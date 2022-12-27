Фейгин и Арестович объявили о международной акции в поддержку Саакашвили

Российский оппозиционер, юрист и правозащитник Марк Фейгин и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович объявили о международной акции #SaveMisha в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом они рассказали в эфире YouTube-канала «ФЕЙГИН LIVE».

Они призвали сторонников Саакашвили и зрителей канала собраться у посольств Грузии в своих странах 4 января с 12:00 до 14:00 по местному времени с требованием перевести политика на лечение в зарубежную клинику.

«Думаю, что такая акция может дать необходимый результат», – сказал правозащитник.

По словам Фейгина, реакции со стороны властей Грузии на обращения, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, не последовало, несмотря на то, что они «рассчитывали на президента Саломе Зурабишвили».

Фейгин, получивший недавно письмо от Саакашвили, также рассказал, что политику, предположительно, «теперь сложно будет передавать письма». Правозащитник говорит, что это – неподтвержденная информация.

Алексей Арестович отметил, что акция у посольств – не вмешательство во внутренние дела Грузии.

«Речь идет о спасении человека», – сказал он.