Изида Чаниа

Международный день защиты прав человека совпал с выходным днем – субботой. Одиноко прозвучал в информационном пространстве голос омбудсмена Асиды Шакрыл: «представители власти демонстрируют намерения подавлять свободы, используя репрессивные методы».

Декларация прав человека была признана Верховным Советом, когда в Абхазии шла война. В постановлении, подписанном первым президентом, говорилось, что законы, вступающие в противоречие с Декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамблей ООН 10 декабря 1948 года, считать не имеющими юридической силы и не подлежащими исполнению в Абхазии.

Не знаю, что напугало наших чиновников, больших любителей поздравлять свой народ, – может, международный контекст или висящий дамокловым мечом закон об иноагентах, – но они деликатно промолчали. И правильно сделали, потому как получилось бы все, как с Днем Конституции – непонятно, с чем они поздравляли народ, когда гаранту Конституции неинтересно ее соблюдение.

К тому же накануне Международного дня прав человека президент и его команда опять вляпались в очередную историю, после которой можно еще раз с уверенностью повторить, что наши правоохранительные органы усилиями главы государства превращены в карательный аппарат, направленный против инакомыслящих. И это не только СМИ, которым диктуют, куда ходить и о чем писать, не только «иноагенты», которые работают на Госдеп и передают секретные данные как минимум ЦРУ. В эту категорию неблагонадежных периодически попадают и неудачно назначенные чиновники.

Вот и намедни президент уволил с работы главу комитета по молодежи и спорту. Так как у нас не принято мотивированное назначение чиновников на должность, то и освобождают их точно так же – непонятно, за какие прегрешения. В данном конкретном случае странность заключалась в том, что главу комитета по спорту Джамала Губаз Аслан Бжания сам пригласил на должность из-за пределов Абхазии, затем наградил за хорошую работу орденом. Активная деятельность комитета не вызывала никаких нареканий даже со стороны оппозиции, и вдруг увольнение.

Конечно, у общественности возник непраздный вопрос: за что? Немного света в мутную воду пролила оппозиция, которая заступилась за отставного чиновника и сообщила, что отставка была связана с его противодействием продаже спортивного комплекса «Эшера» очередному инвестору из числа личных друзей-соратников Бжания. И хоть фразы были весьма общие, общественность напряглась. Потому как обычно после таких заявлений оппозиции какой-нибудь бывший чиновник или просто пламенный поклонник Бжания, уволенный или возмущенный, задумавшись о своем дальнейшем будущем, хватается за голову и восклицает: не надо использовать мое имя в своих гнусных политических целях, чтобы пробраться к власти. И это означает, что милые бранятся – только торгуются и скоро сторгуются. Если такой раздражающий президента фактор, как оппозиция, не помешает, то мечты отставного чиновника воплотятся в еще лучшей реальности. Потому как молчание – это тоже товар, у которого есть своя цена, и она не идет ни в какое сравнение с грандиозными планами президента Аслана Бжания.

Так, к примеру, случилось с главой его администрации Алхасом Квициниа, который вроде как и высказал недовольство тем, что происходит во власти и вокруг нее, даже намекнул на коррупцию, но уж очень неконкретно размазал свой протест по «довольным лицам богатеющих чиновников». И взял паузу. И вот «компромиссное» решение, или плата за молчание, подоспело: его хоть и «с глаз долой», но назначили на вполне себе достойную должность – послом Абхазии в России. Невзирая на всякие там мелочи – отсутствие соответствующего образования, опыта работы, профессионализма.

Но знаете, вот что я думаю: президенты тоже в чем-то остаются людьми. А наш так устал и от любопытного народа, и от оппозиции, и от СМИ, и НПО. Мало ему было скандала с Татуляном, так теперь еще из-за Губаза Ткачев прибавился – все это не способствует душевному равновесию. Вот он по-человечески и сорвался. И пошел Аслан Бжания в свою вотчину за поддержкой, поговорил он с чекистами, и пришла экс-чиновнику Джемалу Губаз повестка в СГБ на профилактическую беседу. Странная такая повестка, в которой нет причины вызова, не указана тема опроса, а одно сплошное право, дарованное СГБ законом, на проведение опроса. Что-то вроде сочинения на вольную тему.

Губаз на повестку не откликнулся и сделал на президентский шах свой мат: мало того что публично огласил причину своей отставки, так еще и имя покупателя – вездесущего Ткачева – назвал, рассказал о давлении, которое на него было оказано и кем оказано. Аслан Бжания в первых строках того письма. В общем, так дверью хлопнул, что никакой надежды на прощение не оставил. А народ, он такой – хоть и молчит, но, когда кто-то дверью хлопает, нам это нравится. Соцсети так разволновались, что и про саму спортбазу забыли, которая теперь уж точно пойдет по кругу – из комитета по молодежи и спорту, в ведении которого она сейчас находится, в комитет по приватизации – к всегда готовому выставить на продажу все что угодно Беслану Кубрава. А затем, немудрено, за бесценок перейдет как строение по остаточной стоимости во владение Ткачева. Схема-то отработанная, и такими темпами к окончанию бжаниевского срока Ткачев сможет смело претендовать на титул владетельного князька Абхазии.

А если серьезно, то в действиях президента и председателя СГБ, как справедливо отмечает общественный деятель Тенгиз Джопуа, просматриваются все признаки злоупотребления полномочиями, а это уже состав уголовного дела. И это могло бы остановить процесс распродажи страны бесконфликтно, так сказать – «малой кровью». Но кому пожаловаться – прокурору, которого назначает президент?

Впрочем, существующий миропорядок для нас, советских людей, никакая не новость (захотел Сталин – и наша страна из союзной республики превратилась в автономную), и нам, абхазам, о нем раньше всех в приватном порядке, в репринтных изданиях, рассказал еще Фазиль Искандер – «удавы поедают кроликов и властвуют над ними», в то время как «обезьяны и слоны соблюдают нейтралитет». И пусть никого не смущает, что сказка эта про Африку: густые тропические леса, слоновые и кокосовые пальмы, банановые и ореховые деревья растут и в Абхазии. К тому же есть у нас и все остальное – король кроликов и его обещания цветной капусты, Стремящиеся и Допущенные к столу и даже придворные поэты и удавы, заглатывающие трусливых кроликов. Тем, кто еще чего-то не понял, рекомендую к прочтению – называется «Кролики и удавы». Смешная и печальная сказка, похожая на все, что с нами сегодня происходит.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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