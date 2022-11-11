Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» готовится к выборам председателя и обновлению политсовета. Сегодня были выдвинуты два кандидата, оба – непримиримые противники действующего лидера Ники Мелия.

Ника Мелия был избран на пост председателя «Национального движения» в 2020 году назад путем онлайн-голосования. Тогда он сменил на посту Григола Вашадзе, неожиданно и безо всяких консультаций покинувшего партию. Именно тогда появились первые признаки напряженности внутри партии. Некоторые уже тогда высказали подозрения, что победа над Леваном Варшаломидзе была достигнута благодаря фейковым аккаунтам троллей и ботов, которые оказали решающее влияние на итоги голосования. Однако продолжения история не получила.

Критика в адрес председателя в партии снова обострилась в последние месяцы, особенно в связи с тюремным заключением экс-президента Михаила Саакашвили. Его критиковали, в том числе, и за то, что он распустил масштабные митинги у дверей руставской тюрьмы, за недостаточные усилия для «освобождения Саакашвили из плена», которое он анонсировал на осень.

Взаимное раздражение достигло открытого физического столкновения нескольких гражданских активистов с Никой Мелия в офисе партии. Тогда, в конце сентября, по словам активиста Георгия Мумладзе, телохранители Ники Мелия избили его и его товарищей, которые пришли в офис, чтобы снять с себя обвинение в сотрудничестве с СГБ, которое высказал против него Мелия.

Однако, несмотря на это, Мелия по-прежнему готов снова баллотироваться на следующих выборах. Сегодня Мумладзе выдвинул свою кандидатуру на пост председателя. По его словам, бездеятельность Мелия ставит партию перед необходимостью перемен:

«Я буду делать то, что обещаю избирателям, а не говорить сегодня одно, а завтра делать другое, что мы много раз видели от Ники Мелия за это время. Обещания, разговоры о планах, но в конечном итоге ноль действий, что и привело нас к такому результату. Во-первых, он не имеет легитимности среди своих избирателей, а с другой стороны, ему не хватает политического опыта. После перевыборов человеческие и материальные ресурсы партии должны быть направлены на смещение российского олигарха, во имя спасения Михаила Саакашвили от политического плена и ради евроатлантического будущего Грузии!» – сказал Мумладзе.

Свою кандидатуру сегодня выставил и Георгий Чаладзе, который написал на своей странице в Facebook, что ему нужна помощь для достижения общей цели – освобождения находящегося в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Президент Саакашвили должен быть освобожден! Время на исходе. Необходимы эффективные действия с результатом – свободой Миши. Жизненно необходимо в короткие сроки добиться результата – освобождения третьего президента! Я не собираюсь тратить время на прошлое, я не могу его изменить, но мы можем создать будущее вместе!» – написал Чаладзе.

Некоторые старожилы партии встретили выдвижение его кандидатуры с недоумением. Депутат Роман Гоциридзе выложил в соцсетях скриншот оскорбительного поста Чаладзе в его адрес, сопроводив его едким комментарием:

«Этот человек желает стать председателем партии? Этот процесс приобрел комический вид. В партии должны быть проведены демократические выборы, и все партийное руководство должно быть укомплектовано достойными и квалифицированными людьми», – написал Роман Гоциридзе.

Заявление Гоциридзе поддержал оргсекретарь партии Бачо Долидзе, заявивший, что поначалу принял эту историю за шутку, так как в партии много других авторитетных людей.

Впрочем, инициатор скандального брифинга, положившего начало процессу перевыборов, депутат Тбилисского сакребуло Ираклий Надирадзе призвал коллег относиться с уважением к каждому кандидату, подчеркнув, что Чаладзе, объявивший борьбу за пост председателя «Национального движения», «более чем достойный человек».

Сегодня в партии идут консультации, но пока неизвестно, когда состоится политсовет, который должен назвать дату выборов и кандидатов. Члены политсовета не высказывают своих предпочтений.

​По сведениям из различных источников, сторонники Кезерашвили сейчас выступают против Ники Мелия как внутри партии, так и за ее пределами. Согласно этой версии, среди тех, кто пытается бороться за влияние в партии, – бывший премьер-министр Вано Мерабишвили, и эта борьба усилилась после того, как Михаил Саакашвили дистанцировался от грузинской политики и участия в делах партии. По информации телеканала «Рустави 2», часть партийцев рассматривают кандидатуру Левана Хабеишвили, их поддерживают Кезерашвили и Мерабишвили. С другой стороны – бывшие министры, братья Ахалая, которые лоббируют Нику Мелия.

Последний несколько раз в нелицеприятных формах высказывался в адрес Давида Кезерашвили, владельца телеканала «Формула». В сентябре 2017 года Мелия сказал следующее о бывшем однопартийце:

«У меня нет морального права справедливо критиковать прихвостней Иванишвили, когда я знаю, что в партии, политсовет которой я возглавляю, много лет назад был человек, который совершенно необъяснимым образом заработал миллионы – разбоем, воровством и грабежом».

24 сентября председатель «Нацдвижения» также заявил, что бывший министр обороны Давид Кезерашвили опасен для его партии.

«Ни один партнер не должен оказывать неформального влияния на партию... Я вижу опасность этого», – сказала Ника Мелия.

По информации Радио Свобода, пока не решено, в какой форме будут проходить выборы. Часть членов партии требует, чтобы состав руководства был изменен на партийном съезде с участием только делегатов. Другая часть по-прежнему выступает за участие широкого круга сторонников партии на выборах.

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