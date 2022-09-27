Югоосетинский лидер провел оперативное заседание Совбеза

Оперативное совещание Совета безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия прошло сегодня в Цхинвали. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского лидера Алана Гаглоева.

«Исходя из сложившейся геополитической и региональной обстановки, президент Южной Осетии Алан Гаглоев поставил задачи силовым структурам и ведомствам республики: обеспечить поддержание уровня боевой готовности своих подразделений, наладить тесное взаимодействие с соответствующими органами Российской Федерации для согласования с российской стороной порядка перемещения граждан Республики Южная Осетия, имеющих гражданство Российской Федерации», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в соцсетях сообщили, что некоторым жителям Южной Осетии ограничили выезд из Российской Федерации «на основании решения Министерства обороны РФ».

Накануне в югоосетинском Минобороны заявили, что объявленная в России «частичная мобилизация» Южной Осетии не коснулась.

«В Южной Осетии не планируются мероприятия мобилизационной направленности и мобилизация в целом», – говорилось в заявлении ведомства.

Между тем источник, близкий к администрации президента РФ, рассказал «Медузе», что в Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной граждан Абхазии и Южной Осетии.