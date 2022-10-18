Абхазская и российская стороны заинтересованы в возобновлении встреч в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гали, сообщают абхазские СМИ. Реакции с грузинской стороны пока нет. Встречи между сторонами на этой площадке были прерваны более четырех лет назад вследствие демарша абхазской и российской сторон, которые отказывались обсуждать тему убийства гражданина Грузии Отхозория абхазскими пограничниками.

Информация о консультациях сторон появилась в понедельник на Telegram-канале т.н. посольства России в Абхазии по итогам встречи де-факто министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с послом России Михаилом Шургалиным.

«Инал Ардзинба провел встречу с Михаилом Шургалиным. В ходе встречи стороны обсудили перспективы возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в г. Гали. Абхазская и российская стороны подтвердили заинтересованность в возобновлении работы данного формата, деятельность которого будет способствовать снижению напряженности и укреплению безопасности на местах. На данном этапе идет процесс согласования позиций всех участников переговорного процесса», – говорится в сообщении.

Там же было отмечено, что МИД самопровозглашенной республики «прорабатывает возможность возобновления деятельности в этом формате в соответствии с поручением президента Республики Абхазия Аслана Бжания».

Последняя, 57-я встреча в рамках МПРИ, которая проходила 27 июня 2018 года, провалилась: российские и абхазские участники покинули встречу из-за разногласий с представителями Грузии. Последние хотели включить в повестку встречи вопрос об убийстве Гиги Отхозория. Причиной недовольства абхазской стороны также стало принятие грузинскими властями санкционного «списка Отхозория-Татунашвили», в который вошли 33 человека. Все они обвинялись в преступлениях, совершенных на оккупированных территориях по отношению к гражданам Грузии».

Как заявил тогда руководитель грузинской делегации, глава аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе, позиция грузинской стороны заключалась в том, что для нее принципиально важным является справедливое наказание убийцы Гиги Отхозория:

«Принятие грузинскими властями «списка Отхозория-Татунашвили» было использовано представителями РФ и де-факто режима Абхазии для политически мотивированных действий. В частности, они языком шантажа, неприемлемым для данного формата, в ультимативной форме потребовали изъятия из повестки дня вопроса Гиги Отхозория. Такая постановка является неприемлемой для центральных властей Грузии, на что мы отреагировали соответствующим заявлением. После этого представители РФ и де-факто режима Абхазии сорвали формат, покинув встречу».

Политолог Паата Закареишвили на протяжении длительно периода в ранге госминистра принимал непосредственное участие в переговорном процессе. Он считает, что возобновление формата станет возможным только в случае уступок с обеих сторон:

«Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты служит своеобразной разгрузкой для женевского формата. В Гали рассматривались вопросы местного характера, а более важные проблемы обсуждались в Женеве. Абхазская сторона предлагала перенести вопрос Отхозория в список женевских дел, но грузинская сторона предлагала обсуждать его в первоочередном порядке на полях гальских встреч, так как резонанс грузинской общественности в связи с нашумевшим убийством Отхозория был очень велик. В итоге работа была приостановлена».

Сейчас, по всей видимости, актуализация вопроса произошла с подачи российской стороны на проходящих недавно женевских консультациях, убежден Паата Закареишвили:

«Очевидно, это было российской инициативой, которая ведет двойную игру в отношении Грузии: то она отменила т.н. референдум в Цхинвали, то потом прислала «в подарок» Лукашенко, а вот сейчас решила реанимировать гальский формат. И как это было подано в российских СМИ: «глава МИД Абхазии в Сухуми встретился с послом РФ». В Москве не скрывают удовлетворения политикой, проводимой руководством «Грузинской мечты». По всей видимости, сухумским властям негласно предложили закрыть глаза на «список Отхозория-Татунашвили» и сесть за стол переговоров. Но также убежден, что и Тбилиси не вернет этот вопрос в Гали. Таким образом, встречи возобновятся, что больше на руку грузинской стороне, которая таким образом будет решать проблемы грузинских граждан на оккупированной территории».

Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты, наряду с Женевским международным дискуссионным форматом, был создан после августовской войны 2008 года. Сопредседателями являются специальные представители Европейского союза, ОБСЕ и Организации Объединенных Наций. Во встречах принимают участие представители правительства Грузии, США и России, де-факто властей Абхазии и Южной Осетии.

С 2010 года заседания МПРИ несколько раз прерывались. Большой перерыв наступил в 2012 году, когда Сухуми объявил тогдашнего главу мониторинговой миссии ЕС «нежелательным лицом на территории Абхазии». Несмотря на то, что в 2013 году был назначен новый глава миссии, встречи МПРИ не возобновлялись до 2016 года.

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