. Получилось на 100 миллионов больше, и, видимо, это должно было стать какой-то утешающей новостью для получателей абхазских пенсий, численность которых в этом году увеличилась почти на 1000 человек. А вот получателей советской (российской) пенсии стало меньше – десять лет назад их было 32 тысячи, а сейчас 25 тысяч. О чем говорят эти цифры? Прежде всего, о том, что новое поколение пенсионеров будет вынуждено существовать на абхазскую пенсию. А это означает, что уровень жизни людей пенсионного возраста на фоне тотального подорожания станет еще ниже. Что планирует предпринять правительство, чтобы изменить ситуацию, не обсуждалось. Впрочем, все остальные ведомства налоговики, таможенники и так далее, с которыми периодически встречается премьер, точно так же рапортуют об «успехах», перевыполнении планов в сравнении с восемью месяцами прошлого года. Похоже, что никто в министерствах и ведомствах не заметил, что перевыполнение планов совсем не предмет гордости, так как не свидетельствует ни о хорошей работе, ни о возросшем уровне жизни населения.

Не бездействовал на неделе и высший законодательный орган – была избрана группа депутатов, которую парламент делегирует в состав комиссии по сотрудничеству с Госдумой России. Спикер парламента также направил два поздравления в адрес своего южноосетинского коллеги.

Милиция Абхазии на этой неделе выявила полторы тысячи нарушений ДТП и задержала троих граждан Узбекистана за распространение наркотиков.

Скандал с пицундской дачей, которую президент хотел передать в собственность ФСО России, на фоне происходящих событий перестал быть главной темой дня. Однако оппозиционные силы, которые объединил вопрос отчуждения земли, провели ряд встреч в районах страны. Некоторые депутаты парламента, без которого данное соглашение не может вступить в силу, публично обозначили свое несогласие с действиями президента, приняв участие в собраниях и протестных акциях.

С опережением графика завершился купальный сезон в Абхазии. Проливные дожди и резкое похолодание выгнали любителей морских процедур с пляжей до 1 октября.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях