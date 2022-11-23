Абхазские телеграм-каналы опубликовали запись с камер видеонаблюдения убийства сотрудниками гагрской милиции Амира Кетия и ранение его друга Омара Хагуш при попытке задержания год назад. Видео отличается от описания, данного генеральным прокурором во время слушаний по этому инциденту в парламенте.

16 ноября этого года исполнился ровно год со дня резонансного убийства Амира Кетия, жителя города Гагры. Второй молодой человек – Омар Хагуш был тяжело ранен. Практически сразу эта информация распространилась по соцсетям, и стало известно, что расстреливали молодых людей на трассе сотрудники гагрской милиции.

Показания генпрокурора

Эта ситуация имела такой большой резонанс, что уже 24 ноября депутаты парламента Абхазии собрались на внеочередную сессию, чтобы выслушать объяснения от министра внутренних дел Дмитрия Дбара и генерального прокурора Адгура Агрба. Рассказывая об этом происшествии депутатам, генеральный прокурор Адгур Агрба подтвердил, что все произошло при попытке задержании Кетия и Хагуш сотрудниками милиции, и пояснил:

«Сотрудники милиции на трех автомашинах остановили Кетия и Хагуш с целью их задержания. Те сразу же вытащили оружие и стали угрожать им убийством.

– Какое у них было оружие, можно уточнить?

– Да, у одного был револьвер наган, это у Хагуша, у другого был двуствольный обрез и граната Ф-1. И сразу погибший Кетия вытащил гранату и схватился за кольцо. Это видно на камере. И в это время сотрудники милиции, понимая, что есть угроза их жизни и что им не представится возможность просто так взять их и задержать, с учетом того, что реальная угроза присутствовала, они стали их отпускать. Хагуш и Кетия стали удаляться. Удалившись на определенное расстояние от сотрудников милиции, никто из них, из сотрудников, не применил оружие. В один из моментов, когда они отходили от сотрудников милиции, это отчетливо видно на камере, Хагуш, который сегодня находится в больнице, раненый в предплечье, произвел три выстрела из нагана в направлении сотрудников милиции, а именно Пат и Хеция, которые находились в непосредственной близости от него. Это расстояние 15 метров. Это видно на камере. Когда это произошло, понимая, что есть угроза жизни сотрудников милиции, а я тоже именно так это и оценил, и в соответствии с законом о милиции в такой ситуации, когда есть реальная угроза жизни, когда были произведены выстрелы, сотрудники милиции также применили оружие».

Однако слова прокурора и описанная им картина происшествия разительно расходятся с той записью с камеры видеонаблюдения, которая была недавно опубликована. На видео видно, как на трассе останавливается маршрутное такси, из него выходят двое молодых по виду мужчин, и маршрутка уезжает. Через несколько секунд к этому месту подъезжают две белые машины. Первая из них останавливается совсем рядом с вышедшими из маршрутки молодыми людьми. Из нее выбегают три человека, четвертый выглядывает из машины, молодые люди тут же бросаются в бегство, но успевают отбежать всего на несколько метров, а вышедшие из первой машины люди открывают огонь и стреляют им в спины. Молодые люди падают и не двигаются.

Позже один из них – Амир Кетия умирает, второго – Омара Хагуш доставляют в больницу с ранением.

Огонь на поражение?

Мы связались с сестрой Амира Кетия. Отвечая на вопросы «Эха Кавказа», она сообщила о том, что сотрудники милиции подозревали ее брата – Амира Кетия и его друга Омара Хагуш в том, что они якобы готовили покушение на сотрудников милиции. В настоящее время уголовное дело возбуждено против Омара Хагуш по факту неоконченного покушения на убийство и вооруженного нападения на сотрудников милиции. В возбуждении уголовного дела против Амира Кетия прокуратура отказала в связи с его гибелью.

Сестра Амира Кетия считает, что произошло «запланированное убийство, которое всячески оправдывается правоохранительными органами. А сотрудники милиции, убившие ее брата и ранившие его друга, признаны потерпевшей стороной, так как якобы Амир Кетия и Омар Хагуш напали на них и начали стрелять. Ничего подобного нет на записи камер видеонаблюдения. Там видно только то, что сотрудники милиции останавливают Амира и Омара, они убегают, а сотрудники стреляют в спины убегающих».

У родных Амира Кетия, по словам его сестры, нет никаких сомнений в подлинности этой записи, так как они видели тело брата, ее смотрел Омар Хагуш и подтвердил подлинность.

Родные Кетия не понимают, почему сотрудники милиции, заявляя о том, что знали о готовящемся покушении за три дня, не предприняли иную попытку предотвратить его, чтобы Амир остался в живых. Сестра спрашивает: «Неужели сотрудники милиции настолько боялись, что у Амира Кетия есть информация об убийстве его друга Анри Атейба в изоляторе г. Гагры, что открыли огонь на поражение?»

Версия Генеральной прокуратуры осталась прежней

«Эхо Кавказа» обратилось к помощнику генерального прокурора по связям с общественностью и СМИ Раде Сангулия с вопросом о подлинности распространенной видеозаписи и с просьбой сообщить о действиях прокуратуры по данному делу.

Оказалось, что год спустя версия прокуратуры не изменилась.

Рада Сангулия сообщила, что прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело в отношении Омара Хагуш в связи с покушением на убийство сотрудника милиции. Следствие установило, что Кетия и Хагуш вступили в сговор для убийства сотрудников Управления внутренних дел по Гагрскому району – начальника управления уголовного розыска Шванба и его заместителя Читанава, так как хотели им отомстить за задержание их общего друга Атейба, который покончил собой в изоляторе временного содержания в г. Гагре. Для совершения преступления они, по словам Рады Сангулия, «приискали оружие с боеприпасами, которое незаконно приобрели и хранили, и направились в Гагру». То, что произошло дальше, полностью совпадает с тем, что рассказывал депутатам Адгур Агрба:

«Прибыв в город Гагру в пешем порядке, накрыв головы капюшонами, они направились по улице Кабардинской, где в это время на автомашинах марки «Лексус» и «Тойота краун» к ним подъехали оперативные сотрудники милиции в целях пресечения спланированного указанными лицами преступления. И при попытке их задержания Кетия, действуя умышленно, достал из правого кармана гранату и, угрожая ее применением, схватившись за кольцо предохранителя, стал отступать назад. В это время следовавший за ним Хагуш достал барабанный пистолет и также направил в сторону сотрудников милиции, после чего, отойдя к центру проезжей части улицы Демерджипа, с целью лишения жизни сотрудников правоохранительных органов произвел не менее трех прицельных выстрелов, однако, промахнувшись, не смог довести свой преступный умысел до конца. С целью пресечения преступного посягательства сотрудники милиции произвели ответную стрельбу, в результате которой Кетия получил огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, а Хагуш получил ранения в область левого плечевого сустава».

Омару Хагуш предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 ноября 2023 года. 15 июля 2022 года прокуратура направила в компетентные органы России запрос о проведении криминалистической судебной экспертизы видео и звукозаписи, которая еще не завершена.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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