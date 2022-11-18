Неделя началась с «энергетической» новости о падении воды в Джварском водохранилище. Для жителей Абхазии это означает, что веерные отключения электричества, причиной которых стала авария на ВЛ «Ачгуара» 1 ноября, плавно перетекут в веерные отключения по причине низкого уровня воды в водохранилище. И вполне вероятно, что новый график отключений будет более жесткий, чем сегодняшний по пять часов в сутки.

О кризисе в энергетике говорили на пресс-конференции в Сухуме депутаты шестого созыва, создавшие экспертный совет, и на брифинге лидера оппозиционного движения Адгура Ардзинба и экс-депутата Гарри Кокая, которые представили общественности сенсационный документ, свидетельствующий о хищениях в особо крупном размере (как любят говорить в прокуратуре) при ремонте высоковольтной линии электропередач «Ачгуара». По данным, представленным на брифинге, на закупку оборудования и материалов для ремонта высоковольтной линии было выделено более 100 млн рублей. Документы свидетельствуют, что цены на материалы, приобретенные еще в 2021 году, завышены как минимум на 30-40%. Адгур Ардзинба подчеркнул, что перечень материалов был спущен правительством «Черноморэнерго», которое «было вынуждено подписать контракт на приобретение всего этого оборудования по указанным ценам».

Он привел несколько примеров завышения цен в два и три раза и призвал граждан самим провести свое расследование по всем 70 позициям.

Гарри Кокая, в свою очередь, подчеркнул, что в два раза завышена цена на грузоперевозки, и обратил внимание на то, что оборудование и материалы оплачены еще в 2021 году. Он сообщил, что приглашенные подрядчики осуществляли ремонтные работы без проектно-сметной документации. И в этом он видит коррупционную составляющую – 50%-ные откаты. Гарри Кокая уверен, что не было никакой необходимости для привлечения сторонних подрядчиков, так как «Черноморэнерго» справилось бы с работой по замене проводов самостоятельно. Что в итоге и произошло – сегодня абхазские энергетики переделывают работу подрядчиков.

«Если кто-то будет опровергать подлинность этих материалов, то мы представим и контракты, и накладные», – сказал Адгур Ардзинба.

Пожалуй, впервые за все время исполнительная власть засуетилась и оперативно отреагировала на обвинения в тот же день. Министр экономики Кристина Озган, находящаяся в Москве, сообщила, что даст комментарий государственному агентству «Апсныпресс», когда вернется в Абхазию, а президент Аслан Бжания поручил Генпрокуратуре и СГБ проверить данные, свидетельствующие о хищениях. Промолчал только премьер-министр Александр Анкваб. Генпрокуратура провела совещание и поручила своим сотрудникам заняться изучением вопроса. Впрочем, помощь подоспела из социальных сетей, пользователи которых прорабатывают представленные документа и самостоятельно выясняют размеры хищений по каждой из 70 позиций.

Тема энергетического кризиса продолжала набирать обороты и далее, когда депутаты парламента шестого созыва, создавшие экспертный совет, посвятили презентацию своей организации кризису в энергетике, который, по их мнению, свидетельствует о несостоятельности нынешней власти. Обвинения в адрес президента и правительства были жесткими, но аргументированными. Экс-депутаты по пунктам исследовали все действия исполнительной власти в энергетической сфере, назвали их преднамеренными и направленными на полный развал энергетической системы. По их данным, потребление электроэнергии после решения правительства о легализации деятельности по добыче криптовалюты увеличилось на 1 млрд кВт.

Выступавшие напомнили, что требовали от правительства проведения замены проводов, когда из-за ремонта деривационного тоннеля была остановлена Ингур ГЭС и страна потребляла закупленную в России электроэнергию; что в бюджет 2021 года они закладывали средства на ремонт высоковольтной линии; что представляли план по выходу из энергетического кризиса, который был проигнорирован правительством.

«Оказывается, столько путей решения есть – надо просто захотеть что-то сделать! Надо просто захотеть остаться хозяином главного и единственного ресурса», – сказал Алхас Джинджолия.

Участники пресс-конференции считают, что ущерб, нанесенный энергетике действиями исполнительной власти, за год составляет более миллиарда рублей. Они ссылаются на сумму, которую обозначил в своем недавнем выступлении сам президент, говоря об авариях в энергетической системе в 2021 году. Вывод экспертов – власть банкротит энергосистему с целью ее распродажи, и еще одним подтверждением является проект поправок к закону об энергетике, представленный правительством. Поправки снимают запрет на продажу имущества «Черноморэнерго» от распределительных сетей до линий электропередач.

На этой неделе депутаты парламента, вернувшиеся из поездки в Москву, провели пресс-конференцию. Они рассказали, что обсудили с депутатами Госдумы России Соглашение о передаче в собственность России пицундской госдачи. Им предложено ратифицировать соглашение в том виде, в котором оно подписано правительством, и после ратификации принять постановление, которым будет запрещена передача госдачи третьим лицам и изменены координаты передаваемой территории. Депутаты проведут консультации с юристами, чтобы понять, какую силу будет иметь принятие поправок к межгосударственному соглашению постановлением парламента Абхазии.

Представители неправительственных организаций, обеспокоенные намерением властей принять закон об иноагентах, обратились к Общественной палате с просьбой организовать встречу с чиновниками, лоббирующими принятие данного закона. Такая встреча прошла на этой неделе. Однако главные фигуранты – министр иностранных дел Адгур Ардзинба и председатель СГБ Роберт Киут – на встречу не явились. Чиновники были представлены министром юстиции Анри Барциц и председателем Совбеза Сергеем Шамба. Министр юстиции сообщил о своем жестком подходе в вопросах регулирования взаимоотношений в этой сфере, и о том, что нет предмета обсуждения, так как существует несколько вариантов закона.

Между тем у представителей НПО появилась возможность высказать свою позицию. Они отметили, что не понимают необходимости принятия данного закона, «жесткого регулирования» деятельности неправительственного сектора, который отличается открытостью, и обратили внимание на давление, которое оказывается на представителей неправительственных организацией, – прослушку телефонов, слежку и надуманные «шпионские истории». Участники встречи отметили, что принятие такого закона скажется на духе свободы, которым всегда отличалось абхазское общество.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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