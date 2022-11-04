Сванети – оскал грузинского традиционализма

Как известно, в последние годы Грузия стала полем виртуальных сражений между условными либералами и консерваторами. «Условными» – потому, что ни первые, ни вторые, по сути, не являются таковыми.

«Либералами» можно считать городской средний класс и определенную прослойку сельского населения, которые, на самом деле, никакие не либералы, а просто нормальные люди, которые не считают, что женщине место на кухне, всех неправославных надо гнать из страны, грузинка не должна выходить замуж за иностранца, а геев надо потрошить заживо.

Те, кто называет себя «консерваторами», по большей части просто бездельники и ксенофобы, отличающиеся повышенной агрессивностью в быту, приверженностью криминальному менталитету и святой убежденностью в том, что «грузинство» стоит выше любого закона. В общем, британские тори и американские сторонники «старой партии» - в ужасе…

В целом условные «консерваторы» битву проигрывают, поскольку это битва с календарем, и нормальное большинство отвоевывает в ходе общественных сражений метр за метром. Но есть и исключения.

Сейчас мы переходим на совершенно другую тему, которая вроде бы никак с вышесказанным не связана. Это… энергетика. Как известно, пару десятилетий назад в Грузии был жуткий энергокризис, который с трудом удалось преодолеть и о котором сейчас отдаленно напоминают крайне редкие, максимум на полчаса, отключения энергоснабжения в различных местах. Но есть один регион, в котором до сих пор плавятся линии электропередач, нет никакой учетности, все воруют свет друг у друга как могут – и это не Абхазия. Это – Сванети. И причина – та же самая: бесплатная энергия привела к безудержному росту добычи криптовалюты.

По идее, в первую очередь за это ответственность несет правительство – еще при Саакашвили из-за сложных климатических, социальных и экономических условий регион освободили от уплаты потребленной электроэнергии. С тех пор прошло много времени, сваны на волне туризма разбогатели и, по идее, вполне могли бы, как и все остальные сограждане, платить за свет. Но правительство наше не любит лишних сложностей, и проблема пущена на самотек.

Казалось бы, при чем грузинский традиционализм и энергокризис? Как они друг с другом связаны? На самом деле, связь более чем прямая.

Сванети – это регион победившего грузинского архаизма. Там до сих пор средние века, если не принимать во внимание смартфоны и машины, которые, кстати, еще никого не сделали цивилизованными. Там нет даже намека на условный грузинский либерализм, там до сих пор совершенно мачоистическое общество, которое постоянно любит подчеркивать свою мужественность. Тоже, кстати, не очень красивое свойство: если ты прямо такой уж супермужик, – молчи, пусть об этом говорят другие.

Про Сванети есть один анекдот. В Грузию с проверкой прибыл царь Давид Строитель, который оказался страшно всем недоволен, но, посетив сванов, прослезился – «Вы остались точно такими же, какими я вас оставил»… Шутка, конечно, но доля истины в ней немалая.

Сванети – это икона стиля для всех грузинских традиционалистов, которые, как и Давид Строитель из анекдота, считают, что это единственное место, где «грузинство» сохранилось в первозданном виде и не претерпело никакого влияния загнивающего Запада…Туристам это очень нравится – горы, суровые люди, каменные башни, экзотика в общем… Однако в реальной жизни все обстоит куда прозаичнее, и энергокризис показал полную несостоятельность грузинской традиционной модели устройства жизни даже в отдельно взятом регионе.

Основой экономики Сванети является туризм, и ровно сейчас перед нашим глазами местное население убивает собственное будущее. Развитие туризма под угрозой, так как туристы любят дикие места, но предпочитают дикость совмещенную с комфортом. Энергодефицит – прямой путь к разрушению того единственного, что позволило региону вынырнуть из состояния полного хаоса и беспросвета. Назвать это просто безответственностью – слишком мягко.

Еще одно свойство грузинского традиционализма – круговая порука. Вот у вас гостиница, бизнес, туристы, а тут какая-то говорящая обезьяна ворует у вас электроэнергию, клепает свои поганые биткоины, а вы молчите в тряпочку. То ли вам неудобно говорить, так как среди них есть ваши знакомые, то ли вы боитесь, то ли над вами довлеет чей-то авторитет… Результат один: в нормальном обществе этих хамов собственные соседи бы затаскали по судам, а в Сванети – молчок.

Энергокризис показал никчемность и пустоту всех традиционных ритуалов, которые действуют ровно до того момента, как затронут чьи-то конкретные интересы. Так, в Сванети очень любят разного рода беготню вокруг костра и напыщенные, пафосные обряды – например, коллективные клятвы. Что-то типа «МЫ клянемся, что не допустим строительства ГЭС в Сванети!»

Года два назад сваны в очередной раз побегали вокруг костра и поклялись пресечь незаконный майнинг. Но это вам не строительство ГЭС какой-то там корейской компанией. Тут – свои, местные. Это вам не корейцы. В результате, как и следовало ожидать, клятва имела лишь телевизионно-медийный эффект и не сумела даже притормозить майнинг хоть на секунду. Эти все ваши клятвы для лохов и туристов, а конкретным пацанам на них плевать.

Фарисейство как образ жизни тоже неотъемлемое свойство грузинского традиционализма, который в полный рост мы можем наблюдать именно в Сванети. Вроде бы спросишь – все такие прямо патриоты, все готовы голову положить за свой край, но остановить процесс разрушения и деградации не могут. Вроде бы все за экологию, борются против ГЭС, но при этом нещадно вырубают собственные леса и неизбежно приближают момент, когда лавина в один ужасный день просто сотрет с лица земли весь регион – со всеми гостиницами и башнями.

И все это сопровождается оглушительным молчанием местных жителей – не вижу, не слышу, не знаю…

Грузинский традиционализм – недееспособен, он рушит и уничтожает все, к чему прикоснется, и Сванети – это лишь небольшая, уменьшенная модель того, во что снова превратится страна, если ОНИ – победят.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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