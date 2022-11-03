За девять месяцев текущего года в Грузии произошло 4060 ДТП, в которых погибли 306 человек. Между тем за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 4335 дорожных происшествия и 305 летальных случая. Почему уровень смертоносности на дорогах страны не сокращается, несмотря на снижение числа аварий? На вопросы отвечает председатель НПО «Альянс за безопасные дороги» Эка Лалиашвили.

– Калбатоно Эка, каковы последние данные по ДТП и смертности на дорогах страны и какие выводы можно сделать исходя из них?

Аварии у нас более тяжелые, чем во многих странах Европы. Причин тому, конечно, много: здесь и поврежденный транспорт, инфраструктурные недочеты…

– Эта статистика, которая охватывает первые три квартала года, говорит нам о том, что количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 6%, однако не сократилось число смертей и количество пострадавших. Это говорит об одном – необходимо больше работать в этом направлении. Если мы ознакомимся с опытом других стран и их стратегиями, над которыми они работают, все они говорят: аварии могут случаться, их количество может и не сокращаться, но даже расти, однако в этих ДТП граждане не должны погибать и даже получать тяжелые травмы. Как я уже сказала, в нашем случае статистика по авариям сократилась, а показатель смертности остается на прежней отметке. Более того, аварии у нас более тяжелые, чем во многих странах Европы. Причин тому, конечно, много: здесь и поврежденный транспорт, инфраструктурные недочеты… Основные же факторы аварий – это превышение скорости, нарушение правил маневрирования. Подобное поведение в итоге приводит нас к такому итогу и таким обстоятельствам.

– Есть ли возможность и способы избежать таких тяжелых итогов?

– Очень важно обращать внимание на вопросы, которые здесь возникают: используют ли граждане ремни безопасности на задних сидениях, детские кресла, что делается для снижения скорости на дорогах в городе и населенных пунктах? Необходимо создавать специальные зоны на территориях школ, улучшать сферу технического инспектирования (в этой реформе очень много недочетов, и их необходимо исправлять), взяться за администрирование системы баллов, (срезаемых с водительских прав за нарушения). В общем, необходимо провести много мероприятий, есть много вопросов, которые необходимо обсудить, и в этом направлении нам нужно очень срочно, в кратчайшие сроки начать работу. Парламент и исполнительные власти должны работать над повышением информированности населения. Естественно, это будет шаг вперед, который позитивно отразится на статистике.

– Насколько мне известно, в Грузии ведется работа над новыми ограничениями для водителей. Могут ли они действительно улучшить ситуацию на дорогах?

– Конечно, это только часть того комплексного вопроса, над которым необходимо работать. Повысятся штрафы за превышение установленного скоростного режима в 40 км/ч, планируется назначить штрафы за т.н. дрифт. Все это лишь малая часть, а мы должны работать над масштабным планом по сокращению аварий в стране и не фрагментарно, а комплексно и целенаправленно.

– Раньше вы говорили о необходимости внедрения в Грузии концепции Vision Zero, что это такое?

Vision Zero – один из фундаментов нашей стратегии, и мы стремимся к этому, потому требуем от властей более активных действий

– Vision Zero – это проект, а точнее видение, впервые внедренный в Швеции. Он и гласит: аварии могут случаться, но смертельные случаи, травмы должны сокращаться и в итоге сойти до нуля. Люди делают ошибки, потому аварии могут происходить, но не должны заканчиваться летальными исходами. Наша страна как раз стремиться к Vision Zero, конечно, тяжело дойти до отметки в ноль смертельных случаев, но мы не должны прекращать стремиться к этому. Есть целый список, множество законов необходимо принять и осуществлять их администрирование. Но что мы делаем для того, чтобы осуществить проект Vision Zero в Грузии? А Vision Zero – один из фундаментов нашей стратегии, и мы стремимся к этому, потому требуем от властей более активных действий. Если говорить о проблеме после произошедших аварий, действий постфактум обычно не бывает достаточно.

– Не могли бы вы подробнее рассказать об этой программе?

– В ней есть и инфраструктурные решения – механизмы сокращения скорости на дорогах, например, как нужно сузить улицу, чтобы водители на ней не развивали большую скорость. Это технические вопросы. В пример можно привести проспект Чавчавадзе: мы перераспределили дорогу, оставили водителям одну линию, даже если кто-то очень захочет, он не сможет развить большую скорость, скажем, 100 км/ч, конечно, если водитель не совершит какое-то очень агрессивное действие и не начнет переходить с полосы на полосу. Подобные решения существуют, и мы должны обсудить, какая схема подойдет нашим дорогам. В Тбилиси, к примеру, есть очень широкие дороги – Важа Пшавела, Казбеги, мэрия нам обещает, что спланирует их так, чтобы они больше были рассчитаны на пешеходов. В общем, речь идет о решениях, которые «успокоят» движение в школьных зонах, в населенных пунктах. Это одно из направлений, и мы ничего нового не выдумываем – это один из механизмов Trafficalm (спокойного движения): инфраструктурные решения, исправный транспорт, поведение людей, которые должны понимать, что это большая ответственность.

– А какова роль патрульной полиции в этом вопросе?

Мы привыкли, что должны опасаться только патрульных, но необходимо, чтобы и без полицейских мы понимали, что за безопасностью на дорогах следят

– Конечно, роль патруля очень важна. Однако тут речь идет о таком большом ресурсе администрирования, что только полиция не сможет за всем этим следить, за это должны отвечать и камеры видеонаблюдения. Они должны фиксировать все нарушения, особенно тяжелые. Мы привыкли, что должны опасаться только патрульных, но необходимо, чтобы и без полицейских мы понимали, что за безопасностью на дорогах следят. Штрафы и снятие баллов с водительских прав должны фиксировать и посредством умных камер. Мы не можем потребовать от полиции заниматься всем этим, в их обязанности входит не только следить за дорогами. И вроде МВД заинтересовано в этом вопросе, но нам нужны конкретные действия: встречи, создание рабочих групп, обсуждения этих вопросов. Но таких шагов мы не видим, не было никаких встреч и обсуждений в парламенте, в исполнительной власти, а мы хотим увидеть действия.

– Часто, когда заходит речь о необходимости что-то менять для улучшения ситуации на дорогах, складывается впечатление, что речь идет только о Тбилиси и нескольких больших городах.

– Да, это должно происходить не только в столице, но и в других городах, аварии происходят везде. Акцент делается на Тбилиси потому, что здесь самое активное движение, но план должен быть разработан и для маленьких городов и сел, в рамках одного стандарта. Но пока у нас нет такого стандарта, по которому можно было бы создать общий план.

– А что для этого необходимо?

– Для этого необходима политическая воля, в остальном все это можно сделать. Кроме того, нужны финансовые и человеческие ресурсы – это важно.

– Власти не проявляют такой политической воли?

– Мы не видим, что существует такая сильная воля для решения данного вопроса. На эту тему можно и не говорить долго, обо всем и так расскажет статистика, о том, что делается и не делается. И в итоге, что бы кто ни делал, – если это не отражается позитивно на статистике, значит, мы что-то делаем неправильно.

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