Санкции Киева обострили и без того натянутые украинско-грузинские отношения. По указу президента Владимира Зеленского под них попали четверо близких родственников основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. В оппозиции считают, что вслед за украинскими последуют и международные санкции.

В Украине держат слово. Вскоре после начала российской интервенции украинские политики и высокопоставленные должностные лица заговорили о неминуемых санкциях против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и его окружения. В правящей партии тогда же заявили, что это стало следствием ее осторожной, а для оппонентов «капитулянтской» позиции в вопросе решительного осуждения Москвы за полномасштабное нападение на Киев, а также отказ от введения дополнительных двухсторонних санкций против России.

В Киеве неоднократно обвиняли грузинские власти в пособничестве Москве в обходе западных санкций, но доказательств при этом не предъявляли, что, впрочем, не мешало лидеру фракции властной партии «Слуга народа», этническому грузину Давиду Арахамия, неоднократно обещать помощь Грузии в «дебидзинизации». В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (в интервью «Голосу Америки») называл Бидзину Иванишвили «очень четко выраженным пророссийским олигархом».

Однако в санкционном списке, который подписал президент Зеленский накануне, сам Бидзина Иванишвили не значится. В перечень попали четверо близких родственников олигарха: его брат Александр Иванишвили, жена брата Кетеван Хараидзе, двоюродный брат Иванишвили Уча Мамацашвили вместе с сыном Тите.

Это наказание за отказ от открытия второго фронта, возмущался депутат партии власти Ираклий Заркуа, не стесняясь переходить на личные оскорбления в адрес украинских политиков:

«Это необоснованное решение, шантаж по той причине, что правительство Грузии справедливо отказало Украине в открытии второго фронта. Украина должна хорошо осознать, в какую игру она вступает, эта игра не входит в ее государственные интересы. А Даниловы (Алексей Данилов – секретарь Совета национальной безопасности и обороны), Подоляки (советник главы офиса президента Украины) и им подобные подонки не смогут нанести вред грузино-украинским отношениям».

Глава парламентского комитета Михаил Сарджвеладзе недоумевал по поводу решения Киева, не забыв упрекнуть украинские власти и в том, что осужденного заочно на родине бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили там держат советником, в том числе по правам человека, и он даже сопровождает украинского генпрокурора в поездках в Совет Европы:

«Я не знаю, что после этого можно ожидать? Наверное, признают независимость Абхазии или какие-нибудь другие странные решения примут. Кто-нибудь на белом свете знает конкретно, что стало причиной этих санкций? Видимо, в государстве, где защиту прав человека доверяют Зурабу Адеишвили, считают, что под санкции должны попадать невинные люди. Это не первая ошибка, которую в отношениях с Грузией допустило украинское государство, высокие должностные лица».

К упомянутым Сарджвеладзе ошибкам в партии власти относят и то, что в марте Киев из Тбилиси отозвал посла Украины в Грузии.

Подвергнуть санкциям Бидзину Иванишвили, как «пагубно влияющего на грузинскую демократию», говорится и в принятой в июне резолюции Европарламента. Позже в предложенных Брюсселем 12 рекомендациях для получения страной статуса кандидата на членство в ЕС тоже оказался пункт о деолигархизации. Несмотря на протест «Грузинской мечты», многие считают, что он касается самого богатого человека в Грузии Бидзины Иванишвили.

О том, что граждане Грузии и Беларуси могут попасть под украинские санкции, еще в июле сообщил экс-посол США в России, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности и член Международной рабочей группы по санкциям против России при президенте Украины Майкл Макфол. Об этом напомнил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Мы знаем, что комиссия Макфола работает над введением международных санкций. Это первый шаг, предупреждение, «красный свет» для Иванишвили и власти: если на словах они продолжат идти к Западу, а на деле – сотрудничать с Россией, им придется отвечать за все это».

Санкции против окружения Иванишвили в Грузии многие связали с апрельским скандалом, возникшим после распространения в сети аудиозаписи, на которой, как утверждают авторы публикации, российский олигарх Владимир Евтушенков по телефону разговаривает с основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили и просит его оказать какую-то услугу, связанную с «зерном». Согласно записям, эту просьбу Иванишвили перепоручил премьер-министру Ираклию Гарибашвили. Представители власти отрицают подлинность данных записей. Евтушенков подтвердил в интервью ТВ «Формула» встречу своего представителя с главой грузинского правительства, однако опроверг бизнес-отношения с Иванишвили.

Украинские власти уже конфисковали все активы миллиардера Евтушенкова. А попавшим под санкции родственникам Иванишвили грозят 10-летние ограничения, в числе которых блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение полетов и перевозок по территории Украины, запрет на приобретение в собственность земельных участков и другое.

На данном этапе нет публичных сведений, какими активами и бизнесом владеет в Украине окружение Иванишвили. Украина после войны остается в десятке крупных торговых партнеров Грузии, а с учетом обширного бизнеса родственников Иванишвили, не исключена их связь с Украиной.

Ближе к вечеру адвокат Учи Мамацашвили (двоюродный брат Иванишвили) Амиран Гигуашвили распространил заявление. В нем отмечается, что решение украинских властей «лишено всякой фактической и правовой аргументации и представляет собой только политическую спекуляцию».

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