В пятницу, 30 сентября, в Абхазии отмечают 29-й День Победы в грузино-абхазской войне. В этот день в 1993 году вооруженные силы Абхазии с боями дошли до грузино-абхазской границы и на КПП «Ингур» водрузили абхазский флаг.

Мероприятия по празднованию Дня Победы начались 27 сентября, дня освобождения Сухума от грузинских оккупационных войск, и все эти дни в Абхазии вспоминают погибших в войне, в городах и селах проходят торжественные мероприятия, скачки, звучат военные песни, развиваются флаги.

Грузино-абхазская война, которая вошла в историю Абхазии как Отечественная война народа Абхазии, началась 14 августа 1992 году со вторжения войск Госсовета Грузии на территорию Абхазии. Официальным поводом ввода грузинских войск в Абхазию стали поиски на территории Галского района Абхазии свергнутого в Тбилиси первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Но войска Госсовета сразу выдвинулись на столицу Абхазии, одновременно в Гагрском районе (ближе к российско-абхазской границе) высадился морской десант, территория Гагрского района была отрезана от остальной части страны, и путь к российской границе был перекрыт. Война длилась 413 дней.

Я хорошо помню первый день войны, бомбежку Сухума и полную растерянность людей, которые не могли поверить в происходящее, и туристов, отдыхавших в Абхазии. Грузинские войска были остановлены группой абхазов, вооруженных охотничьими ружьями и самодельными взрывными устройствами, в Сухуме, на Красном мосту. Начались переговоры, в результате которых руководство и часть населения Абхазии эвакуировались за реку Гумиста – в Гудаутский район. Сухум был оккупирован грузинскими войсками, начались грабежи, убийства мирных жителей, уничтожение памятников истории и культуры, насилие над мирным населением. Правительство Греции и Израиля несколько раз проводило эвакуацию из Сухума беженцев – греков и евреев. Боевые действия велись на линии противостоянии у реки Гумиста, партизанская война – в восточной Абхазии. В жесточайшей блокаде оказался город горняков Ткуарчал, в котором люди умирали от голода. Самым трагичным эпизодом войны стала Латская трагедия. 14 декабря 1992 года российский вертолет, вывозивший беженцев, раненных, женщин и детей из блокадного Ткуарчала, был сбит ракетой «земля-воздух» над горным селом Лата, находящимся в зоне контроля грузинских оккупационных войск. Вертолет упал на склон гор и взорвался. Погибли 87 человек, среди них 35 детей и восемь беременных женщин.

Абхазские войска одержали победу 30 сентября 1993 года. В защите национальных интересов участвовало до 12 тысяч человек, из которых погибло до 2700, более 5000 получили ранения, 187 человек (в том числе и гражданские лица) пропали без вести. В военных действиях на стороне Абхазии в качестве добровольцев принимали участие жители Северного Кавказа, Турции, России.

Сегодня в Абхазии возлагали цветы в парках Славы, торжественно маршировали военные, автомобилисты и велосипедисты разъезжали с государственными флагами, на столичной набережной проходят концерты.

Участие в праздновании Дня Победы приняли добровольцы, представители турецкой диаспоры, а также бойцы абхазского батальона, принимающие участие в боевых действиях в Донбассе.

К другим событиям. Министры иностранных дел Абхазии и России – Инал Ардзинба и Сергей Лавров – подписали на этой неделе соглашение о двойном гражданстве, позволяющее гражданам Абхазии получать гражданство России упрощенным способом. МИД особо подчеркивает, что военную службу призывники, имеющие двойное гражданство, будут проходить по месту проживания, и что прохождение службы в одной стране освобождает от призыва в другой.

В четверг Абхазию посетил президент Белоруссии Лукашенко. Визит проходил в условиях повышенной секретности, но Абхазия – страна маленькая, и, как только на трассе появился кортеж машин, активисты социальных сетей оповестили общественность. Абхазский президент принял своего белорусского коллегу на госдаче в Пицунде в лучших традициях СССР. Скептики назвали прием «пирами Валтасарчика», обыграв «Пиры Валтасара» Фазиля Искандера, повесть, в которой в саркастической форме рассказывается, как в Абхазии на госдаче принимали Сталина.

Бжания и Лукашенко обменялись любезностями, вместе поностальгировали о советском прошлом, заверили друг друга в добрых намерениях и экономическом сотрудничестве и «разбежались», вызвав недовольство Грузии и Евросоюза. Похоже, что новость о визите Лукашенко в Абхазию встревожила СМИ Грузии больше, чем СМИ Абхазии. Какие «большие надежды» связывал с визитом президента Белоруссии в Абхазию Аслан Бжания, так и осталось неясным. Версий множество – от подготовки к признанию Абхазии Белоруссией, до вхождения Абхазии в состав Союзного государства России и Белоруссии. Ни одна из них пока не подтверждается.

На следующий день в Сухуме провластные активисты – Конгресс народа Абхазии и партия «Айтаира» – провели круглый стол, организованный Давидом Пилия, печально известным своим выступлением по государственному телевидению против молодежной акции. Провластные участники круглого стола призывали к объединению, отказу от протестных акций, а депутат парламента Леонид Лакербая заявил, что визит Лукашенко означает, что, «возможно, будет найден другой ракурс признания Абхазии – в составе Союзного государства».

Бывший министр ВД Аслан Кобахия отметил, что призывы объединяться звучат несерьезно, и призвал руководство направить все имеющиеся ресурсы на повышение обороноспособности страны. «Эту говорильню надо заканчивать и делать все, чтобы войны не было», – подчеркнул он. И его поддержали ветераны войны Леван Микаа и Ахра Бжания. Последний заявил, что вхождение Абхазии в Союзное государство России и Белоруссии не отвечает интересам Абхазии. Он отметил, что все граждане Абхазии, а также добровольцы, сражавшиеся за свободу и независимость Абхазии, «будут наилучшим образом защищены в рамках действующей модели Конституции». И если кто-то считает, что не может отстоять суверенные права страны, «то пускай отходит в сторону и даст возможность тем, кто может это сделать», – сказал Ахра Бжания. Он подчеркнул, что именно независимость страны и была главной движущей силой для тех, кто воевал с грузинскими оккупантами: «если бы это было по-другому, то мы согласились бы на уговоры Козырева, Ельцина и так далее, которые настаивали на создании конфедеративного государства».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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