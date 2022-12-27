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Фейгин и Арестович объявили о международной акции в поддержку Саакашвили
Российский оппозиционер, юрист и правозащитник Марк Фейгин и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович объявили о международной акции #SaveMisha в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом они рассказали в эфире YouTube-канала «ФЕЙГИН LIVE».
Они призвали сторонников Саакашвили и зрителей канала собраться у посольств Грузии в своих странах 4 января с 12:00 до 14:00 по местному времени с требованием перевести политика на лечение в зарубежную клинику.
«Думаю, что такая акция может дать необходимый результат», – сказал правозащитник.
По словам Фейгина, реакции со стороны властей Грузии на обращения, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, не последовало, несмотря на то, что они «рассчитывали на президента Саломе Зурабишвили».
Фейгин, получивший недавно письмо от Саакашвили, также рассказал, что политику, предположительно, «теперь сложно будет передавать письма». Правозащитник говорит, что это – неподтвержденная информация.
Алексей Арестович отметил, что акция у посольств – не вмешательство во внутренние дела Грузии.
«Речь идет о спасении человека», – сказал он.
- Михаилу Саакашвили 21 декабря исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах, после чего покинул Грузию и получил гражданство Украины. В 2015 году он был назначен председателем Одесской областной государственной администрации, в 2020 году стал главой Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порт Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- С момента ареста Саакашвили похудел более чем на 40 килограмм. Независимая экспертиза заявила о диагнозах, угрожающих его жизни, а также об обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути. По словам американского психиатра, у Саакашвили – быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство.
Другие новости дня
Помощник Рогозина заявил, что того успешно прооперировали
Бывшего генерального директора корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, раненного в Украине, в понедельник прооперировали в Москве. Помощник Рогозина назвал операцию успешной. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам помощника, которого агентство не называет по имени, Рогозину извлекли осколок из области шейного позвонка, и сейчас экс-глава «Роскосмоса» «уже идёт на поправку». Других данных о состоянии Рогозина на данный момент нет.
Вечером 21 декабря в оккупированном Донецке под обстрел попало здание, в котором среди прочих находились экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и назначенный Россией председатель правительства так называемой «ДНР» Виталий Хоценко. Погибли как минимум два человека. Рогозин и Хоценко получили ранения.
Издание «База» и несколько донецких телеграм-каналов утверждали, что под обстрел попало кафе «Шеш-Беш», в котором в этот момент Рогозин праздновал свой 59-й день рождения. По версии же самого Рогозина, он проводил «рабочую встречу, узким кругом и в спокойной обстановке» в гостинице.
Украинские военные официально не сообщали о том, обстреливали ли они здание, где находился Рогозин.
О характере ранения Рогозина также распространялась разная информация. По данным издания «Коммерсантъ», «металлический осколок размером 8 на 6 мм вошёл выше правой лопатки недалеко от позвоночника и чудом не задел лёгкое». Сам Рогозин заявил, что осколок застрял у него в шейном позвонке и грозил параличом: «Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема», – цитировало его агентство ТАСС. Раненого Рогозина сначала доставили в больницу в Ростове-на-Дону, а затем перевезли в Москву.
- Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, руководивший госкорпорацией с мая 2018-го года, был уволен в июле 2022 года. Осенью Рогозин заявил, что отправляется в зону «специальной военной операции», где будет возглавлять некую экспертную группу, цель которой – оказание военно-технической помощи подразделениям российской армии. Рогозин действительно выехал на фронт и дал несколько интервью российским СМИ, будучи в Луганской и Донецкой областях. Утверждалось, что он взял себе позывной «Сармат» в честь новейшей российской ядерной ракеты. При этом никакого официального назначения Рогозин до сих пор не получил.
Сербия привела войска в боевую готовность
Вооруженные силы Сербии на границе с частично признанной Республикой Косово приведены в боевую готовность. Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.
В боевую готовность также переведены все подразделения МВД Сербии и отданы под командование начальнику штаба армии. Соответствующие приказы отдал президент страны Александр Вучич.
По словам министра обороны, "это поднимает страну на самый высокий уровень действий, предпринимаемых сербскими вооруженными силами для защиты территориальной целостности и суверенитета Сербии, защиты всех граждан Сербии и предотвращения террора против сербов, где бы они ни жили".
Ранее, 26 декабря, в полную боеготовность свои вооруженные силы привели власти частично признанного Косова. По их словам, это сделано для того, чтобы ликвидировать баррикады, возведенных сербами на севере Косова и Метохии.
Конфликт между Сербией и Косово обострился в июле этого года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В населённых сербами районах на севере Косова вспыхнули беспорядки. Вступление в силу решения косовских властей несколько раз переносилось.
В конце ноября при посредничестве ЕС, Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров, однако в регионе продолжали возникать конфликты.
В ночь на 26 декабря в районе города Зубин-Поток на границе Сербии и Косово, где местные этнические сербы в течение двух недель перекрывали дороги, произошла стрельба неподалеку от патруля сил НАТО, никто не пострадал. Глава генштаба Сербии Милан Мойсилович выехал в приграничный город Рашку. Он назвал ситуацию сложной и требующей присутствия сербских военных на границе с Косово.
- В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Её признали многие страны ЕС и США, а также большинство стран-членов ООН, но десятки стран, в том числе Россия, Украина, Китай, Индия и несколько стран ЕС, по-прежнему отказывают Косову в признании. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС.
Число просителей убежища в ЕС в 2022 году выросло более чем на 50%
Число просителей убежища в странах Евросоюза в 2022 году выросло более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказала директор Европейского агентства по убежищу EUAA Нина Грегори. По ее словам, за первые 10 месяцев 2022 года Евросоюз получил почти 800 тысяч прошений о предоставлении убежища, что на 54% больше, чем в прошлом году.
В это число не входят граждане Украины, переезжающие в страны ЕС после начала российского военного вторжения. Им предоставляется не политическое убежище, а статус временной защиты, и в статистику по беженцам они не попадают. Список просителей убежища на конец ноября по-прежнему возглавляли Сирия, Афганистан и Турция.
Грегори не уточнила, сколько граждан России в этом году подали прошения о предоставлении им политического убежища. Евросоюз ранее объявил о возможности предоставлять россиянам, подвергающимся на родине преследованиям, не статус политических беженцев, а так называемые гуманитарные визы. Статистика по ним будет подведена в начале следующего года.
По словам чиновницы, число просителей убежища в этом году возросло, но все равно не достигает цифр 2015-2016 годов, когда за убежищем в ЕС обратились более 1,3 миллиона соискателей, большинство из которых спасались от последствий гражданской войны в Сирии.
Большинство просителей убежища подают прошения в Германии - на ноябрь текущего года их было 190 тысяч, что на 43% больше, чем в прошлом году. На втором месте - Франция. Самая «нежелательная» для беженцев страна ЕС - Венгрия.
Грегори подчеркнула, что в обозримом будущем число просителей убежища будет продолжать расти. «Нестабильность и угрозы безопасности людей - особенность мира, в котором мы живем. К сожалению, они не временные,» - сказала она.
- С начала военного вторжения России в Украину временную защиту в странах Евросоюза получили около 4,7 миллионов граждан Украины. Им предоставляется вид на жительство, социальная помощь и разрешение на трудоустройство.
Анна Цитлидзе прекратила голодовку с требованием перевести Саакашвили на лечение за границу
Депутат парламента от «Единого Национального движения» Анна Цитлидзе сегодня прекратила голодовку в парламенте после категорического требования врачей, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Она оставалась последним участником акции, которую 15 декабря объявили несколько депутатов от ЕНД с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу.
Остальные прекратили голодовку поочередно, после резкого ухудшения состояния. Врачи заявили, что переводят Цитлидзе в больницу с критически низкими показателями артериального давления.
Сама Цитлидзе сделала очень эмоциональный комментарий для СМИ, заявив, что не верила в выполнение требования «лишенным гуманизма правительством», но должна была выразить протест «против того … чем нас кормят десять лет».
Одновременно депутат заявила, что «никто не сможет выжить в водовороте ненависти, в который нас затягивает» и «есть черта, за которой она должна прекратиться». «Все мы, наци, коци и те, кто ни за тех, и не за других, сегодня на краю пропасти соревнуемся в ненависти…», - сказала Цитлидзе.
Она отметила, что за последние несколько дней встретилась со многими людьми из оппозиции, гражданского сектора и правительства и поблагодарила всех, кто ее навестил, в том числе президента Грузии.
«Приходившим ко мне представителям «Грузинской мечты» я могу сказать только одно: в этом замкнутом круге ненависти и расчета никто не победит. Если мы где-то не остановимся, ненависть уничтожит нас всех одинаково… Мы должны как-то попытаться строить больше мостов, а не наоборот, потому что ненависть - это не то, что приведет эту страну в европейское будущее… Мишу надо спасать и жить», - заявила Цитлидзе.
Бойцы кадыровского отряда «Ахмат» избили в Крыму посетителей клуба
В аннексированном Симферополе пятеро офицеров чеченского отряда СОБР «Ахмат», среди которых - заместитель командира отряда Хасан Ибрагимов, избили посетителей ночного клуба, сообщили в понедельник сразу несколько СМИ и местных телеграм-каналов.
По свидетельствам очевидцев, которых цитирует издание Baza, конфликт начался после того, как кадыровцы, заехавшие в Крым после боевых действий на востоке Украины и отдыхавшие в симферопольском клубе «Монро», начали вести себя вызывающе и задирать других посетителей заведения, а Хасан Ибрагимов залез незнакомой девушке под юбку. В результате за девушку попытался заступиться ее молодой человек, которого Ибрагимов и компания вытащили на улицу и избили. Очевидцы вызвали к месту происшествия полицейских, однако кадыровцы вступили в драку и с ними. Утверждается, что один из офицеров «Ахмата» ударил сотрудника полиции ногой.
Позже к клубу «Монро» приехали несколько нарядов Росгвардии, в результате чего пятеро кадыровцев - Хасан Ибрагимов, Артур Абдулаев, Суламбек Тадушаев, Магомед Товсултанов и Шамиль Азизов - были задержаны и доставлены в здание следственного отдела по Киевскому району Симферополя. По данным Baza, Следственный комитет начал проверку по статье УК РФ о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.
При этом власти Чечни отрицают как само происшествие, так и задержание офицеров «Ахмата». По словам министра Чечни по внешним связям Ахмеда Дудаева, «все, что пишут СМИ - это неправда, никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это бытовой инцидент, который был исчерпан на месте». Со схожим заявлением позже выступил и замкомандира отряда «Ахмат» Хасан Ибрагимов - видео с ним опубликовал чеченский государственный телеканал «Грозный».
- В декабре Рамзан Кадыров назначил замкомандира СОБР «Ахмат» Хасана Ибрагимова своим «представителем» на оккупированных Россией территориях в Херсонской и Запорожской областях Украины. Ранее Кадыров и глава Росгвардии Виктор Золотов наградили Ибрагимова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
- В Украине бойцов СОБР «Ахмат» подозревают в причастности к убийствам мирных жителей. По данным Службы безопасности Украины, командир отряда Изнаур Мусаев и его подчиненные в начале российского вторжения проводили рейды на захваченных территориях и запугивали гражданское население с применением насилия. Во время одного из таких рейдов, как утверждает СБУ, Мусаев умышленно убил выстрелами из пистолета в голову пять мирных жителей: двух женщин и трех мужчин.
Более 60 чеченских беженцев с детьми не выпускают из Боснии и Герцеговины
Более 60 уроженцев Чечни с женами и малолетними детьми пытаются пересечь границу Боснии и Герцеговины с Хорватией. Редакция Кавказ.Реалии связалась с одним из них.
«Мы с утра начали собираться у границы, но нас не пропускают. Со стороны боснийских властей в отношении нас нет никаких агрессивных действий, они разъясняют, что не в силах пропустить такое количество людей на данном КПП границы», – рассказал чеченец Муслим Д.
Ранее базирующаяся в Европе правозащитная ассоциация «Вайфонд» сообщила о дискриминации чеченских беженцев в Боснии и Герцеговине. Несколько семей столкнулись с проблемами при выезде из страны, им грозит депортация в России, утверждают в «Вайфонде».
- В начале ноября стало известно о задержании десятков чеченцев в Хорватии. Как рассказал тогда представитель «Ассамблеи чеченцев Европы» Иса Дадуев, некоторые беженцы подверглись насилию, угрозам и оскорблениям. Уроженцы Чечни жалуются на предвзятое отношение со стороны сотрудников миграционной тюрьмы, а также отсутствие медицинской помощи.
- После публикации об этом на сайте Кавказ.Реалии омбудсмен Хорватии Тена Шимонович-Айнвальтер занялась ситуацией с задержаниями прибывших в страну мигрантов из Чечни, которых, по данным правозащитников, принуждают вернуться в Россию. По данному факту офис омбудсмена открыл дело.
- В депортационной тюрьме Австрии сейчас находятся двое уроженцев Чечни, которые бежали из республики после получения повесток в военкомат. Их планируют вернуть в Хорватию – вероятно, оттуда они будут депортированы обратно в Россию. Суд над ними уже прошел, но его вердикт неизвестен.
- Президент Сербии Александр Вучич в августе заявил о причастности некой «группы чеченцев и черкесов» к очередной эскалации конфликта с частично признанной республикой Косово. Среди названных им имен были упомянуты известные противники режима Рамзана Кадырова. Правдивость заявления вызвала сомнения у опрошенных сайтом Кавказ.Реалии экспертов – по их мнению, выступление президента стало следствием сближения Сербии и Чечни, а Вучич желает запугать жителей Балканского полуострова «опасными чеченцами».
В Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств–участников СНГ
В Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств–участников Содружества Независимых Государств (СНГ), на котором были обсуждены вопросы развития сотрудничества на пространстве СНГ.
Как сообщает со ссылкой на пресс-службу аппарата премьер-министра Армении Радио Азатутюн, в мероприятии приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Саммит завершился рабочим обедом глав государств-участников СНГ.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в рамках саммита трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и России не запланирована.
Украина инициирует процесс исключения России из ООН
Украина в понедельник призвала государства-члены ООН рассмотреть вопрос о легитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных наций и в качестве постоянного члена ее Совета безопасности. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
Как утверждается в документе, с точки зрения международного права, вопрос статуса государства-члена ООН, которым пользуется Россия, с момента распада СССР в декабре 1991 года остается неурегулированным. «Российская Федерация заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход установленных Уставом ООН процедур. Это произошло на основании простого письма президента РФСФР Бориса Ельцина на имя Генерального секретаря ООН», - отмечается в заявлении украинского МИД. Там подчеркивается, что в Уставе ООН, в частности в статье, где перечислены страны-постоянные члены Совета безопасности, Россия не упоминается.
Как говорится в заявлении, принятие любой страны в члены ООН осуществляется Генассамблеей по рекомендации Совета безопасности, однако в отношении России такой процедуры не было и ее членство в самой ООН и в Совбезе в качестве страны-правопреемника СССР основано, по сути, лишь на молчаливом соглашении других стран организации.
Также МИД Украины ставит право России быть членом ООН на основании того, что, согласно Уставу ООН, участвовать в работе организации могут только миролюбивые государства, Россия же ведет агрессию против Украины и применяла силу против других стран.
Реакции России и других стран на заявление МИД Украины пока нет. Ранее представители стран Запада, в том числе США, неоднократно заявляли, что юридического механизма лишения России места в Совете безопасности нет.
- Украина и Беларусь стали государствами-основателями ООН еще в 1945 году, как советские республики - УССР и БССР. Другие бывшие республики СССР были приняты в ООН согласно предусмотренной процедуре - кроме России, к которой перешло место, занимавшееся самим СССР. Это произошло после того, как подобный шаг поддержали в декабре 1991 года страны-члены СНГ. «Членство Союза Советских Социалистических Республик в Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности и все другие органы и организации системы Организации Объединенных Наций, продолжается Российской Федерацией (РСФСР) при поддержке стран Содружества Независимых Государств. В этой связи прошу использовать в Организации Объединенных Наций название "Российская Федерация" вместо названия "Союз Советских Социалистических Республик"», - говорилось в письме Ельцина генсеку ООН от 24 декабря 1991 года. Возражений в ООН не последовало, при этом формального голосования о подтверждении полномочий России не проводилось.
- Согласно Уставу ООН, «член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности»; на практике такого никогда не происходило (Тайвань, официально именующий себя Китайской республикой, лишился места в Совете Безопасности и в ООН, уступив его КНР - поскольку страны-члены Совбеза приняли решение считать легитимными властями Китая именно власти КНР, а не Тайваня - то есть речь не шла об исключении из ООН государства как такового).
- СССР был исключен из Лиги наций в 1939 году после его агрессии против Финляндии, однако у этой организации были иные по сравнению с ООН правила приобретения и утраты членства.
В Цхинвали торжественно открыли главную новогоднюю елку
В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 26 декабря, состоялось торжественное открытие республиканской новогодней елки. Мероприятие по традиции прошло на Театральной площади Цхинвали.
Праздник начался с представления с участием персонажей из осетинских народных сказок. Присутствующих с наступающим новым 2023 годом поздравил югоосетинский президент Алан Гаглоев. Он подчеркнул, что для детей этот праздник является особенным и пожелал им исполнения всех желаний.
«Судьба Осетии связана с подрастающим поколением. Пусть во всех домах царит мир, взаимопонимание и благополучие. Мы видим, как сегодня радуются наши дети, пусть у них всегда будет светлое будущее», - цитирует президента информагентство «Рес».
Далее Дед Мороз со Снегурочкой и сказочные герои поздравили детей с наступающими праздниками, после чего все вместе объединились в большой хоровод.
Новогодние мероприятия во Дворце Орбелиани отменены «из-за логистических трудностей»
Администрация президента Грузии сообщила, что отменила все мероприятия, запланированные до Нового года во Дворце Орбелиани «из-за логистических трудностей».
Администрация сообщает, что дополнительно уведомит о новой дате проведения церемонии награждения лауреатов Национальной премии и премии Важа Пшавела.
Администрация не уточняет, какие именно «трудности» имеет в виду. Но с 23 декабря у резиденции проходит акция с требованием помилования Михаила Саакашвили, часть участников ночует у входа.
С этого же дня неподалеку открылась новогодняя деревня, где с утра до позднего вечера проходят различные мероприятия. Кроме этого, центр города в предновогодние дни стоит в одной большой пробке, пишет агентство «Новости-Грузия».
Белорусскую медалистку Олимпиады заочно приговорили к 12 годам
Минский городской суд заочно приговорил к 12 годам тюремного заключения двух белорусских спортсменов: чемпионку мира по плаванию Александру Герасименю и гандболиста Александра Опейкина. Они признаны виновными в антигосударственной деятельности, в том числе в призывах к введению санкций против Беларуси. Это первый в Беларуси случай, когда суд вынес приговор заочно: оба спортсмена сейчас проживают за границей.
Также суд постановил взыскать со спортсменов штраф в размере более 600 тыс. белорусских рублей (около 220 тыс. долларов). Для этого он наложил арест на банковские счета и имущество Герасимени.
Герасименя и Опейкин в 2020 году создали Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает спортсменам, сталкивающимся в Беларуси с репрессиями из-за своих политических взглядов. Как от имени фонда, так и от собственного лица они открыто выступали против режима белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко и, в частности, призывали Международный олимпийский комитет ввести санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси, а международные компании - прекратить спонсировать белорусские спортивные мероприятия.
По мнению следствия, под давлением членов Фонда спортивной солидарности «из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий», а в результате их действий стране «нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства».
Александра Герасименя - чемпионка Европы и мира по плаванию, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр. В 2020 году подписала открытое письмо с требованием признать недействительными результаты президентских выборов, в которых якобы победил Александр Лукашенко. После этого переехала в Вильнюс.
Александр Опейкин - основатель минского гандбольного клуба «Витязь-Леон». Неоднократно высказывался против режима Александра Лукашенко и, в частности, заявлял, что при его власти Беларусь не может быть полноправной участницей мирового спорта.
- Белорусский Национальный олимпийский комитет с декабря 2020 года находится под санкциями МОК из-за политического преследования спортсменов. МОК приостановил финансирование национального комитета и отстранил его руководителя Александра Лукашенко от Олимпийских игр. В начале 2021 года Национальный комитет возглавил сын Лукашенко – Виктор. Он также попал под санкции МОК.
Арестованный в ФРГ за шпионаж мог передавать РФ данные об Украине
Россия, возможно, получала информацию о ситуации в Украине через сотрудника Федеральной службы разведки и контрразведки Германии (BND), которого на днях арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщают в понедельник немецкие телерадиокомпании WDR и NDR.
По данным этих СМИ, сотрудник BND Карстен Л., очевидно, передавал в Россию секретные доклады с оценкой положения на фронте. Сообщается также, что подозреваемый, вероятно, подвергался шантажу. Генеральный прокурор ФРГ и служба контрразведки не комментируют сообщения прессы.
Ранее BND проинформировала федеральную прокуратуру о подозрении на шпионаж в собственном ведомстве. В настоящий момент ведется расследование. Карстен Л. был арестован в прошлую среду и сейчас находится в СИЗО. Генеральный прокурор предъявил ему обвинение в государственной измене, в частности, в том, что подозреваемый в 2022 году разглашал государственную тайну, передавая России секретную информацию.
Вербовка агента в спецслужбе враждебных государств, в особенности в военное время, считается чрезвычайно сложным и затратным предприятием. По оценке министра юстиции ФРГ Марка Бушманна, в случае подтверждения подозрения речь будет идти о важном ударе против российской шпионской сети. Еще весной Берлин выслал 40 российских граждан, которые, как утверждают германские спецслужбы, занимались разведывательной деятельностью под дипломатическим прикрытием. Спецслужбы ФРГ убеждены, что в Германии остаются десятки российских шпионов, однако случаи вербовки непосредственно сотрудников германских спецслужб крайне редки.
Состояние «крайне тяжелое» – соратницу Саакашвили призвали прекратить голодовку
Состояние здоровья депутата от оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) Анны Цитлидзе, которая 12-й день голодает в парламенте Грузии, оценивается врачами как «крайне тяжелое».
Политик голодает с требованием перевести заключенного экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику.
«Появились признаки интоксикации. Головокружение, рвота, слабость, апатия, сонливость. Я бы сказала, что у пациентки начался период декомпенсации, организм больше не может балансировать голодовку. Процесс идёт очень тяжело, наша рекомендация — прекратить голодовку», – рассказала врач Тамара Сванидзе.
Сама Анна Цитлидзе заявила, что отказывается прекратить голодовку. Отказаться от крайней формы протеста её сегодня призвал и спикер парламента Шалва Папуашвили.
Ранее другие депутаты от ЕНД, объявившие голодовку в парламенте Грузии, были вынуждены прекратить её по состоянию здоровья.
В Грузии произошло два землетрясения
В грузинском высокогорном регионе Рача сегодня, 26 декабря произошло два землетрясения. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
Эпицентр первого землетрясения магнитудой 3.6 был в одном километре от города Они. Второе землетрясение магнитудой 3.7 произошло спустя почти час – его эпицентр был в пяти километрах от Они.
Подземные толчки ощутили в Джавском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия.
По словам главы Кваиси Алана Хугаева, повторное землетрясение «было очень ощутимым».
МВД России объявило в розыск Христо Грозева из Bellingcat
МВД России объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, сообщает "Медиазона". Издание публикует карточку из базы МВД. Статья, по которой разыскивается Грозев, не уточняется.
Bellingcat публикует расследования, в которых часто упоминаются спецслужбы, известные политики, финансисты. Группа утверждает, что в своей деятельности использует только открытые источники. Среди расследований Bellingcat - выяснение обстоятельств отравления оппозиционера Алексея Навального.
Летом ФСБ России заявила, что Грозев может быть причастен к операции украинской разведки.
В июле российская спецслужба сообщила, что сорвала операцию украинской военной разведки по угону российских военных самолётов.
По версии ФСБ, сотрудники Главного управления разведки Украины, "действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков". План, как утверждается, предусматривал, что завербованные российские лётчики должны были увести самолёты на контролируемые Украиной аэродромы.
В сюжете государственного телеканала "Россия 24" был показан фрагмент переписки, в котором утверждалось, что Грозев нашёл двух курьеров для передачи денег согласившемуся на угон российскому лётчику. В официальном сообщении ФСБ этих подробностей нет.
Грозев в разговоре с Радио Свобода отверг сообщения об участии в каких-либо операциях спецслужб. По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга.
Христо Грозев - уроженец Болгарии. Живёт в Европе.
Гордон: надо вырвать Саакашвили из лап путинского режима в Грузии
Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что власти Украины должны сделать все возможное, чтобы спасти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое мнение он высказал во время Youtube-стрима с главным редактором издания «ГОРДОН» Алесей Бацман.
«Конечно, Украине нужно забрать Михаила Саакашвили на лечение, вырвать его из лап этого путинского режима в Грузии. Если не Украине, то любой другой европейской стране или Соединенным Штатам. Но нельзя дать Саакашвили погибнуть, это будет вообще верх цинизма», – сказал Гордон.
Он отметил, что Саакашвили войдет в историю как президент, который провел важные реформы в Грузии.
«Я повторял и повторяю: это великий грузинский президент. В течение 10 лет он дал Грузии то, что до сих пор разрушить не могут. Прошло уже столько лет после того, как он ушел в отставку. Поэтому я считаю критически важным, чтобы Михаил Саакашвили выжил и чтобы он оказался не в Грузии – в любой другой стране», – сказал журналист.
Ранее российский юрист, ведущий Youtube-канала «Фейгин Live» заявил, что знает, как спасти третьего президента Грузии. И Фейгин, и Гордон получили письма от Саакашвили, который находится в тбилисской клинике «Вивамеди».
- В октябре прошлого года Дмитрия Гордона не пустили в Грузию. Он, в частности, хотел встретиться в тюрьме с Михаилом Саакашвили.
Южная Корея сообщила о вторжении дронов со стороны КНДР
Южная Корея сообщила о том, что несколько беспилотников КНДР пересекли демаркационную линию между двумя странами 26 декабря. По информации агентства "Рёнхап", дроны были замечены в одной из провинций у границы, а также недалеко от Сеула.
Известно, что на территории Южной Кореи оказалось пять беспилотников. Могли ли они представлять военную опасность, не уточняется. Однако, южнокорейские военные в ответ на пересечение границы подняли в воздух авиацию. Сообщается, что по неизвестным причинам один из штурмовиков потерпел крушение в 140 километрах от Сеула. Оба пилота катапультировались.
В результате инцидента были приостановлены полёты в международных аэропортах Кимпхо и Инчхон.
Ранее США, Япония и Южная Корея ввели новые санкции против КНДР. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, эти лица имеют прямое отношение к северокорейской программе создания баллистических ракет, которую он назвал незаконной.
- Новые санкции введены в ответ на ноябрьские испытания баллистических ракет в КНДР. В частности, была испытана межконтинентальная ракета, способная достичь территории США. В своём обращении к военным глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна стать самой мощной ядерной державой мира.
- ООН запрещает КНДР испытания баллистических ракет, однако с начала года таких испытаний состоялось уже более 60.
Бжания наградил Анкваба высшим орденом Абхазии
Премьер-министру самопровозглашенной республики Абхазия Александру Анквабу сегодня исполнилось 70 лет. С юбилеем его поздравил абхазский лидер Аслан Бжания.
По информации пресс-службы президентской администрации, Бжания пожелал главе Кабмина здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Кроме того, Бжания наградил Анкваба орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») I степени за «заслуги перед Отечеством, весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность».
Александр Анкваб был абхазским президентом в 2011–2014 годах, подав в отставку на волне обострившегося политического кризиса. Он был назначен главой правительства в апреле 2020 года после победы на президентских выборах Аслана Бжания.
Премьер Грузии доволен европейской перспективой страны и ростом ВВП
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал главными итогами уходящего года для Грузии признание европейской перспективы страны и благополучную ситуацию в экономике на фоне мирового кризиса из-за войны в Украине.
«Этот год ознаменовался важным и позитивным событием – это успехи нашей страны на пути евроинтеграции. Наша страна приняла европейскую перспективу», — сказал Гарибашвили на встрече с главами дипмиссий Грузии за рубежом.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Ираклий Гарибашвили вновь повторил, что Грузия на этом этапе не получила статус кандидата в ЕС исключительно «по политическим мотивам».
«Мы намного, в два-три раза впереди в плане проведения реформ по сравнению с Украиной и Молдовой, и это было политическое решение. Открыто заявлялось, что Украина получила статус кандидата, потому что страна находится в состоянии войны, а Молдова находится на грани войны», — заявил Гарибашвили. При этом он отметил, что в Тбилиси с пониманием относятся к этой мотивации и желают успехов, мира и процветания дружественным государствам.
Премьер подчеркнул, что сегодня правящая партия Грузия имеет «очень четкую дорожную карту» дальнейшей интеграции страны в Евросоюз на основе 12 рекомендаций Еврокомиссии.
«Мы тщательно, правильно и эффективно реализовали указанные рекомендации. Как известно, в парламенте созданы рабочие группы. К сожалению, хочу отметить, что представители оппозиционных партий не были в полной мере вовлечены в этот процесс, хотя некоторые их представители и приняли участие. Хочу поблагодарить всех, потому что это была действительно кропотливая работа — мы полностью выполнили все условия, которые были нам поставлены», — сказал Гарибашвили.
Глава правительства также заявил, что «процессы еще продолжаются». По его словам, в Венецианскую комиссию отправлены законопроекты, и власти ждут ее заключения, после чего внесут соответствующие изменения.
«В результате нашей разумной, последовательной политики сегодня в стране не только мир и стабильность, но и двузначный экономический рост», — заявил Ираклий Гарибашвили.
Он отметил, что с первых дней войны, начавшейся в регионе, задачей правительства была минимизация рисков для Грузии.
«В Европе, во всем мире, сейчас экономический спад, по сути, очень непредсказуемая среда. В этой ситуации наше маленькое, но сильное государство сохраняет мир, процветание, стабильность и двузначный экономический рост. Напоминаем, что в прошлом году было то же самое, и мы закончили год с двузначным экономическим ростом, что сказывается на населении нашей страны», — сказал Гарибашвили.
Главным проектом года и ближайших лет премьер назвал прокладку электрического кабеля из Грузии в Румынию по дну Черного моря.
Премьер заявил, что это была идея грузинской стороны и он лично озвучил ее еще в прошлом году во время переговоров в Брюсселе, после чего инициативу поддержали ЕС и конкретные страны — Азербайджан, Румыния и Венгрия.
«Это будет один из реальных, стратегических исторических проектов, которые мы все вместе будем реализовывать. Это еще больше укрепит суверенитет нашей страны, энергетическую безопасность, и все это коснется нашей страны и народа», — сказал Гарибашвили.
Премьер-Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что против Грузии идет «организованная атака» и поручил главам дипломатических миссий за рубежом активно бороться с «дезинформационной кампанией».
«Роль послов … правильно представлять интересы нашей страны, эффективно бороться с дезинформационной кампанией, которая исходит не только изнутри, из нашей страны, но также из других стран. Мы прекрасно понимаем, что это — организованная атака на интересы нашей страны. Этой атаке, этой дезинформации нужны эффективные меры противодействия», — сказал премьер-министр на встрече с послами.
Отметим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня не присутствовала на «Конференции послов». Причиной стало протокольное нарушение, заявили в администрации президента.
Киев требует исключить Анну Щербакову из номинантов на приз ISU
Украинская федерация фигурного катания потребовала исключить россиянку Анну Щербакову из числа номинантов на приз "Самый ценный фигурист года", который вручается Международным союзом конькобежцев. Об этом сообщает РБК.
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова является единственным представителем России в списке претендентов на награду Международного союза конькобежцев. Кроме неё в число номинантов вошли фигуристы из Японии Каори Сакамото, Юма Кагияма, Сёма Уно и пара Рику Миура и Рюити Кихара, а также олимпийские чемпионы – Натан Чен из США, китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
18-летняя Щербакова также является чемпионкой мира, двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы, победительницей командного чемпионата мира.
Щербакова участвует в ледовом шоу "Шахерезада" Татьяны Навки, где исполняет роль богини. Премьера спектакля состоялась вчера в Москве.
В марте после российского военного вторжения в Украину Международный союз конькобежцев отстранил всех российских спортсменов от международных турниров.
Зурабишвили не посетила конференцию послов из-за «протокольного нарушения»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня не присутствовала на ежегодной «Конференции послов». Причиной стало протокольное нарушение, заявили в администрации президента.
«Был нарушен предусмотренный протоколом порядок мест», – заявили в администрации.
Отметим, что «Конференцию послов» сегодня открыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На мероприятии также выступили председатель парламента Шалва Папуашвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.
- Правящая партия «Грузинская мечта» поддержала кандидатуру беспартийного кандидата Саломе Зурабишвили на президентских выборах 2018 года. В текущем году СМИ стали сообщать о конфликтах президента и правящей команды. Спор стал публичным после начала войны в Украине, когда Зурабишвили заявила, что правительство отказало ей в проведении официальных визитов в Европу.
- В июне правительство Грузии подало иск в Конституционный суд против президента, требуя разъяснения ее прав и полномочий. Председатель правящей партии заявил, что Зурабишвили не позволила правительству сменить посла в ООН. В Конституции Грузии же указано, что президент назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств Грузии по представлению правительства. В августе Зурабишвили все же утвердила Давида Бакрадзе постпредом Грузии при ООН.
- В июне Зурабишвили впервые наложила вето на принятый парламентом закон. Уже в сентябре законодательный орган большинством голосов преодолел вето президента.
Тайвань сообщил о крупнейшем вторжении КНР в зону ПВО острова
Китайские войска направили несколько десятков самолетов и группу кораблей в зону распознавания противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщило Минобороны острова.
К границам Тайваня приблизились 71 самолёт и семь кораблей – это самое большое количество техники КНР за всю историю наблюдений, сообщает Reuters.
Вооруженные силы Тайваня подняли по тревоге авиацию и флот, а также привели в состояние боевой готовности ракетные войска.
В воскресенье, 25 декабря, китайская армия проводила учения в районе Тайваня, которые, согласно утверждениям Пекина, стали ответом на тайваньско-американские провокации. На днях президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на сумму 858 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов Вашингтон направит на военную помощь Тайваню.
- Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией и заявляет, что к любым вариантам воссоединения Китая.
- США и другие страны Запада опасаются, что КНР может использовать российский сценарий нападения на Украину для вторжения на остров. Китайские власти это отвергают.
- Китай критикует Вашингтон за прямые контакты с островом и несоблюдение принципа одного Китая. Обострение в отношениях двух стран произошло в августе, после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
- США не признают независимость Тайваня, но, согласно законодательству, могут оказывать острову военную помощь.
Управделами президента РФ закупает ёлки в «недружественной» Польше
Новогодние ёлки для Совета Федерации и Счётной палаты России закупают в Польше, которая была объявлена российскими властями «недружественной» страной, сообщает телеграм-канал «Полигон.медиа» со ссылкой на портал госзакупок.
В договоре, размещённом на портале вечером 24 декабря Управлением по эксплуатации зданий Федерального собрания Управделами президента России, указано, что заказчик приобретает шесть пихт Нордмана высотой до четырёх с половиной метров и с густой симметричной кроной за 281 тысячу рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика.
- В марте текущего года российское правительство по распоряжению Владимира Путина утвердило список государств, которые, по мнению властей, совершают в отношении России и её граждан «недружественные действия». На данный момент в списке 49 стран, среди которых – Польша. СМИ отмечают, что чиновники Совета Федерации неоднократно и публично угрожали Польше ответными мерами, включая военные, на якобы «русофобию», которую, по их мнению, поощряет руководство этой страны.
В США жертвами снежной бури и холодов стали десятки людей
В США из-за снежной бури и холодов погибли не менее 46 человек, сообщает NBC News. Миллионы жителей – около 60% всех американцев – в воскресенье получили предупреждения о рисках в связи с непогодой.
Несколько человек насмерть замёрзли в своих автомобилях, нескольких обнаружили в сугробах, одна женщина провалилась под лёд, другую убило сорванной штормом веткой. Ещё как минимум двоим не успели оказать медицинскую помощь из-за снежных заносов.
Мощный зимний шторм вызвал сильное похолодание от Великих озёр, вблизи Канады, до американо-мексиканской границы и привёл к хаосу для путешествующих в Рождество.
Власти не исключают роста числа жертв и перебоев с электричеством, которые затронут сотни тысяч жилых домов, а также множество предприятий. По прогнозам заморозки будут продолжаться всю эту неделю.
По словам сотрудника Национальной метеорологической службы США Рича Отто, утром в день Рождества температуры в центральной и восточной частях страны были значительно ниже среднего уровня, пишет «Голос Америки».
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