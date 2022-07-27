Спустя пять лет дело о похищении Азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы обрастает новыми подробностями: как утверждается в письме находящегося под арестом бывшего замглавы Службы госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили, похищение произошло по приказу основателя правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили, а непосредственное участие в похищении Мухтарлы принимали действующие высокопоставленные силовики Грузии. В связи с этим Мухтарлы намерен обратиться в Европейский суд.

Критически настроенный к властям Азербайджана журналист Афган Мухтарлы исчез в центре Тбилиси 29 мая 2017 года, а спустя три дня стало известно, что он арестован в Азербайджане по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде валюты. Суд в Баку приговорил его к шести годам лишения свободы. В марте 2020 года Афган Мухтарлы был освобожден властями Азербайджана и вылетел спецрейсом в Германию, где с 2019 года проживают его жена Лейла Мустафаева и их сын. Германия предоставила политическое убежище семье Мухтарлы.

Все эти годы Мухтарлы утверждал, что его похищение из Грузии и передача в Азербайджан произошли по приказу основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Эти доводы находят подтверждение в новом письме бывшего чиновника СГБ Грузии Сосо Гогашвили из руставской тюрьмы, где речь идет о событиях пятилетней давности. Все доказательства по этому делу уничтожил Оперативно-технический департамент СГБ, утверждается в послании:

«Поручение Бидзины – все улики, включая видеофайлы с камер наблюдения, впоследствии были уничтожены «зондер-бригадами» СГБ».

Гогашвили также назвал исполнителей «незаконных приказов» Иванишвили, в их числе действующие глава СГБ Григол Лилуашвили и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Сам Афган Мухтарлы намерен добиваться, чтобы следователи опросили Гогашвили по делу о его похищении, и для этого готов обратиться в европейские инстанции:

«В моем похищении были задействованы несколько ведомств, но вся ответственность лежит на Иванишвили, так как похищение было организовано по его поручению Вахтангом Гомелаури. За 15 дней до моего похищения в Тбилиси прибыл глава пограничной службы Азербайджана, он встретился с руководителями Министерства внутренних дел и службы государственной безопасности, где были обговорены детали операции. А потом, как я узнал, азербайджанская сторона выплатила СГБ Грузии три миллиона долларов».

В интервью телеканалу «Мтавари» Мухтарлы также заявил, что передал всю информацию нескольким депутатам Европарламента. Через несколько дней журналист намеревается отправить письмо с просьбой о помощи в Европейский суд, так как у него нет никакой надежды на грузинское правосудие. Параллельно его адвокат Арчил Чопикашвили выразил готовность предпринять все усилия для эффективного расследования дела на месте.

«Необходимо, чтобы Генпрокуратура провела допрос тех, кто упомянут в письме. Кроме того, необходимо найти все доказательства, которые подтвердят эту информацию, и опросить все лица, чьи запросы будут иметь отношение к делу. Соответствующие решения должны быть приняты в кратчайшие сроки, все зачинщики должны быть привлечены к ответственности», – заявил правозащитник.

В оппозиции считают, что в любом раскладе показания Гогашвили будут иметь негативные последствия для партии власти. По словам одного из лидеров партии «Лело» Анны Нацвлишвили, выдвинутые бывшим силовиком обвинения, исходя из степени их тяжести, в любом случае требуют незамедлительно ответа.

«Что касается приведенных в письме Гогашвили доводов, то, если они правдивы, это окажется неподъемным бременем для «Грузинской мечты», так как речь идет об очень тяжких преступлениях. Если же он говорит неправду, это не менее темное пятно для власти, так как этот человек был у них на очень высоком посту годами. К сожалению, даже если будет проведено расследование, как бывало не раз, из-за низкого доверия никто не сможет гарантировать общественности, что дело было расследовано объективно. Как бы там ни было, это письмо – головная боль для власти», – считает юрист.

В свою очередь, в «Грузинской мечте» предпочитают говорить о моральной стороне дела. Комментарий прозвучал из уст депутата Алуды Гудушаури.

«Что за фигуру представляет собой господин Мухтарлы, что присвоил себе такой статус? Ну и, конечно, признательные письма Гогашвили не могут иметь никаких правовых последствий. И чего хотите требовать от свободного от человеческих и моральных принципов человека? Это грязная политическая спекуляция от лица с нулевым моральным авторитетом», – заявил депутат.

По информации адвоката Сосо Гогашвили Рамаза Чинчаладзе, вызывает подозрение, что на дело его подзащитного с сегодняшнего дня наложен гриф «секретно»:

«Никаких правовых предпосылок для засекречивания этого дела не было. По всей видимости, кто-то сильно опасается огласки скандальных обстоятельств. По любому заявленному им факту он подтвердил мне свою готовность предоставить Народному защитнику, неправительственным организациям и прокуратуре исчерпывающую и подробную информацию».

Точная дата публикаций данных документов адвокату пока неизвестна.

Напомним, бывший замглавы СГБ Гогашвили был арестован у себя дома 16 июля. Ему инкриминируется превышение должностным лицом должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение законных интересов государства, и несколько статей, в совокупности предусматривающих лишение свободы сроком от четырех до семи лет.

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