Россия пытается заблокировать зерновую сделку, но не спешит разрывать соглашение. После воинственных заявлений на Совбезе Кремль внезапно сменил риторику, предложив ООН добиться от Украины гарантий безопасности для российских судов сопровождения.

Россия не отказывается от участия в зерновой сделке, но требует от участников соглашения гарантий безопасности для своих судов сопровождения. Владимир Путин после того, как Турция заявила о том, что обеспечит выполнение поставок украинского зерна, изменил риторику. Теперь президент России вместо жестких ультиматумов призывает Анкару и ООН добиться от Украины гарантий того, что Киев не будет использовать беспилотники в акватории Черного моря:

«Мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции, – нет. Мы говорим о том, что мы приостанавливаем. Одним из организаторов этой работы был Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, и сотрудники ООН принимают активное участие в этой работе, за что мы им благодарны, безусловно. Но пусть тогда они проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет… Эти беспилотники – и подводные, и воздушные – частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины. Таким образом, они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются. А мы же обязались обеспечить эту безопасность. Но если, вы меня извините за простоту выражения, Украина долбанет по этим судам? Виноватыми будем мы».

Слова Владимира Путина контрастируют с позицией, высказанной постпредом России при ООН. Василий Небензя, выступая на Совете безопасности, созванном в связи с атакой беспилотников на Севастопольскую бухту, где базируются корабли Черноморского флота, недвусмысленно дал понять, что Москва не позволит осуществлять функционирование зернового коридора без своего участия:

«Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля Черноморская инициатива без нас выполняться не должна. А принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают. В то же время, учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором, и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов».

Впрочем, на остальных членов Совбеза речь российского представителя впечатления не произвела. Представитель США предложил Москве, напротив, расширить указанную Небензей Черноморскую инициативу, чтобы нивелировать угрозу голода в развивающихся странах и совместно обеспечить безопасность любых гражданских судов, следующих по гуманитарному коридору.

Что касается обвинений Москвы в том, что Киев использовал безопасные маршруты и осуществил атаку на Севастопольскую бухту, прикрываясь транспортными кораблями, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс указал на то, что в период, когда были атакованы корабли Черноморского флота, коридор не использовался, а значит, беспилотники не могли использовать как прикрытие гражданские суда:

«Сообщение о предполагаемом неправомерном использовании грузовых судов в военных целях… В ночь на 29 октября, когда произошли нападения, в коридоре не было ни одного судна. Ни одно судно не сообщило об инциденте в выходные дни».

Украина, со своей стороны, подчеркнула свою готовность и впредь осуществлять поставки зерна, вне зависимости от того, участвует Россия в сделке или нет. Как отметили в Киеве, с их стороны соглашение было заключено не с Москвой, а с Анкарой и ООН. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что партнеры Украины по договору – ООН и Турция – «успокоят» российскую риторику, а другие союзники Киева – усилят поддержку страны в войне с Россией:

«Террор против украинских энергообъектов, а еще и на фоне попытки России обострить мировой продовольственный кризис – это очевидные доказательства того, что Россия и дальше будет противопоставлять себя всему международному сообществу. А если так, то России не место в Совбезе ООН и всех других международных структурах. Благодарю и господина Шольца, и господина Гутерриша за поддержку наших действий, направленных на сохранение экспортной зерновой инициативы и недопущение развертывания в части регионов мира масштабного голода. Очень важно сейчас не допустить этой глобальной дестабилизации, которой хочет Россия. И мы можем ее не допустить».

При этом Зеленский особо подчеркнул важность дальнейшего усиления системы противовоздушной обороны страны. По его словам, помощь Запада существенно изменила расклад сил в воздухе и возможности российской армии снижаются с каждым днем:

«Конечно, мы будем и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону. Но уже сейчас на каждые десять попаданий террористам приходится тратить минимум в четыре раза больше ракет. Еще хуже показатели у России по дронам, в том числе и по тем, которые поставили им сообщники из Ирана. И это видит мир. Видит, что бывшая «вторая армия мира» уже даже не 22-я по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она пошла вообще во вторую сотню. И это будет».

В Москве, впрочем, продолжают настаивать, что в военном отношении у России все идет по плану. Минобороны отчиталось о завершении частичной мобилизации, а в Кремле поспешили заверить сограждан, что указ президента выполнен и никаких дополнительных указов, подтверждающих это, ненужно:

«Нет, там же речь шла о конкретном количестве – до 300 тысяч человек, соответственно, этот указ выполнен».

Но независимые юристы и правозащитники предупреждают, что мобилизация не может считаться завершенной до тех пор, пока действует указ о ней и не издан новый – о ее прекращении.

О том, что мобилизация в России может быть продолжена негласно, говорят и западные аналитики. По их мнению, это будет зависеть от ситуации на фронтах. Несмотря на то, что российское Минобороны и прокремлевские СМИ и телеграм-каналы утверждают о стабилизации положения и даже переходе в наступление на некоторых участках, в Херсонской области продолжается эвакуация населения. Теперь уже с левого берега Днепра в сторону российской границы.

«Поступают сведения о том, что украинские войска могут применить самые грязные методы ведения войны, которые, несомненно, отразятся на мирных жителях. Также есть достоверная информация, что Киев готовит массированный ракетный удар по Каховской плотине. Это может привести к полному затоплению многих наших районов, прибрежных, на левом берегу. Поэтому я принял решение о дополнительной эвакуации левобережья, 15-километровой зоны», – заявил глава пророссийской администрации Херсона Владимир Сальдо.

Генштаб украинской армии, со своей стороны, утверждает, что в Каховке российские военные выселяют людей из домов и оборудуют укрепления и минные заграждения. Населенный пункт расположен на восточном берегу Каховского водохранилища напротив Берислава. Этот город и расположенная ниже по течению Днепра Новая Каховка считаются ближайшими вероятными целями наступления украинской армии.

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