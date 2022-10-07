5 октября в Женеве прошел 56-й раунд Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.



Абхазская делегация продолжила настаивать на необходимости согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы. Грузинская сторона в очередной раз отказалась от подписания документа, гарантирующего невозобновление боевых действий в зоне грузино-абхазского конфликта. Дата проведения очередного, 57-го, раунда не была определена и остается открытой.

Министр иностранных дел Инал Ардзинба, не принимавший участие в дискуссиях, достаточно категорично отозвался об очередном раунде. Он заявил, что «отказ Грузии от подписания мирного договора подрывает архитектуру безопасности в нашем регионе» и что Абхазии не нужна имитация работы, ей нужен результат. «Уже долгие годы эффективность дискуссий сомнительна», – сказал министр.

Посыл министра подхватили некоторые пользователи социальных сетей, назвав женевские дискуссии бесполезной тратой денег. Напомню, что женевские дискуссии – единственный формат, в рамках которого ведутся переговоры между Грузией и Абхазией.

Тем временем, пока министр иностранных дел отмечает бесперспективность переговорного процесса с Грузией, активисты социальной сети обсуждают очередное распоряжение премьер-министра, который «благословил» открытие еще одного магазина беспошлинной торговли на абхазо-грузинской границе. На сей раз разрешение на строительство получила загадочная фирма «Куазан МБТ». Догадываться о владельцах этой фирмы можно только по названию: Куазан – это село в Ткуарчалском районе Абхазии, и, видимо, учредители фирмы, зашифрованные в аббревиатуре, имеют к нему непосредственное отношение. Но суть не в том, что премьер-министр Александр Анкваб оказывает услуги своим сторонникам, а в том, что совершенно очевидны разночтения в действиях руководства страны. Тем более что экономисты утверждают, что наличие магазинов беспошлинной торговли отрицательно сказывается на налоговых поступлениях в бюджет. А кто должен защищать интересы бюджета? Думаю, что ни у кого нет сомнений, что премьер-министр и вся его правительственная команда.

Но я вернусь к министру иностранных дел Абхазии Иналу Ардзинба, так как на этой неделе он чаще других говорил о своей работе (все остальные просто молчат и хлопают в ладоши). После очередного визита в Москву он разразился целым каскадом новостей. Так, Ардзинба сообщил, что между Абхазией, Россией и Сирией будет создан трехсторонний механизм консультаций на уровне МИДов трех стран, который «нацелен на разработку и реализацию торгово-экономических и гуманитарных проектов», о консультациях, связанных с присоединением Абхазии к Союзному государству России и Белоруссии. Видимо, для себя министр уже все решил, и мнение общественности его мало интересует.

Тоном человека, решившего глобальную проблему, он сообщил, что в Соглашении о передаче в собственность ФСО России госдачи «Пицунда» будет отражен тезис о невозможности передачи данного объекта третьим лицам. Похоже, что, вырвав из контекста всего один из пунктов, вызывающих возмущение, глава внешнеполитического ведомства решил успокоить общественность.

Особое место в событиях недели занимает пресс-конференция Ахры Авидзба, прибывшего из Донбасса в Абхазию на празднование Дня Победы. По словам Авидзба, его приезд в Абхазию вызвал ажиотаж в руководстве страны – по тревоге были подняты подразделения ГСО и СГБ, которые направили на усиленную охрану президента, находившегося на конном соревновании в честь праздника. Без сомнения, психологический комплекс, который испытывает Аслан Бжания по отношению к Ахре Авидзба, связан с воспоминаниями о том, как последний привел его к власти в январе 2020 года.

Однако пресс-конференция Авидзба была посвящена не взаимоотношениям президента с его бывшим помощником, а намерениям руководства передать в собственность ФСО России пицундскую госдачу. Командир «Пятнашки» выразил коллективное отношение выходцев из Абхазии, воюющих в Донбассе, к данному вопросу. Он обратил внимание депутатов парламента, которые должны принять решение по ратификации, что в случае принятия соглашения они разделят ответственность за отчуждение абхазской земли с президентом и членами правительства.

6 октября прошли мероприятия, посвященные 30-летию освобождения города Гагры от грузинских оккупационных войск. По улицам города прошел бессмертный полк с фотографиями людей, погибших при освобождении Гагры, по центральным улицам показали свое мастерство конные наездники, и завершилось празднование концертом и салютом. Напомню, что город был захвачен в первые дни войны и находился в оккупации два месяца. 6 октября Гагра была освобождена от войск Госсовета Грузии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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