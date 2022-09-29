«Встреча на абхазской земле» – что написано в пресс-релизе на сайте Лукашенко?

На официальном сайте белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко пресс-релиз о визите в Абхазию появился накануне поздно вечером.

В нем указано, что Лукашенко побывал «в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря».

«Также состоялась встреча на абхазской земле. С Асланом Бжания глава белорусского государства обсудил экономические проекты, перспективные вопросы сотрудничества Беларуси и Абхазии», – говорится в сообщении.

В пресс-релизе не указана должность Аслана Бжания. Пользователи соцсетей предположили: это может свидетельствовать о том, что Лукашенко пока не собирается признавать независимость Абхазии.

На сайте приведены заявления Лукашенко. В частности, о том, что «проблемы Абхазии» он обсудил с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы много очень, до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен, больше, чем я, в проблемы и дела Абхазии. Не буду долго говорить об этом, но мы пришли к одному выводу: что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать. Абхазию, как он говорит, нельзя бросать, надо помогать. Чтобы этот цветущий край и те люди, которые здесь живут, жили нормально», – заявил белорусский лидер.



Он также добавил, что «приехал не потому, что какая-то ситуация сложилась».

«У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто хотим, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ, жить в согласии», – сказал Лукашенко.