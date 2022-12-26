Вторая по счету атака беспилотника на военную базу Энгельс в Саратовской области России может говорить о серьезных проблемах с российской системой ПВО. На этом фоне одного из самых воинственных ястребов российского политического истеблишмента Дмитрия Медведева назначают смотрящим за производством вооружений для российской армии. Сам Медведев продолжает настаивать на войне до победного конца.

Новые взрывы на военном аэродроме Энгельс – последствия агрессии Москвы против Украины. Так в Киеве отреагировали на сообщение российского Минобороны об атаке украинского беспилотника на базу стратегической авиации в глубине территории России. Спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат дал понять, что о реальных последствиях взрывов можно будет говорить только после того, как появятся спутниковые снимки аэродрома:

«Это последствие того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что никого в глубоком тылу война не коснется, то они ошибались».

Первые сообщения о взрыве или даже нескольких взрывах вблизи военного аэродрома в Саратовской области, где базируются бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, входящие в ядерную триаду, о которой в последнее время любит упоминать президент Путин, появились в ночь на понедельник. Уже утром Министерство обороны России подтвердило сообщения о взрывах, правда, уточнило, что беспилотник, который в ведомстве сразу назвали украинским, был сбит на подлете к базе. При этом погибли трое военнослужащих.

«26 декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения в результате падения обломков беспилотника», – говорится в сообщении Минобороны России.

Это уже вторая атака на авиабазу стратегической авиации в Энгельсе за последний месяц. 5 декабря российские военные также заявляли о перехвате украинских беспилотников, направленных на два российских аэродрома стратегической авиации – в Саратовской и Рязанской областях. В прошлый раз жертвами «падения обломков» также стали трое военнослужащих.

В прошлый раз украинские власти не брали на себя ответственность за происшествия на аэродромах в Энгельсе и Дягилево.

Новый удар по авиабазе Энгельс, по мнению аналитиков, имеет большое политическое значение для Украины. Даже если, как утверждает российское Минобороны, беспилотник действительно был сбит на подлете к базе, он каким-то образом смог до нее долететь, пройдя над линией фронта, через тыл российской группировки, подлетел к большому аэродрому, который должны охранять вне зависимости от того, идет война или нет. И хоть в Москве утверждают, что самолеты стратегической авиации не пострадали, но репутация как российской армии, так и ПВО в частности, чей профессиональный праздник в России отмечают как раз 26 декабря, пострадала точно.

Поздравляя граждан по случаю католического Рождества, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что России предстоят новые поражения:

«Осталось несколько дней этого года. Мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Россия проиграла все, что могла, в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике. Я знаю, что тьма не будет мешать нам приводить оккупантов к новым их поражениям. Но мы должны быть готовыми к любым сценариям».

При этом на самом фронте, несмотря на заверения российского политического и военного руководства, Москве похвастаться особо нечем. По информации британской разведки, российские войска сосредоточены преимущественно на возведении оборонительных укреплений. Речь в первую очередь идет о противотанковых и противопехотных минных полях. И эта тактика явно не соответствует декларируемым властями России основным задачам российских войск, подчеркивают в разведке Его Величества.

Не видят предпосылок для серьезного изменения ситуации и в Киеве. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что российские военные не смогут сейчас нарастить наступление на украинские позиции:

«Коренного изменения ситуации в ближайший период не ожидается. Для этого есть ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще пытается наступать, – это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют. С августа они постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря. Поэтому коренного изменения ситуации со стороны Российской Федерации сейчас мы не ожидаем. Комментировать наши действия я не буду».

Зато не устает комментировать все, что касается Украины, бывший российский президент, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. С началом войны превратившийся в одного из самых воинственных российских «ястребов», он написал в правительственной «Российской газете» обширную статью, посвященную ситуации как в Украине, так и в мире в целом. При этом Медведев особо настаивает на том, чтобы никаких мирных переговоров с Киевом не вести, а все цели т.н. специальной военной операции – выполнить:

«Уже десять месяцев продолжается специальная военная операция, цели которой были изначально обозначены президентом страны В.В. Путиным. Это – защита наших соотечественников на новых территориях, которые после проведенных в них референдумов вошли в состав России. Денацификация отвратительного, почти фашистского режима Украины. Полная демилитаризация украинского государства. Гарантии от агрессий в будущем… Любые переговоры с нынешним марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году».

К слову, отныне Медведев указом Путина будет заниматься российским ВПК. Он в составе специальной комиссии будет координировать производство вооружений для российской армии на правах заместителя главы этого органа.

Впрочем, несмотря на воинственные заверения Медведева, на Западе все же видят возможность для того, чтобы завершить конфликт за столом переговоров. Но пока это не стало реальностью, союзники Киева не оставят Украину один на один с Россией. Об этом, в частности, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер:

«Мир пока недостижим, это должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и который не подвергает народ Украины деспотизму и насилию оккупационных сил. Пока не будет мира, гуманитарный императив - поддерживать тех, кто подвергается нападениям и угнетению. Украина с большим мужеством держит свои позиции, Европа едина. Мы не паниковали и не дали себя разделить».

Пока на поле боя наступил относительный паритет, Украина намерена развивать наступление на дипломатическом направлении. По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, Киев инициирует процесс исключения России из состава постоянных членов Совбеза ООН. Кулеба настаивает, что Москва получила этот статус незаконно, по сути, оккупировав кресло, принадлежавшее до этого Советскому Союзу. А международное сообщество, по его словам, закрывало на это глаза.

Впрочем, эксперты отмечают, что юридического способа лишить какую-либо страну статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН попросту не существует. А что касается исключения какого-либо государства из Всемирной организации в целом, то для этого требуется согласие не только Генеральной Ассамблеи, но и Совбеза ООН, в котором у России есть право вето.

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