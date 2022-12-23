Абхазский омбудсмен обратилась к лидерам Евросоюза

Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл направила письма председателю Европейского парламента, президенту и членам Европейского Совета, президенту Европейской комиссии. В письме омбудсмен выражает несогласие с решением ЕС о непризнании российских проездных документов, выданных на территории Абхазии, Южной Осетии и оккупированных Россией областях Украины.

В обращении говорится о том, что абхазскую точку зрения в течение долгих 30 лет равнодушно не принимали в расчет, что приводило к одностороннему взгляду на конфликт, к несбалансированному отношению и к блокированию поиска его конструктивного и справедливого решения.

Асида Шакрыл выражает надежду на то, что ЕС «сможет выйти из порочного круга дезинформации относительно природы и истории грузино-абхазского конфликта, который привел к несправедливому бессрочному наказанию народа Абхазии». Иначе, говорится в письме, несправедливость будет постоянно воспроизводиться в виде решений, подобных принятому в декабре текущего года, «и это будет неизбежно отражаться на ситуации с правами человека».

«Мы не видим иной возможности восстановить права жителей Абхазии, кроме как через объективный анализ и непредвзятую оценку событий, связанных с агрессией Грузии против Абхазии в 1992 году. Мы уверены, что Совет ЕС обладает возможностями и механизмами для реализации этой задачи», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия ЕС в консульско-визовой сфере «подчинены циничным политическим задачам».

По её словам, еще до начала войны в Украине большинство стран-членов ЕС не принимали российские заграничные паспорта жителей Крыма и Севастополя, а «отныне эта дискриминационная практика стала частью законодательства Евросоюза и ассоциированных государств Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии».

«Реальным итогом этих близоруких действий станет дальнейшая утрата Евросоюзом авторитета в международных делах. Со своей стороны продолжим использовать все имеющиеся возможности для защиты интересов наших граждан и обеспечения их законных прав», – заявила Захарова.